Frauen-EM 2022: Wer sind die Favoriten?

Ab dem 6. Juli findet die Fußball-EM der Frauen statt - mit der DFB-Auswahl. GOAL hat zusammengefasst, wer sich Hoffnung auf den Titel macht.

Bald geht sie endlich los: Die lang ersehnte Fußball-EM der Frauen. Das Eröffnungsspiel steigt am 6. Juli zwischen Gastgeber England und Österreich, die deutsche Nationalmannschaft startet am 8. Juli in das Turnier

Nach fünf Jahren Pausen, begründet mit der Corona-Pandemie, der Verschiebung der EM der Männer und dadurch auch der EM der Frauen, dürfen wir also endlich wieder das Fußballfest in Europa feiern. Großbritannien dient der EM als Gastgeber, die Gruppenphase der deutschen Gruppe wird in London (Brentford) und Milton Keynes ausgetragen.

Das letzte große Turnier, die WM 2019, ist nun schon wieder drei Jahre her. Wie soll man da wissen, wie gut welche Nation im internationalen Vergleich steht? GOAL blickt auf die Favoriten bei dieser EM!

Fußball-EM der Frauen: Die EM 2022 im Überblick

Wettbewerb Fußball-Europameisterschaft der Frauen Austragungsland England Zeitraum 6. Juli - 31. Juli 2022 Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger Deutschland (Acht Titel) Titelverteidiger Niederlande

Frauenfußball: Wer sind die Favoritinnen bei der EM 2022?

Blicken wir ganz nach oben: Laut FIFA und der Weltrangliste sind die Schwedinnen aktuell das stärkste Team in Europa. Das ist schon etwas kurios, da Schweden bei der Auslosung der Gruppenphase in Topf zwei und nicht in Topf eins gesetzt war.

Es hätte also sein können, dass Deutschland in die gleiche Gruppe wie die Top-Favoritinnen gelandet wäre - stattdessen müssen jetzt die Niederlande, die Schweiz und Portugal dieses Schicksal ertragen.

Titelverteidiger Niederlande? Neuling Frankreich? Wer könnte Schweden und Deutschland gefährlich werden?

Apropos Niederlande: Die Elftal gehört logischerweise auch zu den Favoritinnen, als amtierende Europameisterinnen hat man natürlich den Anspruch, den Titel zu verteidigen. Aktuell befinden sich die Niederlande auf Rang vier der Weltrangliste, das kommt also gut hin.

Ebenfalls sehr gefährlich ist natürlich Frankreich: Die Französinnen haben bei WM und EM noch nie ein besseres Ergebnis als den vierten Platz belegen können (WM 2011) - natürlich will man das dieses Jahr ändern. Neben den Französinnen (3. der Weltrangliste) sollte man auch auf Spanien (7.) und England (8.) achten - gerade die Britinnen haben als Heimnation natürlich einen Vorteil, der nicht zu unterschätzen ist.

Deutschland die viertstärkste europäische Nation: So sieht die FIFA die Teilnehmernationen

In der folgenden Auflistung sind alle EM-Teilnehmer aufgezählt, beginnend bei der stärksten Nation laut der FIFA-Weltrangliste. In Klammern ist die weltweite Platzierung. Rang Eins belegen aktuell übrigens die USA.

Schweden (2.) Frankreich (3.) Niederlande (4.) Deutschland (5.) Spanien (7.) England (8.) Norwegen (11.) Italien (14.) Dänemark (15.) Island (17.) Belgien (19.) Schweiz (20.) Österreich (21.) Finnland (29.) Portugal (30.) Nordirland (47.)

Deutschland im Formtief: Nur ein Sieg in den letzten fünf Spielen für Magull und Co.

Wie sieht es denn bei der deutschen Nationalmannschaft im internationalen Vergleich aus? Wenige Wochen wurde die DFB-Elf von der FIFA von Weltrang vier auf fünf herabgesetzt. Ausschlaggebend dafür dürfte der Arnold Clark Cup sein, der alles andere als erfolgreich für die DFB-Frauen lief.

Drei Spiele gegen England, Kanada und Spanien standen auf dem Programm, dabei konnte nur ein Punkt gegen Spanien geholt werden. Die anderen beiden Spiele gingen verloren. Zudem gab es im April eine überraschende und ernüchternde Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Serbien, die sich nicht für die EM qualifizieren konnten.

Deutschland - Spanien als Topspiel in Gruppe B: Das erwartet das DFB-Team

Das klingt alles nicht rosig - trotzdem können Fans entspannt auf die Gruppenphase schauen: Gegen Dänemark (15. der Weltrangliste) und Finnland (29.) wird mit einem Sieg gerechnet, und auch das Spiel gegen Spanien könnte zu drei Punkten führen.

Die Leistung der Männer gegen Spanien sollte man sich dabei aber nicht als Vorbild nehmen. Schwieriger wird es für die Frauen im Viertelfinale: Dort könnte es, je nachdem welche Nation Erste oder Zweite in Gruppe A und B wird, schon ein Aufeinandertreffen mit Gastgeber England geben - da war auch bei den männlichen, wenig erfolgreichen Kollegen im letzten Jahr Schluss.

Dänemark, Spanien und Finnland: An diesen Tagen spielt die deutsche Nationalmannschaft

Spieltag 1:

Spanien - Finnland | 8. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Dänemark | 8. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 2:

Dänemark - Finnland | 12. Juli 2022 | 17 Uhr | Stadium MK



Deutschland - Spanien | 12. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

Spieltag 3:

Finnland - Deutschland | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Stadium MK



Dänemark - Spanien | 16. Juli 2022 | 20 Uhr | Brentford Community Stadium

16 Teilnehmernationen: Die Übertragung der Fußball-EM der Frauen

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D England Deutschland Niederlande Frankreich Österreich Dänemark Schweden Italien Norwegen Spanien Schweiz Belgien Nordirland Finnland Portugal Island

Die Übertragung der deutschen Nationalmannschaft bei der Frauen-EM 2022 im LIVE-STREAM: So seht ihr das DFB-Team im Internet

Die EM der Frauen wird in diesem Sommer durch drei Sender übertragen: ARD, ZDF und DAZN. Die ersten beiden zeigen alle Spiele kostenlos im Internet, ausgewählte Spiele, wie die der deutschen Nationalmannschaft laufen auch im linearen TV.

DAZN dagegen ist ein bezahlpflichtiger Streamingdienst, der ebenfalls alle Spiele anbietet. Dabei kann man bei DAZN viel mehr sehen als nur die Fußball-EM der Frauen, auch die Champions League (Männer und Frauen) wird hier übertragen!

Die kostenlose Übertragung der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV und bei DAZN: Diese Links helfen euch weiter!

Wer zeigt / überträgt dieses Jahr die Fußball-EM der Frauen mit allen Favoriten? Die Übertragung auf einem Blick