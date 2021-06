Bei den French Open stehen heute die Halbfinalspiele an. Goal verrät, wo Zverev, Nadal und Djokovic live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sind.

Halbfinale in Paris, die French Open suchen ihre beiden Finalisten im Einzel der Herren. Heute finden die beiden Matches auf dem Court Philippe-Chatrier statt - und ein Deutscher ist mittendrin.

Wer hat es alles in die Runde der letzten Vier geschafft? Da wäre zum einen der Sandplatzkönig, Rafael Nadal, der das Turnier schon dreizehnmal gewann. Er trifft auf die Nummer eins der Welt, Novak Djokovic. Im anderen Halbfinale treffen zwei Stars der neuen Tennis-Generation aufeinander. Der Deutsche Alexander Zverev fordert den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Heute findet das Halbfinale statt, das Endspiel wird dann am Sonntag ausgetragen.

French Open live: Die Übertragung des Halbfinales heute im TV und LIVE-STREAM - hier findet Ihr alle Infos zur Übertragung der Matches.

French Open heute live: Das Halbfinale im Überblick

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 14.50 Uhr Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas 17.30 Uhr Novak Djokovic Rafael Nadal

French Open heute live im TV sehen: So läuft das Halbfinale im Fernsehen

Die vier Tennis-Asse wollen heute allesamt ins Endspiel der French Open einziehen, doch es gibt logischerweise nur zwei Plätze zu vergeben. Nadal, Djokovic, Tsitsipas und der Deutsche Alexander Zverev werden uns heute hochklassiges Tennis bieten, soviel steht fest.

Doch wo wird Tennis heute live im Fernsehen zu sehen sein? Gibt es die French Open überhaupt im Free-TV oder müsst Ihr das Pay-TV bemühen, um Roland Garros heute live zu sehen? Wir verraten es Euch.

French Open heute live im TV sehen: Eurosport zeigt Zverev, Nadal und Djokovic

Das Rasenturnier von Wimbledon (London) ist das einzige Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres, welches im Pay-TV läuft. Die French Open dagegen laufen im Free-TV bei Eurosport - und sind dementsprechend auch auf DAZN zu sehen.

Eurosport zeigt das Turnier aus Paris (Frankreich) live im Fernsehen. Das gesamte Turnier von der ersten Runde bis hin zum großen Finale läuft also im Free-TV. Heute geht es gegen 14.50 Uhr los mit Live-Tennis, zuvor seht Ihr aber auch schon die Spiele der letzten Tage im Re-Live.

Um 14.50 Uhr aber geht es dann endgültig in die Vollen, denn dann schlagen Sascha Zverev und Stef Tsitsipas auf. Ihr Match wird auf dem Philippe Chatrier ausgetragen, dem bekanntesten Platz der Anlage.

Hier findet Ihr alle Infos zum Programm des Senders.

French Open heute im LIVE-STREAM sehen: So werden die Matches gezeigt / übertragen

Eurosport ist der einzige TV-Sender, der die French Open heute am Halbfinaltag der Männer live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Zudem gibt es im Netz noch einen zweiten Anbieter, der Tennis am Freitagnachmittag live im Stream anbietet.

Wir verraten Euch alles rund um die Übertragung im Netz.

DAZN zeigt die French Open heute im LIVE-STREAM: Das Halbfinale mit dem Gratismonat sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält ebenfalls Rechte an der Übertragung des French-Open-Halbfinales an diesem Freitag, den 11. Juni 2021. DAZN wird wie auch schon letztes Jahr LIVE-Bilder aus dem Pariser Tenniszentrum liefern, der LIVE-STREAM zeigt das Halbfinale I und auch das zweite Duell in voller Länge.

DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport, wodurch die Bilder von Eurosport 1 und Eurosport 2 live auf der Plattform DAZN im LIVE-STREAM zu sehen sind. Bei DAZN seht Ihr Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev ebenso in voller Länge wie das Duell Novak Djokovic vs. Rafael Nadal - alles kostenlos im LIVE-STREAM!

DAZN schenkt jedem Neukunden einen Gratismonat, dieser liefert 30 Tage lang LIVE-Events aus der Welt des Sports (u.a. die Highlights aller Fußball-EM-Spiele).

Nach dieser Testphase kostet das Abonnement nur 11,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo ist für 119,99 Euro zu erwerben. Ab August hat DAZN noch mehr Rechte und zeigt dementsprechend mehr Live-Events - die Preise ändern sich deswegen auch.

