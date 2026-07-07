Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Weltmeisterschaft
team-logoFrankreich
Boston Stadium
team-logoMarokko
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Übersetzt von

Frankreich gegen Marokko – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft
Marokko
Frankreich
Kylian Mbappé
A. Hakimi
M. Olise
A. Ounahi

Umfassende Spielvorschau Frankreich gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft 2026. Wir sprechen über Taktik, Aufstellungen und mehr vor dem Viertelfinale in Foxborough.

Frankreich gegen Marokko: Anpfiff am 9. Juli 2026 um 16:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Vorschau auf das WM-Viertelfinale Frankreich gegen Marokko

Französisch wird auf dem Platz gesprochen, wenn Frankreich und Marokko um den Einzug ins WM-Halbfinale spielen – eine Neuauflage des Halbfinals von 2022. Werden die Turnierfavoriten in Boston gegen Afrikas beste Mannschaft gewinnen?

Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images

Wie haben es Frankreich und Marokko bis hierher geschafft?

Frankreich gewann seine ersten vier Spiele und überrannte die Gegner mit seiner Offensive. Im Achtelfinale rang die Mannschaft von Didier Deschamps Paraguay mit 1:0 nieder und zeigte damit auch Kampfgeist. "Les Bleus" sind seit zwölf Pflichtspielen ungeschlagen (elf Siege, ein Remis) und haben die letzten sieben Partien gewonnen. Ein achter Erfolg würde sie zur erst dritten Nation machen, die drei WM-Halbfinals in Serie erreicht.

FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEGetty Images

Marokko überrannte im Achtelfinale den Mitgastgeber Kanada und gewann 3:0, obwohl es nur vier Torschüsse verzeichnete. Die Atlas-Löwen wollen sich für die Halbfinalniederlage gegen diesen Gegner im Jahr 2022 rächen. Seit dem AFCON-Finale sind sie in zehn Spielen ungeschlagen und glauben an eine Überraschung.

morocco Getty Images

Mbappé jagt einen historischen Rekord

Der französische Kapitän Kylian Mbappé ist nach seinem Elfmeter gegen Paraguay einer von zwei Spielern in der Geschichte, die bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften sieben oder mehr Tore erzielt haben. Der andere heißt Lionel Messi. Mbappé will seine Bilanz von 19 WM-Toren ausbauen, um zu Messis 20 Treffern aufzuschließen.

mbappeGetty Images

Ounahi findet rechtzeitig zu seiner Torform zurück

Girona-Mittelfeldspieler Azzedine Ounahi erzielte gegen die Kanadier einen Doppelpack und beendete damit eine Serie von elf WM-Spielen ohne Tor. Alle acht Länderspiele, in denen er traf, gewannen die Atlas-Löwen; die letzten sieben davon ohne Gegentor. Ounahis Torinstinkt könnte deshalb wichtig werden, weil Stürmer Ismael Saibari wegen einer Oberschenkelverletzung fraglich ist. Der Neuzugang des FC Bayern München musste gegen Kanada nach 22 Minuten raus und hat bei diesem Turnier drei Tore erzielt.

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images

Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Voraussichtliche Aufstellung Marokko

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Fakten und Zahlen zum Spiel Frankreich gegen Marokko

  • Dreizehn der letzten 16 Siege Frankreichs fielen mit einem Vorsprung von mindestens zwei Toren aus.
  • Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps leitet hier sein 25. Spiel bei einer Endrunde und gleicht damit den Rekord aus.
  • Sieben der letzten neun WM-Niederlagen Marokkos fielen mit einem Tor Unterschied aus.
  • Marokko kassierte in vier der fünf Turnierspiele höchstens eine Gelbe Karte.
  • Der Franzose Michael Olise war in seinen letzten sechs Einsätzen für die "Les Bleus" an acht Toren beteiligt (3 Tore, 5 Vorlagen); alle fünf Vorlagen fielen bei diesem Turnier, sodass er nur noch drei Assists vom Allzeit-Rekord entfernt ist.
FBL-WC-2026-MATCH77-FRA-SWEGetty Images

Der 26-köpfige Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeld: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St-Germain), Désiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

france Getty Images

26-köpfiger Kader Marokkos

Torhüter: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Verteidiger: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Mittelfeld: Samir El Mourabet (Straßburg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Stürmer: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Straßburg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt), Amine Sbai (Angers)

Abmeldungen: Nayef Aguerd (Marseille), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis)

morocco Getty Images

Mannschaftsnachrichten & Kader

Frankreich vs Marokko Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich crest
Frankreich
FRA
Aufstellung
Marokko crest
Marokko
MAR
Marokko crest
Marokko
MAR

Trainer

  • D. Deschamps

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Form

FRA

FRA - Form

SEN
S3-1
IRQ
S3-0
NOR
S1-4
SWE
S3-0
PAR
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
14/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MAR

MAR - Form

BRA
U1-1
SCO
S0-1
HAI
S4-2
NED
S1-1
CAN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Bilanz der direkten Begegnungen

FRA

Letzte 3 Spiele

MAR

2

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

9

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
2/3

Das letzte Duell beider Teams war am 14. Dezember 2022 im WM-Halbfinale in Katar, das Frankreich 2:0 gewann. Davor trafen sie im November 2007 in einem Testspiel aufeinander und spielten 2:2. Die letzten drei Einträge zeigen zwei Siege für Frankreich und ein Remis; das WM-Ergebnis liefert den jüngsten und wichtigsten Kontext für das Viertelfinale.

Tabellenstand

Marokko belegte in Gruppe C den zweiten Platz, während Frankreich Gruppe I mit einer makellosen Bilanz anführte.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen