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Falko Blöding

Frankreich-Kader: Zinedine Zidane nominiert Spieler aus der 2. Bundesliga für die Nations League

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Zinedine Zidane hat für eine Überraschung im Kader der französischen Nationalmannschaft gesorgt.

Der Coach der Equipe tricolore nominierte für die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres mit Sael Kumbedi vom VfL Wolfsburg einen Zweitligaprofi. Der Rechtsverteidiger rückt für den verletzten Pierre Kalulu von Juventus Turin nach.

Kumbedi ist in Frankreichs Junioren-Auswahlmannschaften seit Jahren Stammgast. Seit der U17 durchlief er alle Junioren-Teams und war zuletzt Stammkraft in der U21 (neun Einsätze).

Kumbedi gilt als vielseitiger Spieler. Er kann nicht nur als Rechtsverteidiger auflaufen, sondern auch im rechten Mittelfeld sowie auf der Position des linken Außenverteidigers aufgeboten werden.

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Der 21-Jährige stammt aus der Jugend von AC Le Havre und wechselte von dort 2022 zu Olympique Lyon. Im Sommer 2025 lieh ihn der VfL Wolfsburg zunächst für ein halbes Jahr aus und verpflichtete ihn Anfang 2026 für sechs Millionen Euro Ablöse fest. Kumbedis Vertrag beim Tabellenfünften der zweiten Bundesliga läuft bis 2029.

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In dieser Saison absolvierte er für die Niedersachsen neun Pflichtspiele und stand dabei mit zwei Ausnahmen jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Hertha BSC v VfL Wolfsburg - 2. Bundesliga 2026/27Getty Images

Frankreich hat vor den beiden Begegnungen mit Italien am 12. November und drei Tage später gegen die Türkei Personalprobleme. Neben den Stürmern Ousmane Dembele und Esteban Lepaul standen Zidane bereits vor dem Kalulu-Ausfall mit Jules Kounde, Maxence Lacroix und William Saliba mehrere Abwehrspieler nicht zur Verfügung.

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In der Tabelle der Gruppe 1 in der Nations League A belegen die Franzosen mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien den Spitzenplatz und hat damit beste Chancen, das Ticket für die nächste Runde zu lösen.

Geschrieben vonFalko Blöding

Managing Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio: Eine glückliche Fügung führte mich während des Studiums im wunderschönen Münster zu GOAL, wo ich 2007 anheuerte und bis heute tätig bin. Damit bin ich ein echtes Urgestein in unserer Redaktion. Ich habe diverse (bzw so ziemlich alle) Positionen durchlaufen und durfte mich in unterschiedlichsten Rollen austoben. Seit 2022 bin ich Managing Editor und im Tagesgeschäft hauptsächlich als CvD im Einsatz.

Wie ich zum Fußball gekommen bin: Die Liebe zum Fußball kam mit Otto Rehhagels Werder Bremen. So mochte ich dann als junger Steppke nicht nur das runde Leder, sondern hatte praktischerweise auch gleich einen Lieblingsklub. International faszinierte mich früh Manchester United. Wir sprechen also von zwei Klubs, die in den vergangenen Jahren nur selten vergnügungssteuerpflichtig waren.

🎯 Ich beschäftige mich vor allem mit :

Allem, womit ein CvD zu tun hat.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente :

Werders 5:3 gegen Anderlecht nach 0:3-Pausenrückstand. Irre Nordderby-Wochen zwischen Werder und dem HSV 2009. Deutschland vs. Argentinien bei der WM 2006. Als John Terry im CL-Finale 2008 ausrutschte. Natürlich auch Götzes Tor im WM-Finale von Rio.

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