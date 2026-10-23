Bundesliga - Spielwoche 7 25. Okt. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Freiburg gegen Bayern München wird am 25. Oktober 2026 um 11.30 Uhr EST und 15.30 Uhr GMT angepfiffen.

Bayern steht vor der ersten echten Bewährungsprobe in der Bundesliga

Zwei Niederlagen in Folge haben Freiburgs gutem Saisonstart etwas Glanz genommen. Dennoch dürfte der SC für Tabellenführer Bayern München am Sonntag auswärts eine bedeutende Prüfung darstellen.

Freiburg verliert die Tabellenführung

Durch die Niederlage gegen Bayer Leverkusen im jüngsten Bundesligaspiel verlor Freiburg die Tabellenführung. Unter der Woche folgte eine Niederlage gegen Monaco in der Europa Conference League. Die Mannschaft von Julian Schuster hat seit dem 12. September kein Spiel mehr ohne Gegentor absolviert, dürfte sich gegen eine Bayern-Abwehr, die in vier Spielen in Folge Gegentore kassiert hat, aber Chancen auf einen Treffer ausrechnen.

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Bayerns torhungrige Offensive ist immer gefährlich

Ballon-d’Or-Favorit Harry Kane zeigte für Bayern einmal mehr seine gewohnten Qualitäten: Beim 2:2 gegen Arsenal unter der Woche in der Champions League traf er selbst und bereitete ein Tor vor. Es war sein 16. Karrieretreffer gegen Arsenal. Bayern schlug Leipzig im jüngsten Bundesligaspiel mit 6:1, obwohl das kurioserweise der einzige Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen war. Luis Diaz erzielte in dieser Partie einen Hattrick und wurde später ausgewechselt. Gegen Arsenal wurde er eingewechselt und gegen Ende der Partie ebenfalls wieder ausgewechselt. Entsprechend ist sein Einsatz gegen Freiburg stark fraglich.

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Wichtige Zahlen und Verletzungen

Harry Kane hat in dieser Saison für Verein und Nationalmannschaft 16 Tore erzielt und in seinen letzten drei Duellen mit Freiburg getroffen.

Jamal Musiala fällt bei den Gästen langfristig aus.

Freiburg blieb in den letzten 27 direkten Duellen mit Bayern nie ohne Gegentor.

Freiburg hat seine letzten fünf Heimspiele gewonnen.

Personal und Kader

Freiburg muss verletzungsbedingt auf Florent Muslija, Bruno Ogbus und Berkay Yilmaz verzichten. Julian Schuster hat keine Sperren zu berücksichtigen. Angaben zur voraussichtlichen Aufstellung werden näher am Anpfiff ergänzt.

Bayern München fehlen verletzungsbedingt Jamal Musiala und Tarek Buchmann. Vincent Kompany muss keine Sperren berücksichtigen. Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche könnte es vor dem Wochenende allerdings noch Neuigkeiten zum Fitnesszustand des Kaders geben.

Form

Freiburg hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Auf ein zuvor erzieltes Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt hatte Freiburg mit zwei Siegen in Folge gegen Schalke 04 und Jablonec reagiert. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Bayern München hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Arsenal in der Champions League. Zuvor fertigte Bayern RB Leipzig in der Bundesliga mit 6:1 ab. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 20 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentliche Anfälligkeit in der Defensive.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell fand im April 2026 statt. Bayern gewann die Bundesligapartie im Europa-Park Stadion mit 3:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern vier, eines endete unentschieden. Dabei erzielte Bayern 19 Tore, Freiburg neun. Freiburgs einziger Punkt in dieser Serie stammt aus einem 2:2 in der Allianz Arena im März 2024.

Tabelle

In der Bundesligatabelle steht Bayern München derzeit auf Platz eins, Freiburg auf Platz drei.