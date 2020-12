'Freunde vereinen - die Welt vereinen!' - internationales Kindersozialprogramm "Football for Friendship" von Gazprom wird digitalisiert

Spieler können mit anderen Fußballern aus der ganzen Welt spielen, Teams aufbauen und verwalten, Fans werden und ihre Freunde unterstützen.

Der offizielle Sponsor der UEFA , Gazprom, veranstaltete am Freitag sein Open-Draw-Event für die erste "Football for Friendship" eWorld-Meisterschaft.

Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren aus mehr als 100 Ländern werden in der achten Saison des F4F-Wettbewerbs um den Titel kämpfen. Die Gewinner dürfen sich über Tickets für das Finale der UEFA Champions League 2021 in Istanbul freuen.

Die Spieler können in Echtzeit mit anderen Fußballern aus der ganzen Welt spielen, Teams bilden und verwalten, Fans werden und die Teams ihrer Freunde auf den virtuellen Rängen unterstützen.

Das 2013 gegründete internationale Kindersozialprogramm "Football for Friendship" von Gazprom geht dieses Jahr in die achte Runde und hat bereits mehr als 6.000 Teilnehmer aus 211 Ländern und mehr als fünf Millionen Unterstützer zusammengebracht.

Matteo De Venecia (Philippinen), Kinley Deki Yangzom (Bhutan), Irintsoa Rakotomamonjy (Madagaskar) und Evgenia Gorbunova ( ) führten die Auslosung für den Wettbewerb 2020 durch, bei dem 32 internationale "Teams of Friendship" in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden.

Traditionell wurden die Teams nach seltenen Tieren benannt, um auf gefährdete Arten auf der ganzen Welt aufmerksam zu machen.

Die Events wurden von besonderen Gästen und Botschaftern des Projekts begleitet: Weltmeister und Champions-League-Sieger Roberto Carlos, Alexey Smertin (Berater des russischen Verbandschef), Frank Ludolph, (Leiter Football Education Services bei der UEFA) und Tim "Tim Latka" Schwartmann (professioneller FIFA-Spieler für Schalke 04).

Das Spiel wird am 10. Dezember, dem Weltfußballtag, veröffentlicht und ist fortan auf den Betriebssystemen MS Windows, Apple MacOS, Android und iOS verfügbar.

Zum ersten Mal können Benutzer in verschiedenen Ländern gemäß den Regeln von "Football for Friendship" an Spielen teilnehmen.

"Football for Friendship World" wird unter dem Motto "Freunde vereinen, die Welt vereinen!" veranstaltet.

"Im Kontext einer Pandemie ist Football for Friendship World nicht nur ein interessantes Spiel, sondern eine Plattform für Kinder, dank derer sie nicht den Kontakt miteinander verlieren und sogar neue Freunde finden können", sagte Roberto Carlos, der als Botschafter des Programms fungiert.

"Der neue Fußballsimulator ist Teil eines riesigen Programms, mit dem Kinder auf der ganzen Welt unterstützt und motiviert werden sollen", erklärte Carlos und führte aus: "Ein exzellentes Spiel, das unvergessliche Emotionen herbeiführt. Jeder kann etwas Interessantes finden, egal, ob Sie Anfänger oder erfahrener Spieler, Fußballfan oder Trainer sind. Football for Friendship World ist ein Spiel für alle.“

Folge sämtlichen F4F-Veranstaltungen und News auf: http://footballforfriendship.com