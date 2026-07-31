Red Bull installiert einen prominenten Namen als Nachfolger von Jürgen Klopp auf dem Posten des Head of Global Soccer.

Wie das Unternehmen am Freitag offiziell bekanntgab, wird Roger Schmidt das Klopp-Erbe antreten. Am 1. Oktober soll er die Arbeit aufnehmen und hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

"Wir freuen uns sehr, Roger Schmidt wieder bei Red Bull begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner herausragenden Fußballkompetenz und seinem klaren Verständnis für unsere Philosophie ist er die richtige Person, um die sportliche Ausrichtung unseres globalen Fußball-Portfolios zu verantworten", betonte CEO Oliver Mintzlaff. Schmidt habe sich "einen hervorragenden Ruf für die Entwicklung junger Talente und deren erfolgreiche Förderung auf höchstem Niveau erarbeitet".

Schmidt ist im Red-Bull-Kosmos kein Unbekannter. Zwischen 2012 und 2014 hatte der 59-Jährige RB Salzburg trainiert, gewann in seiner zweiten Saison dort das österreichische Double aus Meisterschaft und Pokal und empfahl sich für die deutsche Bundesliga. Im Sommer 2014 wechselte Schmidt zu Bayer Leverkusen und machte sich auch in einer Top-Liga mit seinem intensiven Fußball einen Namen, später war er mit der PSV Eindhoven (2020 bis 2022) und Benfica Lissabon (2022 bis 2024) Trainer bei zwei weiteren namhaften Vereinen. Zuletzt war Schmidt seit Oktober 2025 als Global Sports Director bei der japanischen J.League angestellt, hatte dort eigentlich noch Vertrag bis 2027.

Jürgen Klopp wurde nach eineinhalb Jahren bei Red Bull neuer Bundestrainer

Klopps Posten wurde jüngst frei, da jener die Nachfolge des nach der enttäuschenden WM zurückgetreten Julian Nagelsmann als Bundestrainer angetreten hat. Entgegen der ursprünglichen Erwartung musste der DFB dafür keine Ablöse an Red Bull zahlen, wo Klopp eigentlich noch bis Ende 2029 unter Vertrag stand. Anfang 2025 hatte der ehemalige BVB- und Liverpool-Trainer seinen Job als Head of Global Soccer angetreten, den künftig nun Schmidt ausfüllen soll. Klopps Kontrakt als Bundestrainer läuft nun bis nach der WM 2030.

Getty Images

"Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin stolz darauf, künftig wieder Teil der Red-Bull-Familie zu sein", sagte derweil Schmidt, der in den frühen Jahren seiner Trainerlaufbahn zunächst Preußen Münster und den SC Paderborn trainiert hatte. "Das internationale Klub-Portfolio von Red Bull ist einzigartig, ambitioniert und geprägt von einer klaren Philosophie, junge Talente zu entwickeln und gleichzeitig auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Genau diese Kombination macht diese Aufgabe für mich besonders reizvoll", so Schmidt.



