Frankreich gegen Schweden – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Frankreich gegen Schweden: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde New York/New Jersey Stadium

Anpfiff ist am 30. Juni 2026 um 21:00 Uhr GMT und 17:00 Uhr EST.

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Der Favorit trifft in der K.o.-Phase auf einen unberechenbaren Außenseiter

Der zweimalige Turniersieger Frankreich startet seine K.o.-Runde im legendären New York New Jersey Stadium und will an seine erfolgreichen Turnierteilnahmen der letzten Jahre anknüpfen. Didier Deschamps, der bestätigt hat, dass er am Ende dieses Turniers zurücktreten wird, führt eine makellose französische Mannschaft an, die die Gruppenphase mühelos gemeistert hat.

Sie treffen auf eine schwedische Mannschaft unter Graham Potter, die sich als eines der besten drittplatzierten Teams knapp für die Runde der letzten 32 qualifiziert hat. Zwar hat Frankreich historisch gesehen die Oberhand, doch aufgrund des K.-o.-Charakters der K.-o.-Runde werden die Schweden versuchen, das Drehbuch zu durchbrechen.

Wie "Les Bleus" und "Blågult" hierherkamen

Frankreich fegte in Gruppe I alle Gegner beiseite und besiegte Senegal, den Irak und Norwegen ohne große Mühe. Der Höhepunkt ihrer Gruppenphase war ein deutlicher 4:1-Sieg über Norwegen, wodurch sie sich mit 10 erzielten Toren und nur zwei Gegentoren die volle Punktzahl von neun Punkten sicherten. Ousmane Dembélés Hattrick im letzten Gruppenspiel zeigte, dass Frankreich eine starke Offensive hat, die weit über Star Kylian Mbappé hinausgeht.

Schwedens Weg war deutlich holpriger. Nach dem 1:5 gegen die Niederlande besiegten die Skandinavier Tunesien und spielten im letzten Match 1:1 gegen Japan. Sie sammelten vier Punkte, sieben Treffer und sieben Gegentore. Die Abwehr wirkt daher vor dem Duell mit der starken französischen Offensive instabil.

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Probleme in der Innenverteidigung stellen für beide Trainer eine große Herausforderung dar

Die personellen Entscheidungen in der Abwehr werden wahrscheinlich den Verlauf dieser Begegnung bestimmen. Frankreichs Innenverteidiger William Saliba fehlte gegen Norwegen wegen Rückenproblemen, doch der Arsenal-Profi will trotz Schmerzen spielen, um seinen Stammplatz zu behalten.

Schweden steht vor größeren strukturellen Problemen. Innenverteidiger Isak Hien fehlt wegen einer Verletzung, daher muss Potter die Abwehr umbauen. Victor Lindelöf wechselt wahrscheinlich aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung, um die Lücke zu schließen, während der junge Tottenham-Talent Lucas Bergvall seinen Platz im Mittelfeld übernimmt.

Überzahl vs. Umschaltspiel entscheidet den Spielverlauf

Frankreichs Plan baut auf individuelle Klasse und offensive Variation. Deschamps setzt auf ein diszipliniertes Doppelpivot mit Aurélien Tchouaméni und Adrien Rabiot, um das Tempo zu kontrollieren. So können die Spielmacher Michael Olise und Désiré Doué die Halbräume überladen und Mbappé auf dem Flügel Freiräume verschaffen.

Schwedens wichtigste Waffe dagegen sind direkte, vertikale Umschaltphasen. Anthony Elanga, der gerade erst einen Fernschuss gegen Japan verwandelt hat, sorgt zusammen mit Alexander Isak und Viktor Gyökeres für Tempo, um Frankreichs hohe Abwehrlinie bei Kontern zurückzudrängen.

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Eingespielte Strukturen vor der Bewährungsprobe

Frankreich will seine Stammabwehr um Mike Maignan wieder aufstellen, denn Nachlässigkeiten beim Ballverfolgen machten das Team ohne Ball manchmal passiv.

Schweden steht dagegen vor der Aufgabe, mit einer veränderten Abwehr ohne Gegentor zu bleiben. Oliver Zetterström muss seinen Strafraum sicher kontrollieren und sich auf enge Deckung durch die Außenverteidiger verlassen, um zu verhindern, dass Dembélé und Olise Lücken in den Strafraum reißen.

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Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs gegen Schweden

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué; Mbappé

Voraussichtliche Aufstellung Schwedens gegen Frankreich

Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyökeres, Isak

Frankreichs 26-köpfiger Kader

Torhüter: Mike Maignan, Robin Risser, Brice Samba

Verteidiger: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Maxence Lacroix, William Saliba, Dayot Upamecano

Mittelfeld: N’Golo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaire-Emery

Stürmer: Maghnes Akliouche, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram

Schwedens 26-köpfiger Kader

Torhüter: Viktor Johansson, Gustaf Lagerbielke, Kristoffer Nordfeldt, Jacob Zetterström

Verteidiger: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Eric Smith, Carl Starfelt, Daniel Svensson

Mittelfeld: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlström, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg, Besfort Zeneli

Stürmer: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Gustaf Nilsson

Mannschaftsnews & Aufstellungen

Didier Deschamps meldet vor dem Spiel keine Verletzten oder gesperrten Spieler, und er hat noch keine Aufstellung bestätigt. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Informationen, sobald die Aufstellung feststeht.

Bei Schweden muss Graham Potter auf Verteidiger Isak Hien verzichten, der verletzt ist. Weitere Sperren liegen nicht vor, eine voraussichtliche Aufstellung hat der Trainer noch nicht bestätigt. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren 4 I. Hien

Form

Frankreich zeigt starke Form: Das Team gewann vier der letzten fünf Spiele und verlor nur eins. Die einzige Pleite war ein Test vor dem Turnier gegen die Elfenbeinküste; seitdem blieb die Mannschaft von Deschamps ungeschlagen. In der Gruppenphase der WM besiegte Frankreich Senegal 3:1, den Irak 3:0 und Norwegen 4:1. Dabei erzielte das Team zehn Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer. Der 4:1-Erfolg gegen Norwegen, den Dembélé mit einem Hattrick sicherte, war der deutlichste der drei Siege.

Die jüngste Bilanz Schwedens in den letzten fünf Spielen fällt gemischter aus. Die Mannschaft verbuchte einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, wobei die Ergebnisse ein breites Spektrum an Leistungen widerspiegelten. Der 5:1-Sieg gegen Tunesien war überzeugend, doch die 5:1-Niederlage gegen die Niederlande in derselben Gruppenphase machte den Abstand zwischen Schweden und der Elite des Turniers deutlich. Ein 1:1 gegen Japan im letzten Gruppenspiel reichte, um sich als einer der besten Drittplatzierten zu qualifizieren. In den vergangenen fünf Partien erzielte Schweden zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell datiert vom November 2020, als Frankreich in der UEFA Nations League A zu Hause 4:2 gewann. Schweden hatte das Rückspiel früher im selben Jahr in Stockholm 1:0 gewonnen. In den vergangenen fünf Duellen holte Frankreich drei Siege, Schweden einen. Hinzu kommt ein französischer Erfolg in einem Freundschaftsspiel 2014. Außerdem trafen beide Teams zweimal in der WM-Qualifikation 2016 und 2017 aufeinander; jedes Mal gewann die Heimmannschaft.

Tabelle

Frankreich belegte Platz eins in Gruppe I, Schweden wurde Dritter in Gruppe F.