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Bundesliga
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Freiburg gegen Bayern München: Alles Wissenswerte zum Bundesliga-Spiel

SC Freiburg - Bayern München
SC Freiburg
Bayern München
Bundesliga
H. Kane

Ausführliche Vorschau auf das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Bayern München: Der Dritte trifft auf den Ersten. Wir sprechen über Taktik, Neuigkeiten aus beiden Teams und mehr.

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Bundesliga - Spielwoche 7
Europa-Park Stadion

Freiburg gegen Bayern München wird am 25. Oktober 2026 um 11.30 Uhr EST und 15.30 Uhr GMT angepfiffen.

Bayern steht vor der ersten echten Bewährungsprobe in der Bundesliga

Zwei Niederlagen in Folge haben Freiburgs gutem Saisonstart etwas Glanz genommen. Dennoch dürfte der SC für Tabellenführer Bayern München am Sonntag auswärts eine bedeutende Prüfung darstellen.

Freiburg verliert die Tabellenführung

Durch die Niederlage gegen Bayer Leverkusen im jüngsten Bundesligaspiel verlor Freiburg die Tabellenführung. Unter der Woche folgte eine Niederlage gegen Monaco in der Europa Conference League. Die Mannschaft von Julian Schuster hat seit dem 12. September kein Spiel mehr ohne Gegentor absolviert, dürfte sich gegen eine Bayern-Abwehr, die in vier Spielen in Folge Gegentore kassiert hat, aber Chancen auf einen Treffer ausrechnen.

Bayer 04 Leverkusen v Sport-Club Freiburg - Bundesliga 2026/27Getty Images

Bayerns torhungrige Offensive ist immer gefährlich

Ballon-d’Or-Favorit Harry Kane zeigte für Bayern einmal mehr seine gewohnten Qualitäten: Beim 2:2 gegen Arsenal unter der Woche in der Champions League traf er selbst und bereitete ein Tor vor. Es war sein 16. Karrieretreffer gegen Arsenal. Bayern schlug Leipzig im jüngsten Bundesligaspiel mit 6:1, obwohl das kurioserweise der einzige Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen war. Luis Diaz erzielte in dieser Partie einen Hattrick und wurde später ausgewechselt. Gegen Arsenal wurde er eingewechselt und gegen Ende der Partie ebenfalls wieder ausgewechselt. Entsprechend ist sein Einsatz gegen Freiburg stark fraglich.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Wichtige Zahlen und Verletzungen

  • Harry Kane hat in dieser Saison für Verein und Nationalmannschaft 16 Tore erzielt und in seinen letzten drei Duellen mit Freiburg getroffen.
  • Jamal Musiala fällt bei den Gästen langfristig aus.
  • Freiburg blieb in den letzten 27 direkten Duellen mit Bayern nie ohne Gegentor.
  • Freiburg hat seine letzten fünf Heimspiele gewonnen.

Personal und Kader

SC Freiburg vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
page.match.formation.title
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoM. GinterM. GinterP. TreuP. TreuP. LienhartP. LienhartK. GotoK. GotoD. ScherhantD. ScherhantM. EggesteinM. EggesteinY. EngelhardtY. EngelhardtJ. BesteJ. BesteI. MatanovicI. MatanovicJ. UrbigJ. UrbigM. KimM. KimD. UpamecanoD. UpamecanoK. LaimerK. LaimerN. BrownN. BrownS. GnabryS. GnabryA. PavlovicA. PavlovicI. SaibariI. SaibariH. ItoH. ItoM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
SC Freiburg

Startelf

Bayern München

Trainer

  • J. Schuster
  • V. Kompany

Freiburg muss verletzungsbedingt auf Florent Muslija, Bruno Ogbus und Berkay Yilmaz verzichten. Julian Schuster hat keine Sperren zu berücksichtigen. Angaben zur voraussichtlichen Aufstellung werden näher am Anpfiff ergänzt.

Bayern München fehlen verletzungsbedingt Jamal Musiala und Tarek Buchmann. Vincent Kompany muss keine Sperren berücksichtigen. Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche könnte es vor dem Wochenende allerdings noch Neuigkeiten zum Fitnesszustand des Kaders geben.

Form

SCF

SCF - Form

LUZ
S4-2
S04
S2-1
JAB
S3-2
B04
N2-1
ASM
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCB

FCB - Form

FCU
S7-0
FCA
U2-2
VIK
U3-3
RBL
S6-1
ARS
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
20/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Freiburg hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Auf ein zuvor erzieltes Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt hatte Freiburg mit zwei Siegen in Folge gegen Schalke 04 und Jablonec reagiert. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Bayern München hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war das 2:2 gegen Arsenal in der Champions League. Zuvor fertigte Bayern RB Leipzig in der Bundesliga mit 6:1 ab. In diesen fünf Spielen erzielte Bayern 20 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die gelegentliche Anfälligkeit in der Defensive.

Direkter Vergleich

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenBayern München
0
1
4
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
6
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
1
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
0
END
Bundesliga
SC Freiburg badge
SC Freiburg
SCF
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
END
7Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Duell fand im April 2026 statt. Bayern gewann die Bundesligapartie im Europa-Park Stadion mit 3:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bayern vier, eines endete unentschieden. Dabei erzielte Bayern 19 Tore, Freiburg neun. Freiburgs einziger Punkt in dieser Serie stammt aus einem 2:2 in der Allianz Arena im März 2024.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
6420225+1714
S
U
S
S
U
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
6420114+714
U
U
S
S
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
6411156+913
N
S
U
S
S
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
6411169+713
S
S
S
U
S
5
Mainz 05Mainz 05M05
63121410+410
S
N
S
N
S
6
ElversbergElversbergELV
63121211+110
S
N
U
N
S
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
63031611+59
N
S
N
S
N
8
Werder BremenWerder BremenSVW
6231121209
U
U
S
U
S
9
Hamburger SVHamburger SVHSV
6303615-99
S
S
S
N
N
10
AugsburgAugsburgFCA
62221612+48
N
U
N
U
S
11
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
62221016-68
S
N
U
S
N
12
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
6213811-37
N
S
N
U
N
13
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
6204810-26
N
S
N
N
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
62041114-36
S
N
N
S
N
15
Schalke 04Schalke 04S04
612347-35
N
N
U
S
U
16
PaderbornPaderbornSCP
612359-45
U
N
S
N
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
6123517-125
U
S
N
N
N
18
GladbachGladbachBMG
6006820-120
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Bundesligatabelle steht Bayern München derzeit auf Platz eins, Freiburg auf Platz drei.

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