French Open heute im LIVE-STREAM im Eurosport Player

Wenn für Euch DAZN keine Option ist, dann kann alternativ auch der Eurosport Player, das Streamingportal von Eurosport, als eine Option verwendet werden. Dort könnt Ihr Euch ebenfalls registrieren und dann Sport live und in voller Länge im LIVE-STREAM genießen. Die French Open laufen hier also auch!

Hier findet Ihr alle Infos und auch direkt den Login.

French Open live im TV und LIVE-STREAM: Zverev, Tsitsipas, Nadal und Djokovic in der Übertragung

LIVE im TV: Eurosport

im LIVE-STREAM: Eurosport Player, DAZN

im LIVE-TICKER: SPOX

French Open, Halbfinale heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Die H2H-Statistik

Zum Abschluss dieses Artikels geben wir noch einen Überblick über das Head-to-Head zwischen den jeweiligen Halbfinalisten.

French Open, Halbfinale I: Stefanos Tsitsipas vs. Alexander Zverev

Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev 12.08.1998 Geburtstag 20.04.1997 Griechenland Nation Deutschland 5 Ranking 6 einhändig / einhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 5 Siege gegen den heutigen Gegner 2 4:6 6:7 Letztes Duell (Finale von Acapulco) 6:4 7:6

Alexander Zverev steht bei den French Open vor seiner bislang größten Prüfung. Gegen den starken Griechen Stefanos Tsitsipas geht es ums Finale. Boris Becker erwartet ein spannendes Duell auf Augenhöhe.

Paris (SID) Alexander Zverev hat sich viele Jahre für diese Momente gequält. Im Kraftraum, auf dem Trainingsplatz. Der beste deutsche Tennisspieler feierte eindrucksvolle Siege, erlitt aber auch schmerzliche Niederlagen, die ihn immer nur noch mehr anstachelten, für den großen Traum vom Grand-Slam-Titel zu kämpfen. Der ist in Paris erneut in greifbare Nähe gerückt.

"Ich bin zuversichtlich, ich bin glücklich", sagte der 24-Jährige, der bei den French Open am Freitag (ab 14.50 Uhr) um den Einzug in sein zweites Major-Finale kämpft. Der Titel in Roland Garros würde ihm alles bedeuten. Doch schon der vorletzte Schritt gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas wird enorm schwer.

"Ich glaube, es ist eine Frage der Einstellung, des Willens, auch der richtigen Strategie, aber vor allem des Glaubens", sagte Eurosport-Experte Boris Becker dem SID vor dem Halbfinalmatch zwischen Zverev und Tsitsipas, der im ATP-Ranking als Fünfter einen Platz vor Zverev steht: "Derjenige, der mehr an die eigene Stärke glaubt, wird am Freitag gewinnen." Und am Sonntag gegen Paris-Rekordsieger Rafael Nadal oder den Weltranglistenersten Novak Djokovic antreten.

Zverev, den im Finale der US Open gegen den Österreicher Dominic Thiem nur zwei Punkte vom Titel trennten, könnte sich in die Geschichtsbücher seiner Sportart eintragen. Den bis dato einzigen und letzten deutschen Finalauftritt in Roland Garros der Nachkriegszeit hat er nicht mitbekommen. Er kam erst rund zehn Monate nach Michael Stichs Niederlage im Juni 1996 gegen den Russen Jewgeni Kafelnikow zur Welt.

Dass sich der Aufschlaghüne Zverev immer häufiger den Titelspielen nähert - er steht in Paris zum dritten Mal im Halbfinale eines Grand Slams - ist auf einen Reifeprozess zurückzuführen. Er hat erst mit zunehmender Erfahrung gelernt, den Druck vor Majorturnieren richtig zu kanalisieren. "Ich habe mir selbst Steine in den Weg gelegt. In gewisser Weise war ich nicht auf dem Niveau wie bei anderen Turnieren", sagte Zverev: "Ich war sehr ungeduldig mit mir selbst."

Bei den French Open gelingt ihm bislang der Spagat aus hoher sportlicher Erwartung und der nötigen mentalen Lockerheit. Sein Auftreten auf dem Platz macht Eindruck. "Er ist ein cooler Spieler, er zeigt nicht groß Emotionen nach außen, auch wenn er mal nicht so gut spielt. Er bleibt eigentlich immer gleich und das schüchtert ein", sagte Becker, der auch Zverevs starke Physis hervorhob. Ein Paket, dass Tsitsipas aber ebenso vorweisen kann.

