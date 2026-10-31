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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 09:00 Stadio Benito Stirpe

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Das Stadio Benito Stirpe in Frosinone ist Schauplatz des Serie-A-Duells zwischen Frosinone von Massimiliano Alvini und Torino von Ignazio Abate am zehnten Spieltag der Saison 2026/27.

Frosinone geht in Bestform in diese Partie. Alvini und sein Team fertigten Lecce am vergangenen Spieltag mit 5:1 ab und bestätigten damit, dass ihre Offensive zu den treffsichersten der Liga zählt. Als Aufsteiger steht Frosinone auf einem Europapokalplatz und scheint diesen nicht hergeben zu wollen.

Torino muss dagegen die 1:3-Heimniederlage gegen Como verarbeiten, die eine Serie von drei Siegen in Folge beendet hat. Die Mannschaft bleibt ein stabiles Team, doch die Auswärtsaufgabe im Benito Stirpe dürfte alles andere als leicht werden.

Abate kann wieder auf eine Mannschaft bauen, die in den vergangenen Wochen Charakter und Konstanz bewiesen hatte. Adams und Simeone bilden erneut das Sturmduo. Der Torino-Trainer muss allerdings verletzungsbedingt auf einige Spieler verzichten.

Auf der anderen Seite steht Alvini ein nahezu vollständiger Kader zur Verfügung. Auch das Umfeld ist durch die jüngsten Ergebnisse beflügelt. Frosinone spielt mit dem Hunger einer Mannschaft, die weiß, dass sie in dieser Saison Historisches schaffen kann.

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Team-News

Bei Frosinone fehlt lediglich Florian Grillitsch. Alvini dürfte Lorenzo Palmisani ins Tor stellen, während Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia, Anthony Oyono und Giorgio Cittadini die Abwehr bilden. Im Mittelfeld dürften Giacomo Calo, Patrizio Masini, Giorgi Kvernadze, Romano Schmid und Fares Ghedjemis zum Einsatz kommen, im Angriff Antonio Raimondo.

Torino muss auf vier Spieler verzichten: Niccolò Fortini, Rolando Mandragora, Franco Israel und Ricardo Rodriguez fallen verletzt aus. Abate dürfte im Tor auf Lucas Perri setzen, in der Abwehr auf Ardian Ismajli, Pietro Comuzzo und Saul Coco. Alessio Cacciamani, Daniel Bragança, Rafik Belghali und Kian Fitz-Jim sind für das Mittelfeld vorgesehen, Nikola Vlasic als offensiver Mittelfeldspieler hinter dem Sturmduo Adams und Simeone.

Aktuelle Form

Frosinone kommt in den letzten fünf Partien in der Serie A und in Freundschaftsspielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage bei 17 erzielten und acht kassierten Toren. Zuletzt feierte die Mannschaft einen deutlichen 5:1-Sieg gegen Lecce, zuvor spielte sie 4:4 gegen Atalanta. Davor hatte Alvinis Team Sassuolo mit 4:2 geschlagen und gegen Napoli mit 0:3 verloren.

Torino verbuchte in den letzten fünf Serie-A-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage bei acht erzielten und sieben kassierten Toren. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:3 gegen Como, zuvor hatte sie aber drei Siege in Folge eingefahren, darunter ein 3:2 gegen Monza und ein 3:0 in Parma. Das 1:1 gegen Bologna ist das einzige weitere Spiel ohne Sieg in diesem Zeitraum.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 21. April 2024 statt, als sich Torino und Frosinone in der Serie A mit einem 0:0 die Punkte teilten. In den letzten fünf verfügbaren Duellen ist die Bilanz weitgehend ausgeglichen: Torino setzte sich zweimal durch, Frosinone ebenfalls zweimal, hinzu kommt ein Unentschieden. Erwähnenswert sind Frosinones 2:1-Sieg in der Coppa Italia im November 2023 und Torinos 3:2-Erfolg im Jahr 2018.

Tabelle

In der Serie A steht Frosinone auf Platz sechs, Torino auf Platz zehn. Die Gastgeber gehen mit dem Vorteil in dieses Duell, bislang eine Saison über den Erwartungen zu spielen. Torino dagegen sucht Punkte, um in der Tabelle zu klettern und den Europapokalplätzen näherzukommen.

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