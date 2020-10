French Open, Finale heute: TV, LIVE-STREAM und Co. - alle Infos zu Novak Djokovic vs. Rafael Nadal

Novak Djokovic und Rafael Nadal spielen das Finale der French Open 2020. Wir verraten Euch alles rund um das Match und die Übertragung heute live.

Showtime in Paris auf Court Philippe-Chatrier! Das Finale der Herren bei den diesjährigen French Open steht auf dem Programm und Novak Djokovic vs. Rafael Nadal ist das Traumendspiel des Turniers. Heute um 15 Uhr wird das Match beginnen, ehe wenige Stunden später der Sieger feststeht.

Novak Djokovic ist bereits 17-facher Grand-Slam-Champion und hat hier in Paris einen Titel gewonnen. Der Serbe gilt als einer der besten Returnspieler aller Zeiten und ist auch aus diesem Grund die aktuelle '1' der Tenniswelt. Im Duell mit dem Spanier Nadal gilt der Djoker jedoch als leichter Außenseiter, was vor allen Dingen mit der Bilanz von Nadal begründet werden kann.

Denn der mittlerweile 34 Jahre alte Stier aus Manacor hat das Turnier von Roland Garros bereits sage und schreibe zwölfmal gewinnen können, zuletzt sogar drei Mal in Folge. Seine Bilanz auf der roten Asche von Paris ist einzigartig, immerhin hat er von 100 Spielen gerade einmal zwei verloren - eines davon gegen Novak Djokovic.

Das Finale der French Open zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal steht heute Nachmittag auf dem Programm. Wir verraten Euch, wie Ihr das ganze Match live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Zudem bekommt Ihr noch weitere Infos rund um das Finale mit auf den Weg.

French Open, Finale heute: Das Endspiel von Paris auf einen Blick

Wettbewerb French Open (Grand Slam) Runde Finale Begegnung Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Datum, Uhrzeit 11. Oktober 2020, 15 Uhr Ort Court Philippe-Chatrier, Paris (Roland Garros)

French Open, Finale heute live im TV sehen: So wird Novak Djokovic vs. Rafael Nadal übertragen

Der dritte Grand Slam des Jahres 2020 wird in Paris ausgetragen, da die Coronapandemie den Tennis-Kalender in diesem Jahr ordentlich durcheinander gewirbelt hat. Deswegen fragen sich viele Fans auch, wo denn das heutige Finale zwische Novak Djokovic und Rafael Nadal live im TV gezeigt / übertragen wird.

Es gibt gute Nachrichten für all jene, die heute Tennis im Fernsehen anschauen wollen, denn das funktioniert! Der Sportkanal Eurosport hält die Übertragungsrechte für Roland Garros 2020 und zeigt deswegen auch das ganze Finale zwischen Nadal und Djokovic im deutschen Fernsehen.

Der Kanal begleitete das Turnier die vollen zwei Wochen lang und zeigt Euch nun auch das Endspiel live im Free-TV. Einfach den TV-Sender einschalten und ab 14.50 Uhr Weltklasse-Tennis live sehen. Doch natürlich gibt es auch andere Optionen ...

French Open, Finale heute im LIVE-STREAM sehen: So wird Novak Djokovic vs. Rafael Nadal übertragen

Wenn Ihr kein Tennis auf dem Fernseher sehen wollt, dann habt Ihr weitere Alternativen, wie Ihr Novak Djokovic vs. Rafael Nadal heute im LIVE-STREAM anschauen könnt. Denn das Finale der French Open wird heute auch live im Internet übertragen.

French Open, Finale heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN hält ebenfalls Rechte an der Übertragung des French-Open-Finales an diesem Sonntagnachmittag. Um 15 Uhr soll das Spiel beginnen, dann wird auch bei DAZN das Live-Bild zum Match erscheinen.

DAZN hat eine Kooperation mit Eurosport am Laufen, wodurch die Bilder von Eurosport 1 und Eurosport 2 live auf der Plattform DAZN im LIVE-STREAM einlaufen. Bei DAZN seht Ihr Novak Djokovic vs. Rafael Nadal heute kostenlos im LIVE-STREAM, es folgen alle Details.

French Open, Finale heute live auf DAZN sehen – die Details

Übertragungsbeginn : ca. 14.30 Uhr

: ca. 14.30 Uhr Kanal : Eurosport 1 (via DAZN im LIVE-STREAM)

: Eurosport 1 (via DAZN im LIVE-STREAM) Experte / Kommentator: Boris Becker / Matthias Stach

Der große Vorteil beim Streamingdienst DAZN ist, dass Ihr als Neukunde einen Gratismonat geschenkt bekommt und dann 30 Tage lang kostenlos Sport live im Stream schauen könnt. Meldet Euch hier direkt beim Sender an und schaut dann heute Nachmittag Tennis im LIVE-STREAM auf DAZN.

Wollt Ihr nach dem Probepaket langfristig Teil von DAZN werden, dann könnt Ihr entweder das Monatsabo (11,99 Euro pro Monat) oder das Jahresabo (119,99 Euro) buchen.

French Open, Finale heute im LIVE-STREAM beim Eurosport Player sehen

Wenn für Euch DAZN keine Option ist, dann kann alternativ auch der Eurosport Player, das Streamingportal von Eurosport, als eine Option in Betracht gezogen werden. Dort könnt Ihr Euch ebenfalls registrieren und dann Sport live und in voller Länge im LIVE-STREAM genießen.

Das Monats-Abo kostet 6,99 Euro, das Jahresabo je nach Zahlungsweise entweder 49,99 Euro bei einmaliger Zahlung oder 4,99 Euro bei monatlicher Abbuchung.

