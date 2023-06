Erling Haaland hat eine Freundin. Aber wer ist Isabel Haugseng Johansen, die Frau an seiner Seite?

Gleich in seiner ersten Saison bei Manchester City hat Erling Haaland fast die komplette Titelsammlung abgeräumt. Mit den Skyblues gewann der Norweger den FA Cup, die Meisterschaft in der Premier League und zuletzt auch die Champions League.

Nach dem Ende des Finales gegen Inter Mailand sah man den 22-Jährigen auf dem Rasen ausgelassen feiern mit einer jungen Dame. Bei dieser handelt es sich um Isabel Haugseng Johansen. Da sich die beiden auch innig küssten, ist davon auszugehen, dass es Haalands Freundin ist. Offiziell bekannt gemacht haben Haaland und Johansen ihre Beziehung bisher nicht.

Freundin von Erling Haaland: Wer ist Isabel Haugseng Johansen?

Johansen ist 19 Jahre alt, und damit drei Jahre jünger als Haaland. Sie stammen beide aus der 12.000-Einwohner-Stadt Bryne in Südnorwegen. Beim heimischen Fußballverein Bryne FK spielten Johansen und Haaland in der Jugend - sie kennen sich also bereits schon einige Jahre.

Ihre Beziehung soll bereits seit einem Jahr andauern. Als Haaland noch beim BVB spielte wurde Johansen auf der Tribüne gemeinsam mit seiner Familie gesichtet.

Des weiteren berichteten englische Boulevardzeitungen von gemeinsamen Unternehmungen. So wurden Johansen und England beispielsweise im gemeinsamen Urlaub in Marbella, in einem Edel-Restaurant an Silvester und im April bei einem Shopping-Trip in London gesehen worden sein.

Laut der Daily Mail ist Johansen vor einem Jahr zu Haaland nach Manchester gezogen und soll zuvor in einem Modegeschäft gearbeitet haben.

Bei der Meisterfeier Manchester Citys zogen Johansen und Haaland die Blicke auf sich, als sie jeweils in einem himmelblau-glänzenden Pyjama erschienen.

