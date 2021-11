Frankreich vs. Kasachstan heute live: Die Übertragung der WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Am heutigen Samstagabend (13. November 2021) trifft Kasachstan in der WM-Qualifikation auf Frankreich. Die Partie im Pariser Prinzenpark wird um 20:45 Uhr angepfiffen.

Blickt man auf die Tabelle sieht man recht schnell, dass hier der Erstplatzierte gegen den Letzten antritt. Frankreich führt die Tabelle aktuell mit zwölf Punkten an. Kasachstan hingegen konnte bisher nur drei Punkte holen. Auch ein Blick auf die letzten Spiele verheißt für den Gegner Frankreichs nichts Gutes: Seit dem letzten Aufeinandertreffen, das Frankreich mit 2:0 gewann, gelang den Kasachen kein Sieg. Drei Unentschieden und vier Niederlagen stehen zu Buche. Ob es jetzt zur dritten Niederlage in Folge kommt, erfahren wir heute Abend.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Frankreich vs. Kasachstan heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung Frankreich vs. Kasachstan Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 13. November - 20:45 Uhr Spielort Prinzenpark (Paris)

Frankreich vs. Kasachstan heute live: Wie sieht die TV-Übertragung aus?

Verantwortlich für die Übertragung der WM-Qualifikation in Deutschland sind der Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender RTL. Die Partien mit deutscher Beteiligung werden im TV bei RTL gezeigt. Alle anderen Spiele sind allerdings nur bei DAZN zu sehen. Da bei der Partie Frankreich vs. Kasachstan die deutsche Elf nicht involviert ist, gibt es dementsprechend auch leider keine Übertragung im frei empfänglichen Fernsehen.

Frankreich vs. Kasachstan heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Wie schon oben beschrieben, ist DAZN zuständig für die Übertragung der Quali-Spiele ohne deutsche Beteiligung. Wie könnt Ihr aber jetzt dort zusehen und was gibt es dort noch im Angebot? Wir klären auf.

Bei DAZN handelt es um einen Streamingdienst, d.h. alle Inhalte dort könnt Ihr nur im LIVE-STREAM verfolgen. Das setzt schon einmal ein internetfähiges Gerät voraus.

Um jetzt die LIVE-STREAMS dort sehen zu können müsst Ihr außerdem noch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dieses kostet pro Monat 14,99€ oder 149,99€ im Jahresabo.

Habt Ihr ein solches abgeschlossen, könnt Ihr Euch ganz einfach auf der DAZN-Website anmelden und zusehen. Den Link gibt dazu gibt es hier.

Neben den Spielen der WM-Qualifikation hat DAZN natürlich noch sehr viel mehr zu bieten. U.a. sind dort alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga zu sehen, genauso sind 121 der 136 Champions League-Partien nur exklusiv auf DAZN zu verfolgen. Dazu kommen noch Übertragungen aus La Liga, Serie A oder der Ligue 1.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr ein gültiges DAZN-Abo und ein internetfähiges Gerät, könnt Ihr dann einfach ab 20:45 Uhr einschalten und den LIVE-STREAM dort verfolgen.

Frankreich vs. Kasachstan heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Für alle die gerne informiert werden wollen, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert, aber nicht live zusehen können, haben wir den LIVE-TICKER von Goal. Damit bekommt Ihr sofort mit wenn ein Tor fällt, oder eine Auswechslung stattfindet und seid so immer up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER Frankreich vs. Kasachstan

Frankreich vs. Kasachstan heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.