Frankreich gegen Marokko – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Frankreich gegen Marokko: Anpfiff am 9. Juli 2026 um 16:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Viertelfinale Frankreich gegen Marokko

Französisch wird auf dem Platz gesprochen, wenn Frankreich und Marokko um den Einzug ins WM-Halbfinale spielen – eine Neuauflage des Halbfinals von 2022. Werden die Turnierfavoriten in Boston gegen Afrikas beste Mannschaft gewinnen?

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Wie haben es Frankreich und Marokko bis hierher geschafft?

Frankreich gewann seine ersten vier Spiele und überrannte die Gegner mit seiner Offensive. Im Achtelfinale rang die Mannschaft von Didier Deschamps Paraguay mit 1:0 nieder und zeigte damit auch Kampfgeist. "Les Bleus" sind seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen (elf Siege, ein Remis) und haben die letzten sieben Partien gewonnen. Ein achter Erfolg würde sie zur erst dritten Nation machen, die drei WM-Halbfinals in Serie erreicht.

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Marokko überrannte im Achtelfinale den Mitgastgeber Kanada und gewann 3:0, obwohl es nur vier Torschüsse verzeichnete. Die Atlas-Löwen wollen sich für die Halbfinalniederlage gegen diesen Gegner im Jahr 2022 rächen. Seit dem AFCON-Finale sind sie in zehn Spielen ungeschlagen und glauben an eine Überraschung.

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Mbappé jagt einen historischen Rekord

Der französische Kapitän Kylian Mbappé ist nach seinem Elfmeter gegen Paraguay einer von zwei Spielern in der Geschichte, die bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften sieben oder mehr Tore erzielt haben. Der andere heißt Lionel Messi. Mbappé will seine Bilanz von 19 WM-Toren ausbauen, um zu Messis 20 Treffern aufzuschließen.

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Ounahi findet rechtzeitig zu seiner Torform zurück

Girona-Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi erzielte gegen die Kanadier einen Doppelpack und beendete damit eine Serie von elf WM-Spielen ohne Tor. Alle acht Länderspiele, in denen er traf, gewannen die Atlas-Löwen; die letzten sieben davon ohne Gegentor. Ounahis Torinstinkt könnte deshalb wichtig werden, weil Stürmer Ismael Saibari wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich ist. Der Neuzugang des FC Bayern München musste gegen Kanada nach 22 Minuten raus und hat bei diesem Turnier drei Tore erzielt.

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Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Voraussichtliche Aufstellung Marokko

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Fakten und Zahlen zum Spiel Frankreich gegen Marokko

Dreizehn der letzten 16 Siege Frankreichs fielen mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren aus.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps leitet hier sein 25. Spiel bei einer Endrunde und gleicht damit den Rekord aus.

Sieben der letzten neun WM-Niederlagen Marokkos fielen mit einem Tor Unterschied aus.

Marokko kassierte in vier der fünf Turnierspiele höchstens eine Gelbe Karte.

Der Franzose Michael Olise war in seinen letzten sechs Einsätzen für die "Les Bleus" an acht Toren beteiligt (3 Tore, 5 Vorlagen); alle fünf Vorlagen fielen bei diesem Turnier, sodass er nur noch drei Assists vom Allzeit-Rekord entfernt ist.

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Der 26-köpfige Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeld: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St-Germain), Désiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

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26-köpfiger Kader Marokkos

Torhüter: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Verteidiger: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Mittelfeld: Samir El Mourabet (Straßburg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Stürmer: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Straßburg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Abmeldungen: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

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Mannschaftsnachrichten & Kader

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Form

Bilanz der direkten Begegnungen

Das letzte Duell beider Teams war am 14. Dezember 2022 im WM-Halbfinale in Katar, das Frankreich 2:0 gewann. Davor trafen sie im November 2007 in einem Testspiel aufeinander und spielten 2:2. Die letzten drei Einträge zeigen zwei Siege für Frankreich und ein Remis; das WM-Ergebnis liefert den jüngsten und wichtigsten Kontext für das Viertelfinale.

Tabellenstand

Marokko belegte in Gruppe C den zweiten Platz, während Frankreich Gruppe I mit einer makellosen Bilanz anführte.