French Open, Finale heute live: Die Übertragung von Djokovic vs. Nadal auf einen Blick

Novak Djokovic vs. Rafal Nadal heute ... bei... ... live im TV Eurosport, DAZN (via Smart-TV) ... im LIVE-STREAM DAZN , Eurosport Player ... im LIVE-TICKER SPOX

French Open, Finale heute live: Novak Djokovic und Rafael Nadal im Porträt

Novak Djokovic heute im Finale der French Open

Geburtstag: 22. Mai 1987 (33 Jahre)

22. Mai 1987 (33 Jahre) Nationalität: Serbe

Serbe Größe: 1,88 Meter

1,88 Meter Aktuelle Weltranglistenplatzierung: 1

1 Höchste Weltranglistenplatzierung: 1

1 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste: 289

289 Grand-Slam-Titel: 17

Rafael Nadal heute im Finale der French Open

Geburtstag: 3. Juni 1986 (34 Jahre)

3. Juni 1986 (34 Jahre) Nationalität: Spanier

Spanier Größe: 1,85 Meter

1,85 Meter Aktuelle Weltranglistenplatzierung: 2

2 Höchste Weltranglistenplatzierung: 1

1 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste: 209

209 Grand-Slam-Titel: 19

French Open, Finale heute live: Der Direktvergleich zu Novak Djokovic vs. Rafael Nadal

Gesamtanzahl der Duelle 55 Siege für Novak Djokovic 29 Siege für Rafael Nadal 26 Letztes Duell ATP Cup 2020 (6:2, 7:6 Djokovic) Letztes Ergebnis hier in Roland Garros 7:5, 6:3, 6:1 Djokovic (2015)

French Open, Finale heute live: Novak Djokovic vs. Rafael Nadal - die Grand-Slam-Titel

NOVAK DJOKOVIC Grand Slam RAFAEL NADAL 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 Australian Open 2009 2016 French Open 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 Wimbledon 2008, 2010 2011, 2015, 2018 US Open 2010, 2013, 2017, 2019

Djokovic vs. Nadal live: Der Vorbericht zum Finale der French Open - Nadal gegen Djokovic - es geht auch um die "historische Nummer eins"

Im Finale der French Open geht es für Rafael Nadal und Novak Djokovic um mehr als einen Titel. Es geht um ewige Bestmarken.

Novak Djokovic versteckt seine Gier nicht. Ganz im Gegenteil. "Zu versuchen, die historische Nummer eins zu werden, ist ein großes Ziel", sagt der 33 Jahre Weltranglistenerste. Und er lässt seine großen Widersacher Roger Federer und Rafael Nadal wissen, was er genau anpeilt: "Ich glaube, dass ich die meisten Slams gewinnen und den Rekord für die längste Nummer eins brechen kann."

Djokovic, 33 Jahre alt, sagte dies im Mai in einer TV-Show, er macht keinen Hehl daraus, dass er als der Größte der großen Drei in die Geschichtsbücher eingehen will. Sein Treffen am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit Nadal (34) im Finale der French Open soll dabei ein nächster, bedeutender Schritt werden. Er könnte seinen 18. Major-Titel einsammeln und bis auf einen an Nadal heranrücken. Federer (39), der sich im Aufbautraining nach einer Knieoperation befindet, hat 20.

Und Djokovic, der nun insgesamt 289 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand und den Primus Federer (310) bald überholen kann, scheint bereit. Er spielt ein herausragendes Jahr mit nur einer Niederlage aus 38 Tour-Matches - und die resultierte aus der schmachvollen Disqualifikation bei den US Open.

Er wäre aktuell wohl selbst gegen Nadal bei fast jedem anderen Turnier der leichte Favorit. Nicht aber in Roland Garros. "Hier ist er natürlich der Favorit", räumte Djokovic ein, nachdem er den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 im Halbfinale niedergekämpft hatte: "Nach all den Siegen ist es sein Wohnzimmer." Er sieht es als "größte Herausforderung im Sport" an, Nadal in Paris auf Sand zu schlagen. Einmal ist es ihm bereits gelungen: 2015 fügte er Nadal eine von nur zwei Niederlagen in Roland Garros zu. Sechsmal verließ er den Platz dagegen als Verlierer.

Nadal ist dennoch zurückhaltender in seinen Aussagen. Er lässt seine Ausnahmestellung in Paris mit zwölf Titeln nicht heraushängen, er gibt sich schmallippiger bei seinen Karrierezielen. "Natürlich würde ich es super finden, mit den meisten Grand-Slam-Titeln aufzuhören, aber es ist nichts, von dem ich besessen bin", sagte er Anfang des Jahres: "Und wenn Roger oder Novak vor mir ist, dann geht das Leben auch weiter."

In Nadals Innerem brennt jedoch das Feuer. Der Spanier, den bei den French Open trotz der von ihm beklagten schwierigen Bedingungen wieder eine Aura der Unbesiegbarkeit umgibt, dürfte die ganz großen Rekorde zumindest im Hinterkopf haben, wenn er die rote Asche zum Duell mit Djokovic betritt. Er wolle nach seinem 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)-Erfolg gegen Diego Schwartzman noch eine Schippe draufpacken, sagte Nadal mit Blick auf das Finale, in dem er sich mit seinem 100. Sieg in Paris wieder zum Sandplatzkönig krönen kann.

Es ist also angerichtet für ein Gigantenduell, in dem es um eine Siegprämie von 1,6 Millionen Euro, jede Menge Prestige und auch ein Stück weit um das ganz große Bild in der Tennishistorie geht. (Quelle: SID)