Und der Grieche ist im Turnierverlauf auch schon stärker auf die Probe gestellt worden als sein norddeutscher Widersacher. Der 22-Jährige besiegte im Viertelfinale den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew in drei Sätzen, zuvor hatte er schon die Nummer zwölf des Turniers, Pablo Carreno Busta, geschlagen. Zverev stand noch kein gesetzter Profi gegenüber.

Und noch etwas gilt es für den deutschen Topspieler zu beweisen. Bislang hat er alle neun Aufeinandertreffen mit Top-10-Spielern bei Grand-Slam-Turnieren verloren. "Dann wird es ja mal Zeit, dass er diese Bilanz verbessert", sagte Becker - und sprach Zverev aus der Seele.

French Open, Halbfinale II: Rafael Nadal vs. Novak Djokovic

Rafael Nadal Novak Djokovic 03.06.1986 Geburtstag 22.05.1987 Spanien Nation Serbien 3 Ranking 1 einhändig / beidhändig Vorhand / Rückhand einhändig / beidhändig 28 Siege gegen den heutigen Gegner 29 7:5 1:6 6:3 Letztes Duell (Finale von Rom) 5:7 6:1 3:6

Bei den French Open kommt es im Halbfinale zum "ewigen" Gigantenduell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Der Serbe will sich am Sandplatzkönig für die Lehrstunde aus dem Vorjahr revanchieren.

Paris (SID) Novak Djokovic explodierte. Der serbische Tennisstar brüllte wie von Sinnen, verpasste der Werbebande einen gewaltigen Tritt, schmiss sogar fast den Schläger auf seine Betreuer in der Box. Und als er wenige Momente später das Giganten-Halbfinale bei den French Open gegen Rafael Nadal mit einer Energieleistung perfekt gemacht hatte, stieß er mit weit aufgerissenen Augen vier Urschreie in den Pariser Nachthimmel, die sogar am Eiffelturm zu hören gewesen sein dürften.

Genau diese Wucht des "Vulkans" soll auch der spanische Sandplatzkönig am Freitag zu spüren bekommen, wenn das Duell der Superlative als vorweggenommenes Endspiel auf dem Programm steht. Nadal gegen Djokovic, 20 Grand-Slam-Titel gegen 18, Paris-Rekordchampion gegen die Nummer eins der Welt - es ist der Dauerbrenner schlechthin, schon zum 58. Mal stehen sich die Topstars gegenüber.

Djokovic ist bereits heiß. "Ich würde Rafa wahrscheinlich als den größten Rivalen wählen, den ich in meiner Karriere je hatte", sagte der 34-Jährige nach seinem emotionalen Viersatzsieg gegen den Italiener Matteo Berrettini im Viertelfinale: "Die Vorfreude auf das Match gegen ihn, egal welches Match, egal welcher Belag, egal welcher Anlass, ist immer anders als bei allen anderen."

Es sei "die größte Herausforderung, die es gibt", gegen Nadal in Paris zu spielen, sagte Djokovic. Die unglaublichen Statistiken des Spaniers belegen dies eindrucksvoll. Der 13-malige Champion Nadal steht in Roland Garros bei irrsinnigen 105 Siegen und nur zwei Niederlagen - doch eine davon fügte ihm 2015 Djokovic zu.

Nadal ist freilich gewarnt. "Das Gute ist, dass du weißt, dass du dein bestes Tennis spielen musst", sagte der 35-Jährige: "Das Schlechte ist, dass das schwierig ist, weil du gegen einen der besten Spieler der Geschichte antrittst."

Bislang ist ihm das bei den French Open meist äußerst gut gelungen. Der einzigen Niederlage stehen sieben Siege gegen den Serben gegenüber, besonders imposant war die Lehrstunde im Finale des Vorjahres. Beim 6:0, 6:2, 7:5 dominierte Nadal seinen Widersacher in den ersten beiden Sätzen nach Strich und Faden.

Djokovic brennt auf Revanche - und er sei "zuversichtlich", sagte der Paris-Champion von 2016, dass er das Finale gegen den Hamburger Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas erreicht. "Ich glaube", betonte Djokovic, "dass ich gewinnen kann, sonst wäre ich nicht hier. Lasst uns einen tollen Kampf haben."

Im Gesamtvergleich führt Djokovic hauchdünn mit 29 Siegen bei 28 Niederlagen, klarer Favorit ist aber Nadal. "Bis jetzt hat er so dominiert wie immer", sagte Eurosport-Experte Boris Becker über den Spanier im SID-Interview: "Das liegt aber nicht nur an Nadal, sondern auch an den Gegnern, die nicht daran glauben."

Wenn es dem "Vulkan" Djokovic an einem nicht mangelt, dann daran.