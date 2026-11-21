So seht Ihr Frankreich U17 gegen Saudi-Arabien U17 mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website oder öffnet die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden und Stream finden. Erstellt ein Konto beim offiziellen Rechteinhaber oder meldet Euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Frankreich U17 und Saudi-Arabien U17 treffen in Gruppe D der U17-Weltmeisterschaft aufeinander. Vor der Partie befinden sich die beiden Teams in unterschiedlichen Ausgangslagen.

Frankreich führt die Gruppe D an, nachdem es zum Auftakt des Turniers Haiti U17 mit 3:1 besiegt hat. Das französische Team geht mit Rückenwind in die Partie und will seine Position an der Spitze festigen.

Saudi-Arabien steht dagegen nach einer 2:3-Niederlage gegen Uruguay U17 im jüngsten Spiel auf Platz drei der Gruppe. Damit steht das Team unter Druck, Punkte zu holen und im Rennen zu bleiben.

Frankreichs jüngste Ergebnisse in verschiedenen Wettbewerben waren wechselhaft. Siege gegen Luxemburg und Armenien in der EM-Qualifikation zeigten das Offensivpotenzial des Teams. Eine Niederlage gegen Italien U17 machte jedoch deutlich, dass es auch Schwächen hat.

Saudi-Arabien tat sich auf diesem Niveau schwer, konstant zu spielen. Die Bilanz aus den jüngsten U17-WM-Spielen zeigt ein Team, das noch nach der richtigen Balance zwischen defensiver Stabilität und offensiver Durchschlagskraft sucht.

Für Frankreich ist es eine Gelegenheit, der K.-o.-Runde näherzukommen. Für Saudi-Arabien wird der Spielraum für Fehler kleiner.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Frankreich U17 gegen Saudi-Arabien U17 sehen könnt.

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