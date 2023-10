"Freundschaftlicher Brustcheck": Präsident von Bundesligaklub mit kurioser Verletzung im Krankenhaus

Der Präsident der Berliner Hertha liegt aufgrund einer kuriosen Verletzung im Krankenhaus.

WAS IST PASSIERT? Präsident Kay Bernstein von Zweitligist Hertha BSC ist am Montag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge zog sich der 43-Jährige bei einem "freundschaftlichen Brustcheck" mit einem Mitarbeiter schwere Frakturen an der Wirbelsäule zu.

Drei Wirbel sind offenbar gebrochen. Nach dem Brustcheck mit Marcus Becker (Direktor Recht und Personal) in der Geschäftsstelle musste Bernstein anschließend in das Martin-Luther-Krankenhaus. Ihm soll ein stützendes und schützendes Korsett angepasst werden.

WAS WURDE GESAGT? "Es war ein sehr unglücklicher Unfall. Es tut sehr weh. Ich nehme starke Schmerzmittel", wird Bernstein in einen Statement von der Bild zitiert. Darüber hinaus äußerte sich der Hertha-Präsident auch auf seinem X-Account. "Ich hatte einen Unfall, aber es geht mir den Umständen entsprechend gut und ich bin bestens versorgt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar!", heißt es dort.

WIE GEHT ES WEITER? Noch unklar ist, ob Bernstein bei der bevorstehenden Hertha-Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag vor Ort sein kann. Wahrscheinlich ist eine Teilnahme via Videochat.