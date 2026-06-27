Frankreich vs Schweden: So sichern Sie sich Tickets für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft – Preise, Spielort New York, Last-Minute-Angebote und mehr

In der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 steht eine klassische europäische Rivalität im Mittelpunkt, wenn Frankreich und Schweden aufeinandertreffen.

Die "Les Bleus" von Didier Deschamps gewannen Gruppe I klar und erzielten dabei zehn Tore.

Nun wartet eine zähe schwedische Mannschaft, die sich aus der schweren Gruppe F als einer der besten Drittplatzierten qualifizierte.

Frankreich geht als klarer Favorit ins Spiel, doch die Offensivstärke der "Blågult" zwingt die französische Abwehr zu voller Konzentration.

Wann beginnt das WM-Spiel Frankreich gegen Schweden?

Das K.-o.-Spiel steigt im New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) in East Rutherford, New Jersey.

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Spiel Frankreich gegen Schweden kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen verarbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt derzeit extrem knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase begann am 1. April. Es gibt keine Verlosung; die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für das Spiel Frankreich gegen Schweden?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie noch höher.

FIFA-WM-Ticketpreise 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (ausverkaufte Spielstätten) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

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