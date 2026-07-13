Weltmeisterschaft - Halbfinale 14. Juli 2026 - 15:00 AT&T Stadium

Frankreich gegen Spanien wird am 14. Juli 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT angepfiffen.

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Europäische Giganten treffen im WM-Halbfinale aufeinander

Im dritten WM-Halbfinale in Folge muss der zweimalige Weltmeister Frankreich am Europameister Spanien vorbei, um zum dritten Mal nacheinander das Finale zu erreichen. Es ist eine reizvolle Aussicht, und wir haben alles, was Sie vor dem titanischen Duell am Dienstag wissen müssen. Im Endspiel am Sonntag wartet entweder Argentinien oder England.

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So kamen Frankreich und Spanien hierher

Frankreich hat bei diesem Turnier mit sechs Siegen in Folge überzeugt und damit die Gruppe I als Erster abgeschlossen. Les Bleus schalteten danach Schweden, Paraguay und Marokko aus, erzielten dabei 16 Tore und kassierten in der K.-o.-Phase bislang kein einziges. Der 1:0-Sieg gegen Paraguay zeigte, dass sie auch dann ein Ergebnis holen können, wenn sie nicht in Bestform sind, doch die Mannschaft von Didier Deschamps lieferte gegen ein extrem stabiles Marokko eine dominante Vorstellung ab und gewann trotz des verschossenen Elfmeters von Kylian Mbappe mit 2:0. Der Profi von Real Madrid machte das mehr als wett, traf selbst und legte anschließend für Ousmane Dembele auf, um seine Nation unter die letzten Vier zu bringen. Deschamps, der hier sein 26. WM-Spiel als Trainer bestreitet, würde sich nur zu gerne mit Stil verabschieden.

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Spanien kam im Auftaktspiel mit einem 0:0 gegen Cabo Verde ins Stocken, wurde im Verlauf des Turniers aber immer besser. K.-o.-Siege gegen Österreich (3:0) und Portugal (1:0) brachten sie ins Viertelfinale, wo sie zwar ihr erstes Gegentor des Turniers kassierten, Belgien aber mit 2:1 schlugen und damit dieses Duell mit Frankreich buchten. Es ist erst der zweite WM-Halbfinaleinzug für Spanien und der erste, seit man 2010 in Südafrika den Titel holte.

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Mbappe bleibt der entscheidende Mann

Mit 20 WM-Toren in seiner Karriere liegt der 27-jährige Kylian Mbappe nur noch einen Treffer hinter Lionel Messis Marke von 21 bei diesem Turnier. Mbappe kann hier gleichziehen oder sogar vorbeiziehen, bevor Messi und Argentinien am Mittwoch auf England treffen. Mbappe wird darauf bestehen, dass individuelle Auszeichnungen nicht mit Mannschaftstiteln vergleichbar sind, und damit hätte er recht, doch es ist eine verblüffende Bilanz, die er unbedingt ausbauen will, während er seine Mannschaft in ein weiteres Finale führen möchte.

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Joker Merino könnte Frankreich wehtun

Arsenal-Star Mikel Merino wurde mit seinem Siegtreffer gegen Belgien in der Nachspielzeit zum ersten Spieler der WM-Geschichte, der als Einwechselspieler in zwei K.-o.-Spielen das entscheidende Tor erzielt hat. Merino wird versuchen, gegen Frankreich erneut als Joker entscheidenden Einfluss zu nehmen, dessen Einwechselspieler in der K.-o.-Phase bislang noch an keinem Tor direkt beteiligt waren.

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Ist Spanien für Les Bleus ein Angstgegner?

Seit dem Start von Russland 2018 hat Spanien nur eines von 27 Spielen bei großen Turnieren verloren, ist in den vergangenen 14 ungeschlagen geblieben und hat dabei neunmal die Null gehalten. Die Mannschaft von Trainer Luis de La Fuente hat sieben ihrer vergangenen zehn Spiele gegen Frankreich gewonnen und wird selbstbewusst in diese Partie gehen. La Roja schlug Les Bleus im Halbfinale der Euro 2024 mit 2:1 und setzte sich auch im Finale der UEFA Nations League 2025 in einem spektakulären 5:4 durch. Trotzdem ist Spanien bei den bekanntesten WM-Buchmachern aus dem Vereinigten Königreich der Außenseiter, La Roja wird bei den meisten führenden Wettanbietern mit einer Quote von rund 9/4 geführt.

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Wahrscheinliche Frankreich-Startelf

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Wahrscheinliche Spanien-Startelf

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Frankreich gegen Spanien: Fakten & Zahlen

Elf von Frankreichs 16 Toren bei der WM 2026 fielen nach der Halbzeitpause.

Frankreich verzeichnete bei der WM 2026 mit 7,8 die meisten Torschüsse auf das Tor pro Spiel aller Nationen.

Nur in vier von Spaniens vergangenen 16 Spielen haben beide Teams getroffen.

Lamine Yamal hat in seinen bisherigen zwei Einsätzen gegen Frankreich drei Tore erzielt.

Spanien hat keines seiner vergangenen 36 Spiele über 90 Minuten verloren, zurückgehend bis März 2024 (S26, U10). Sollte diese bemerkenswerte Serie hier verlängert werden, würden sie Italiens Allzeitrekord von 37 aus dem Jahr 2021 einstellen.

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Frankreichs 26-Mann-Kader

Torhüter: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Mittelfeldspieler: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembele (Paris St-Germain), Desire Doue (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappe (Real Madrid), Jean-Phillippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milan).

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Spaniens 26-Mann-Kader

Torhüter: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcelona).

Verteidiger: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcelona), Pau Cubarsi (Barcelona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Mittelfeldspieler: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcelona), Gavi (Barcelona), Fabian Ruiz (Paris St-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid).

Stürmer: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Teamnews & Kader

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat noch keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt, und es wurden keine offiziellen Verletzungen oder Sperren bekannt gegeben. Die größte Fitnesssorge vor dem Spiel ist Kylian Mbappe, der im Viertelfinale gegen Marokko mit einem Knöchelproblem ausgewechselt wurde. Aktuelle Aufnahmen aus dem französischen Trainingslager zeigen ihn beweglich und gut gelaunt, eine offizielle Bestätigung seines Fitnesszustands steht jedoch noch aus. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Spaniens Trainer Luis de la Fuente hat bislang keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, und es wurden keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Der Kader scheint vollständig verfügbar zu sein, wobei Lamine Yamal zu den Spielern gehört, von denen ein prominenter Einsatz erwartet wird. Alle Änderungen bei der Verfügbarkeit beider Teams werden hier ergänzt, sobald sie bestätigt sind.

Das bevorstehende WM-Duell zwischen Frankreich und Spanien bringt zwei Fußball-Großmächte zusammen und verspricht auf der internationalen Bühne eine intensive taktische Schlacht. Spiele bei großen Turnieren dieser Größenordnung sorgen unter Fans für breite Diskussionen, wenn Teamdynamik und die Verfügbarkeit wichtiger Spieler vor dem Spiel analysiert werden. Für Fußballfans, die Wettmärkte erkunden und während des Turniers Live-Quoten verfolgen möchten, bietet der Abschluss des bet9ja-Registrierungsprozesses einen direkten Zugang zu verschiedenen Turnieroptionen. Wenn ein Konto im Voraus registriert wird, können Nutzer die Entwicklungen rund um das Spiel bequem verfolgen und verfügbare Wettoptionen einsehen, während sich das Turnier entfaltet.

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