Frankreich vs. Deutschland live: Das Länderspiel der Frauen heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt heute in Frankreich. Wir liefern alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Am vergangenen Sonntag endete in der Frauen-Bundesliga die Saison 2020/21. Für die besten deutschen Spielerinnen ist aber noch nicht Sommerpause. Am heutigen Donnerstag, 10. Juni, absolviert die deutsche Nationalmannschaft ein Testspiel in Frankreich. Das Spiel in Straßburg wird um 21.10 Uhr im Stade de la Meinau angepfiffen.

Ursprünglich war geplant, dass das Nationalteam im Juni in die USA reisen soll, um dort einige Testspiele gegen die Weltmeisterinnen zu absolvieren. Die Coronapandemie aber durchkreuzte dieses Vorhaben. Stattdessen stehen für das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch zwei Länderspiele auf dem Programm: Heute in Frankreich und am kommenden Dienstag, 15. Juni, in Offenbach gegen Chile.

Voss-Tecklenburg muss bei den beiden abschließenden Testländerspielen vor der Sommerpause verletzungsbedingt auf viele Spielerinnen verzichten. Alexandra Popp, Kathrin Hendrich, Lena Petermann, Pauline Bremer, Giulia Gwinn, Melanie Leupolz, Lina Magull und Sara Doorsoun mussten der Bundestrainerin absagen. Auch Torfrau Ann-Katrin Berger (persönliche Gründe) und Dzsenifer Marozsan (spielt in den USA) stehen nicht zur Verfügung.

Wegen dieser Ausfälle haben heute andere Spielerinnen die Chance, sich mit guten Leistungen für weitere Einsätze im Nationalteam zu empfehlen.

Deutschland spielt in Straßburg gegen Frankreich. Goal hat alle Infos zur Übertragung des Testspiels im TV und im LIVE-STREAM.

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: Frankreich vs. Deutschland - die Übersicht

Begegnung Frankreich - Deutschland Wettbewerb Länderspiel Ort Stade de la Meinau, Straßburg Anstoss 21.10 Uhr

Länderspiel heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Frankreich vs. Deutschland gezeigt

Alle europäischen Ligen befinden sich in der Sommerpause, die Europameisterschaft der Männer beginnt am morgigen Freitag - das Länderspiel der deutschen Frauen in Frankreich ist heute eines der wenigen Spiele die überhaupt stattfinden. Aus diesem Grund sollte es doch eigentlich einen guten Sendeplatz im Free-TV geben. Dem ist aber nicht so!

Frankreich gegen Deutschland wird heute nicht live im Free-TV gezeigt. Aber keine Angst, ganz auf eine Übertragung müsst Ihr nicht verzichten. Wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt, klären wir im kommenden Abschnitt auf.

Frankreich vs. Deutschland heute live: Übertragung im LIVE-STREAM

Die ARD bietet zum Länderspiel zwischen Frankreich und Deutschland heute einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Diesen könnt Ihr unter sportschau.de abrufen. Der Livestream startet um 21 Uhr. Kommentieren wird das Spiel Stephanie Baczyk.

Natürlich kann man den LIVE-STREAM nicht nur im Browser verfolgen, sondern auch mit der entsprechenden App auf dem Handy und Tablet. Hier könnt Ihr die Sportschau-App downloaden:

Frankreich vs. Deutschland heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

An dieser Stelle zeigen wir Euch etwa eine Stunde vor Spielbeginn, mit welcher Aufstellung Frankreich und Deutschland in die Partie starten werden.