Frenkie de Jong vom FC Barcelona gibt Frust-Interview: Einzelner Journalist im Fokus

"Ich werde das nicht mehr einfach so hinnehmen, denn er muss kapieren, dass ich ihn öffentlich stellen werde, wenn er Dinge verbreitet, die nicht der Wahrheit entsprechen", sagte de Jong in einem Interview mit den vereinseigenen Medien.

"Er" ist Gerard Romero, Journalist und bekannter Youtuber, dem de Jong gleich eine Reihe von falschen Behauptungen unterstellt.

"Es fing damit an, dass er sagte, ich verweigerte meinen Einsatz gegen Atletico in der Champions League vergangene Saison", sagte de Jong. "Das ist falsch, schlicht falsch, einfach nicht wahr. Ich verstehe nicht, wie man darauf kommt, so etwas zu behaupten."

Er habe Verständnis dafür, dass Menschen, die nur Romeros Bericht gelesen hätten, wütend auf ihn seien, und deshalb müsse er nun an die Öffentlichkeit gehen, auch um sein eigenen Image zu schützen.

Behauptung: Schlechtes Verhältnis mit Hansi Flick?

Doch damit nicht genug. "Dann sagte er, dass mein Verhältnis zum Trainer sehr schlecht sei, was völlig falsch ist", fuhr de Jong fort. Seine Beziehung zu Trainer Hansi Flick sei das Gegenteil von schlecht, erklärte er. "Ich spreche viel mit ihm. Ihr könnt ihn zu all dem befragen. Das ist völlig falsch."

De Jong verwehrte sich auch gegen Berichte, sein Standing im Verein sei schlecht. "Und dann hieß es, ich würde eine Strafe bekommen. Das war wieder Gerard Romero, und ich möchte das erwähnen, weil ich glaube, dass er in der Vergangenheit schon öfter gelogen hat."

De Jong sagte, er wolle sich mit dem Interview Frust und Ärger von der Seele reden, um sich vollauf auf seine Genesung und die bevorstehende Saison zu konzentrieren. Der 29-jährige Mittelfeldspieler laboriert an einer Knieverletzung, die er sich bei der WM mit der niederländischen Nationalmannschaft zuzog.

Getty Images

Was passiert, falls Barca Rodri holt?

Diese "nervt gewaltig", doch er verfolge mit dem medizinischen Team bei Barca einen klaren Plan und tue alles, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Einen Zeitpunkt für sein Comeback nannte de Jong nicht.

Der elegante Techniker geht in seine achte Saison bei den Katalanen, von denen er im Sommer 2019 für über 80 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde. De Jong gewann mit Barca dreimal die spanische Meisterschaft und zweimal die Copa del Rey. Den Titel in der Champions League anzugreifen, ist das erklärte Ziel.

Zuletzt gab es Berichte, de Jong stehe in Barcelona vor dem Abschied, weil kein Platz mehr für ihn sei, sollte Weltmeister Rodri tatsächlich noch zum Flick-Team wechseln. Inhalt und Platzierung des Interviews sprechen eher nicht dafür, dass de Jongs Zeit bei Barca abgelaufen sein könnte. 297 Pflichtspiele absolvierte er inzwischen für den spanischen Meister der vergangenen beiden Jahre, in der zurückliegenden Saison kam er in der Liga auf 25 von 38 möglichen Einsätzen aufgrund mehrerer Verletzungspausen.