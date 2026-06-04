Frankreich empfängt die Elfenbeinküste im Stade de la Beaujoire in Nantes zu einem Freundschaftsspiel, das beiden Mannschaften als Vorbereitung auf die WM 2026 in Nordamerika dient.

Für die Équipe Tricolore unter Didier Deschamps ist die Partie eine weitere Gelegenheit, die Mannschaftschemie zu festigen. Die jüngsten Ergebnisse sprechen für sich: Siege gegen Kolumbien und Brasilien in den vergangenen Wochen zeigen, dass Frankreich in starker Form in den Sommer geht.

Besonders im Fokus steht Rayan Cherki, der bei Manchester City unter Pep Guardiola nicht immer die erhoffte Spielzeit bekam. Mit mehr Freiheiten könnte der Offensivspieler auf der großen WM-Bühne aufblühen.

Die Elfenbeinküste reist mit breiter Brust an. Emerse Faés Mannschaft hat zuletzt Schottland und Südkorea bezwungen und präsentiert sich als eingespieltes Team mit klarer Struktur im Mittelfeld um Franck Kessié und Ibrahim Sangaré.

Die Ivorer wissen, was auf dem Spiel steht. Die WM 2026 ist die erste Teilnahme seit 2014, und das Team will zeigen, dass es bereit ist für die große Bühne.

Wer Frankreich gegen die Elfenbeinküste live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu TV-Sender, Livestream und Anstoßzeit.

Das Spiel zwischen Frankreich und Elfenbeinküste beginnt am 04.06.2026 um 21:10.

Frankreich vs. Elfenbeinküste heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt das Testspiel vor der WM 2026?





Das Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und der Elfenbeinküste wird live auf DAZN übertragen. Den Livestream gibt es direkt über DAZN. Eine Übertragung im Free-TV wird nicht angeboten.

Anstoßzeit Frankreich gegen Elfenbeinküste

Freundschaftsspiele - Freundschaftsspiele Stade de la Beaujoire

Frankreich vs. Elfenbeinküste: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 17 W. Saliba Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt bezwangen die Franzosen Kolumbien mit 3:1, davor gab es einen 2:1-Erfolg gegen Brasilien. In der WM-Qualifikation schlug man die Ukraine deutlich mit 4:0 und Aserbaidschan mit 3:1. Lediglich gegen Island gab es ein 2:2-Unentschieden. Über diese fünf Spiele erzielte Frankreich 14 Tore und kassierte nur fünf.

Die Elfenbeinküste gewann vier der letzten fünf Spiele. Jüngst besiegte man Schottland mit 1:0 und Südkorea auswärts mit 4:0. Beim Afrika Nations Cup gab es Siege gegen Burkina Faso (3:0) und Gabun (3:2 auswärts), ehe man gegen Ägypten eine 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Die Ivorer erzielten in diesen fünf Partien 14 Tore und kassierten sechs.





Bilanz direkte Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften fand am 25. März 2022 in einem Freundschaftsspiel statt, das Frankreich mit 2:1 gewann. Davor trennten sich die Teams im November 2016 torlos. Insgesamt liefern die vorliegenden Daten drei Begegnungen, von denen Frankreich zwei gewann und einmal Unentschieden spielte.





Frankreich vs. Elfenbeinküste: Die Tabellen

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