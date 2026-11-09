Teilen GOAL bei Google bevorzugen

Werbung

Zinedine Zidane hat für eine Überraschung im Kader der französischen Nationalmannschaft gesorgt.

Der Coach der Equipe tricolore nominierte für die beiden abschließenden Länderspiele des Jahres mit Sael Kumbedi vom VfL Wolfsburg einen Zweitligaprofi. Der Rechtsverteidiger rückt für den verletzten Pierre Kalulu von Juventus Turin nach.

Kumbedi ist in Frankreichs Junioren-Auswahlmannschaften seit Jahren Stammgast. Seit der U17 durchlief er alle Junioren-Teams und war zuletzt Stammkraft in der U21 (neun Einsätze).

Kumbedi gilt als vielseitiger Spieler. Er kann nicht nur als Rechtsverteidiger auflaufen, sondern auch im rechten Mittelfeld sowie auf der Position des linken Außenverteidigers aufgeboten werden.

Werbung Werbung

Der 21-Jährige stammt aus der Jugend von AC Le Havre und wechselte von dort 2022 zu Olympique Lyon. Im Sommer 2025 lieh ihn der VfL Wolfsburg zunächst für ein halbes Jahr aus und verpflichtete ihn Anfang 2026 für sechs Millionen Euro Ablöse fest. Kumbedis Vertrag beim Tabellenfünften der zweiten Bundesliga läuft bis 2029.

Verwandte Themen

Nächste Spiele ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

In dieser Saison absolvierte er für die Niedersachsen neun Pflichtspiele und stand dabei mit zwei Ausnahmen jeweils über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Getty Images

Frankreich hat vor den beiden Begegnungen mit Italien am 12. November und drei Tage später gegen die Türkei Personalprobleme. Neben den Stürmern Ousmane Dembele und Esteban Lepaul standen Zidane bereits vor dem Kalulu-Ausfall mit Jules Kounde, Maxence Lacroix und William Saliba mehrere Abwehrspieler nicht zur Verfügung.

Werbung

In der Tabelle der Gruppe 1 in der Nations League A belegen die Franzosen mit zehn Punkten aus den ersten vier Partien den Spitzenplatz und hat damit beste Chancen, das Ticket für die nächste Runde zu lösen.