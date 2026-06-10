Frankreich vs. Senegal – Vorschau FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I New York/New Jersey Stadium

Frankreich gegen Senegal: Das Duell startet am 16. Juni 2026 um 15:00 Uhr EST (19:00 Uhr GMT).

Frankreich gegen Senegal: Ein ironisches Wiedersehen

Frankreich, Vizemeister von 2022, startet am 16. Juni gegen Senegal in die WM-Qualifikation 2026. Es ist eine Neuauflage des Spiels von 2002, als die "Löwen von Teranga" den Titelverteidiger besiegten und die Welt überraschten. Diesmal wollen Les Bleus wieder ganz vorne sein, nachdem sie bei den letzten beiden Turnieren Gold und Silber holten.

Wer ist Frankreichs Trainer und wer sind die Schlüsselspieler?

Der Kader wimmelt von Stars, was für den Weltmeister von 1998 und 2018 kein neues Problem ist.

Nur Olivier Giroud (57 Tore) hat im Trikot der Bleus häufiger getroffen als Kylian Mbappé (56 Tore). Der Stürmer von Real Madrid wird trotz seiner jüngsten Oberschenkelverletzung wahrscheinlich die Kapitänsbinde tragen. Im Finale 2022 gegen Argentinien erzielte Mbappé einen Hattrick. Nun könnte die Zeit für Ousmane Dembélé von PSG gekommen sein, sein erstes Tor in diesem Turnier zu erzielen. Der ehemalige Barca-Spieler hat bereits an zwei Weltmeisterschaften teilgenommen. Frisch vom Gewinn der Champions League und mit 35 Saisontoren wird Dembélé von seinen Vereinskollegen Désiré Doué und Bradley Barcola, von Michael Olise vom FC Bayern und von Rayan Cherki von Man City in einem starken Angriff unterstützt. Arsenals William Saliba soll die Abwehr anführen. Der Kader von Didier Deschamps ist so breit, dass für Real Madrids Spielmacher Eduardo Camavinga kein Platz bleibt.

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Wer ist Senegals Trainer und wer sind die Schlüsselspieler?

Das in Saudi-Arabien spielende Trio Sadio Mané, Kalidou Koulibaly und Edouard Mendy bildet das erfahrene Rückgrat der senegalesischen Mannschaft. Der frühere Liverpool-Stürmer Mané gilt als der bekannteste Spieler der Landesgeschichte und führt die Offensive an. Mendy hütet das Tor, Koulibaly führt die Viererkette. Im Mittelfeld läuft Pape Sarr von Tottenham auf, im Sturm steht Nicolas Jackson vom FC Bayern München, der von Chelsea ausgeliehen ist.

Der aktuelle Trainer Pape Thiaw übernahm im Dezember 2024 von Aliou Cissé und führte die Mannschaft zum Afrika-Cup-Titel 2025. Die „Löwen von Teranga“ gaben das Finale wegen eines Protest-Walk-outs auf, weshalb Marokko das 3:0 durch Forfait zugesprochen bekam.

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Frankreichs 26-köpfiger WM-Kader

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeldspieler: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St-Germain), Désiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

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Frankreichs Weg zur Weltmeisterschaft

Frankreich meisterte die EM-Qualifikation souverän und sicherte sich Ende 2025 mit dem ersten Platz in der UEFA-Gruppe D das direkte Ticket.

Senegals 26-köpfiger WM-Kader

Torhüter: Edouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nizza), Mory Diaw (Le Havre).

Verteidiger: Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nizza), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Mittelfeld: Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern München).

Stürmer: Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern München), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris St-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Senegals Weg zur Weltmeisterschaft

Senegal beendete die Qualifikation ungeschlagen an der Spitze von Gruppe B und sicherte sich damit direkt einen Platz bei der Weltmeisterschaft 2026. Im Wettbewerb mit der DR Kongo kassierte Senegal in 10 Spielen nur drei Gegentore.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Frankreichs Trainer Didier Deschamps hat noch keine Aufstellung für dieses Spiel genannt; die Daten zeigen keine Verletzungen oder Sperren. Wir ergänzen die Aufstellung kurz vor dem Anpfiff.

Auch Senegals Cheftrainer Pape Thiaw hat zum jetzigen Zeitpunkt noch keine bestätigten Mannschaftsinformationen. Es wurden keine Daten zu Verletzungen, Sperren oder der voraussichtlichen Startelf bereitgestellt. Schauen Sie kurz vor dem Spiel noch einmal vorbei, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Am 8. Juni siegte die Mannschaft 3:1 gegen Nordirland; Olise glänzte. Zuvor verlor sie am 4. Juni 1:2 gegen die Elfenbeinküste, die einzige Niederlage dieser Serie. Im März besiegte Frankreich in zwei aufeinanderfolgenden Freundschaftsspielen Kolumbien 3:1 und Brasilien 2:1. In diesen fünf Partien erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Senegal hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen. Das letzte Spiel verlor die Mannschaft 2:3 gegen die USA am 31. Mai. Zuvor besiegte Senegal im März Gambia 3:1 und Peru 2:0. Die anderen beiden Niederlagen passierten beim Afrika-Cup, darunter ein 0:3 gegen Marokko im Januar. Senegal erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

FRA Letztes Spiel SEN 0 Siege 0 Unentschieden 1 Sieg Frankreich 0 - 1 Senegal 0 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 0/1

Die Teams trafen einmal aufeinander. Am 31. Mai 2002 besiegte Senegal Frankreich bei der Weltmeisterschaft 1:0, eine der größten Überraschungen des Turniers. Dieses Ergebnis in der Gruppenphase sorgte dafür, dass Frankreich als Titelverteidiger früh ausschied.

Tabelle

In Gruppe I geht Frankreich als Tabellenführer in die Partie, während Senegal derzeit auf Platz vier steht.