"Frauen sollten nicht über Männerfußball reden" - Joey Barton legt misogyne Schimpftirade hin

Joey Barton hat in einer misogynen Schimpftirade behauptet, dass Frauen nicht über Männerfußball reden sollten.

WAS IST PASSIERT? Joey Barton hat in den sozialen Medien darüber geschimpft, dass bei Amazon Prime am Mittwoch viele Frauen als Kommentatorinnen und Expertinnen tätig waren. Der Streamingdienst hatte sechs hochkarätige Spiele der Premier League im Programm.

WAS WURDE GESAGT? "Frauen sollten nicht über Männerfußball reden", schrieb der ehemalige Mittelfeldspieler von Manchester City und Newcastle bei X: "Es ist ein völlig anderes Spiel." Man werde die Dinge "immer unterschiedlich" sehen. Der Frauenfußball befinde sich im Aufstieg, was "fantastisch zu sehen" sei, doch Barton könne nicht eine "Sache ernst nehmen, die sie ernsthaft in einer Männerarena sagen".

Und weiter: "Jeder Mann, der sich in dieser Hinsicht mit ihnen einlässt, hat sich verkauft. Bei dem Spiel geht es um Niveau. Die Meinung der meisten Männer hat wenig Wert. Jeder Mann, der den Kommentaren von Frauen zuhört oder mit ihnen mitfiebert, muss sich am Kopf testen lassen." Er schloss seinen Post mit dem Hashtag "#sticktoyourowngame", also "bleibt bei eurem eigenen Spiel".

Barton reagierte auf zahlreiche Posts, die seine Meinung teils scharf kritisierten. Allerdings blieb er bei seiner Meinung und schrieb unter anderem noch, Frauen seien keine Expertinnen, schließlich rede er selbst "auch nicht übers Stricken".

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES JETZT WEITER? Es scheint, als würde Barton dem Fußball den Rücken kehren wollen. Nachdem ein Fan ihm vorwarf, dass seine Karriere vorbei sei und er es wisse, antwortete der 41-Jährige: "Ich bin Teil des Fußballs seit ich die Schule verlassen habe. Ich werde entscheiden, was ich in diesem Spiel mache. Es ödet mich tatsächlich an. Voll von Scheißkerlen, Maden, Lügnern, Einschleimern. Glücklicherweise habe ich auf einem Level gespielt, auf dem ich genug verdient habe, um sagen und tun zu können, was zum F*** ich will."