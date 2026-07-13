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Frankreich gegen Spanien – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft
Frankreich
Spanien
Kylian Mbappé
M. Merino
M. Olise
L. Yamal

Umfassende Spielvorschau auf die Partie Frankreich gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft 2026. Wir sprechen über Taktik, Aufstellungen und mehr im Vorfeld dieses Halbfinalspiels in Dallas.

Frankreich gegen Spanien startet am 14. Juli 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Europäische Giganten treffen im WM-Halbfinale aufeinander

Der zweimalige Weltmeister Frankreich steht zum dritten Mal in Folge im Halbfinale und will mit einem Sieg gegen den Europameister Spanien erneut ins Finale. Das Duell verspricht Spannung, und wir liefern alle Infos vor dem Kräftemessen am Dienstag – im Finale am Sonntag wartet entweder Argentinien oder England auf den Sieger.

France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Wie Frankreich und Spanien hierhergekommen sind

Frankreich gewann bisher alle sechs Spiele, führte Gruppe I an und besiegte danach Schweden, Paraguay und Marokko. Dabei erzielte das Team 16 Tore und blieb in der K.o.-Phase ohne Gegentor. Beim 1:0 gegen Paraguay bewiesen sie Moral, obwohl sie nicht in Bestform waren. Gegen Marokko dominierte die Mannschaft von Didier Deschamps trotz eines verschossenen Elfmeters von Kylian Mbappé und gewann 2:0. Der Real-Madrid-Stürmer machte das jedoch wett: Er traf selbst und bereitete anschließend das Tor von Ousmane Dembélé vor, womit er sein Land ins Halbfinale schoss. Deschamps, der hier sein 26. WM-Spiel als Trainer bestreitet, möchte sich mit einem stilvollen Abgang verabschieden.

FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARGetty Images

Spanien startete mit einem 0:0 gegen Kap Verde, steigerte sich jedoch im Turnierverlauf. Siege gegen Österreich (3:0) und Portugal (1:0) brachten die Furia Roja ins Viertelfinale. Dort kassierte sie zwar ihr erstes Gegentor, schlug Belgien jedoch 2:1 und erreichte damit das Halbfinale. Erst zum zweiten Mal steht Spanien in einem WM-Halbfinale, erstmals seit dem Titel 2010 in Südafrika.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Mbappé bleibt der Mann der Stunde

Mit 20 WM-Toren in seiner Karriere liegt der 27-jährige Kylian Mbappé nur noch ein Tor hinter Lionel Messis Bilanz von 21 Treffern bei diesem Turnier. Mbappé kann hier gleichziehen oder sogar davonziehen, bevor Messi und Argentinien am Mittwoch gegen England antreten. Mbappé betont zwar, dass persönliche Auszeichnungen nicht mit Teamtiteln vergleichbar sind, und das stimmt, doch er will seine Bilanz weiter ausbauen, während er Frankreich ins nächste Finale führen möchte.

france mbappeGetty Images

Super-Joker Merino könnte Frankreich schaden

Arsenal-Star Mikel Merino erzielte in der Nachspielzeit gegen Belgien das Siegtor und ist nun der erste Spieler in der WM-Geschichte, der in zwei K.-o.-Spielen als Einwechselspieler traf. Merino will auch gegen Frankreich von der Bank kommen und erneut entscheiden, während Frankreichs Einwechselspieler in der K.-o.-Phase noch keinen Torbeitrag geleistet haben.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Ist Spanien ein Angstgegner für "Les Bleus"?

Seit der WM 2018 in Russland verlor Spanien nur eines von 27 Turnier-Spielen, blieb in den letzten 14 Partien ungeschlagen und hielt neunmal die Null. Die Elf von Trainer Luis de La Fuente gewann sieben der letzten zehn Duelle mit Frankreich und geht daher selbstbewusst ins Spiel. "La Roja" besiegte "Les Bleus" im EM-Halbfinale 2024 2:1 und gewann auch das Nations-League-Finale 2025 5:4.

Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images

Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Voraussichtliche Aufstellung Spaniens

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Frankreich gegen Spanien: Fakten & Zahlen

  • Elf der 16 Tore Frankreichs bei der WM 2026 fielen nach der Halbzeitpause.
  • Frankreich gab bei der WM 2026 im Schnitt die meisten Torschüsse pro Spiel aller Teams ab (7,8).
  • In nur vier der letzten 16 Spiele Spaniens trafen beide Teams.
  • Lamine Yamal erzielte in seinen beiden bisherigen Spielen gegen Frankreich drei Tore.
  • Spanien blieb seit März 2024 in 36 Spielen über 90 Minuten ungeschlagen (26 Siege, 10 Remis). Bei einem weiteren Spiel ohne Niederlage gleicht Spanien Italiens Bestmarke von 37 Partien aus dem Jahr 2021 an. 
spain Getty Images

Der 26-köpfige Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeld: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St-Germain), Désiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

france Getty Images

Spaniens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Verteidiger: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mittelfeld: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Stürmer: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

spain Getty Images

Mannschaftsnachrichten & Kader

Frankreich vs Spanien Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich crest
Frankreich
FRA
Aufstellung
Spanien crest
Spanien
ESP
Spanien crest
Spanien
ESP

Trainer

  • D. Deschamps

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat noch keine Aufstellung bestätigt. Offizielle Verletzungen oder Sperren liegen nicht vor. Der größte Fitness-Faktor ist Kylian Mbappé, den das Team im Viertelfinale gegen Marokko wegen eines Knöchelproblems ausgewechselt hatte. Aktuelle Bilder aus dem französischen Trainingslager zeigen ihn, wie er sich frei bewegt und gut gelaunt wirkt, doch eine offizielle Bestätigung seines Fitnesszustands steht noch aus. Weitere Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Auch der spanische Trainer Luis de la Fuente nannte noch keine Startelf, und es gibt keine Meldungen zu Verletzungen oder Sperren. Der Kader ist damit voraussichtlich vollständig einsatzbereit; zu den erwarteten Leistungsträgern zählt Lamine Yamal. Änderungen zur Einsatzfähigkeit beider Teams veröffentlicht dieser Kanal, sobald die Bestätigung vorliegt.

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

FRA

FRA - Form

IRQ
S3-0
NOR
S1-4
SWE
S3-0
PAR
S0-1
MAR
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
ESP

ESP - Form

KSA
S4-0
URU
S0-1
AUT
S3-0
POR
S0-1
BEL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Bilanz der direkten Begegnungen

FRA

Letzte 5 Spiele

ESP

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

8

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

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