Frauen-WM 2019: Bundestrainerin Voss-Tecklenburg plant Personaländerung zum Turnierstart

Am Samstag geht es mit dem Spiel gegen China für Deutschlands Frauen in die WM 2019. Trainerin Voss-Tecklenburg sprach nun übers Personal.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geht voller Optimismus und Vorfreude in den WM-Auftakt gegen am Samstag (). "Ich bin überzeugt, dass wir bereit sind, den ersten großen Schritt zu machen", sagte die 51-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag im Roazhon Park von Rennes.

Erlebe die Frauen-WM 2019 live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Zum Personal verriet "MVT", dass es im Vergleich zur Generalprobe gegen (2:0) in der Vorwoche Veränderungen geben werde. "Ich werde keine Namen nennen, weil ich auch erst mit den betreffenden Spielerinnen sprechen möchte", sagte sie.

DFB-Frauen vor WM-Start: Rückt Gwinn für Schüller ins Team?

Eine Option wäre, dass Lea Schüller (SGS Essen) aus der Startelf rutscht. Für sie könnte Giulia Gwinn ( ) in der 4-2-3-1-Grundformation auf die linke Offensivseite wechseln.

Auf der rechten Seite der defensiven Viererkette könnte dafür Kathrin Hendrich (Bayern München) zum Einsatz kommen.