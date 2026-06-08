Frankreich vs. Nordirland heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?

Frankreich empfängt Nordirland in einem Freundschaftsspiel in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq. Für Les Bleus ist es die letzte Gelegenheit, sich vor dem WM-Auftakt in Nordamerika in Form zu bringen.

Die Niederlage gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Mittwoch hat Didier Deschamps nachdenklich gestimmt. Frankreich kassierte ein 1:2, nachdem ein schwacher zweiter Durchgang die Gastgeber das Spiel kostete. Die Defensive wirkte anfällig, und die Wirkung der Einwechslungen blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Dennoch bleibt das Potenzial im Kader unbestreitbar. Rayan Cherki erzielte beim Elfenbeinküste-Spiel das zwischenzeitliche Führungstor und zeigte einmal mehr, warum er zu den aufregendsten Talenten im französischen Fußball zählt. Kylian Mbappé führt den Angriff an und wird auch gegen Nordirland im Mittelpunkt stehen.

Nordirland reist nach Frankreich mit einem frischen Erfolgserlebnis im Gepäck. Michael O'Neills Mannschaft bezwang Guinea am Donnerstag mit 1:0 und sammelte damit wichtige Selbstvertrauen für dieses Duell mit einem der WM-Favoriten.

Die Nordiren befinden sich in einer Übergangsphase. Die WM-Qualifikation verlief enttäuschend, und das Spiel gegen Frankreich bietet der Mannschaft die Chance, sich gegen Topgegner zu messen und Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Frankreich und Nordirland beginnt am 08.06.2026, 21:10.

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Das Spiel zwischen Frankreich und Nordirland ist in Deutschland über DAZN zu sehen. Ihr braucht ein gültiges Abonnement für die Übertragung.

Anstoßzeit Frankreich gegen Nordirland

Frankreich vs. Nordirland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 4 T. Atcheson

Form

Frankreich kommt auf vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen. Die jüngste Partie endete jedoch mit einer 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste in einem Freundschaftsspiel. Davor bezwangen Les Bleus Kolumbien mit 3:1 und Brasilien mit 2:1. In der WM-Qualifikation gab es klare Erfolge gegen Aserbaidschan (3:1) und die Ukraine (4:0). Über diese fünf Partien erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte vier.

Nordirland verbucht aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Heimsieg gegen Guinea am 4. Juni. Zuvor gab es ein 1:1-Remis gegen Wales, eine 0:2-Niederlage gegen Italien in der WM-Qualifikation sowie einen 1:0-Erfolg gegen Luxemburg und eine 0:1-Niederlage gegen die Slowakei. Nordirland traf in diesen fünf Spielen viermal und ließ drei Gegentore zu.





Bilanz direkte Duelle

Zu direkten Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Nordirland liegen in den verfügbaren Daten keine Ergebnisse vor. Historische Vergleichsdaten sind für diese Partie nicht hinterlegt.





Frankreich vs. Nordirland: Die Tabellen

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