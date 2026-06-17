Frankreich gegen Irak – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - WM Gruppe I Philadelphia Stadium

Frankreich gegen Irak beginnt am 22. Juni 2026 um 22:00 Uhr GMT und 17:00 Uhr EST.

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Frankreich gegen Irak: Hintergrund des Spiels

Das Duell an der Mittelatlantikküste ist wichtig, weil beide Teams aus Gruppe I auf eine veränderte Gruppenkonstellation reagieren müssen. Nach dem ersten Spieltag ist der Druck im Philadelphia Stadium gestiegen. Frankreich zeigt sich selbstbewusst, nachdem es in New York einen Gang höher geschaltet und einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen den starken Senegal gefeiert hat. Der Irak reist dagegen unter Druck an die Ostküste, um sich von der 1:4-Niederlage gegen Erling Haaland und Norwegen in Boston zu erholen. Beide Teams wissen, dass die mentale und physische Erholung nach den intensiven Auftaktspielen den weiteren Verlauf ihrer K.o.-Runde-Ambitionen bestimmt.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps will an die starke zweite Halbzeit des Auftakts anknüpfen und setzt dabei auf seine Offensive mit Kylian Mbappé und Michael Olise. Auf der anderen Seite steht das irakische Team unter dem australischen Trainer Graham Arnold. Nach individuellen Fehlern in der Defensive, die die historische WM-Rückkehr seines Teams trübten, muss Arnold rasch einen klaren taktischen Plan umsetzen und den Kampfgeist reaktivieren, mit dem seine Mannschaft die Qualifikation absolvierte.

Das Duell im hochmodernen Philadelphia Stadium ist ein Test für taktische Anpassungsfähigkeit. Der Irak darf keine strukturellen Fehler oder Lücken im Zentrum zulassen; klare Kommunikation im Mittelfeld und sauberes Deckungsverhalten haben deshalb Priorität. Frankreich will die Partie nutzen, um die Tabellenführung in Gruppe I zu festigen und sich früh das Ticket für die Runde der letzten 32 zu sichern. Die "Löwen von Mesopotamien" hingegen wollen den Favoriten ärgern, bei Kontern auf Zielspieler Aymen Hussein setzen und so die Gruppenkonstellation auf den Kopf stellen.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag präsentiert?

Frankreich 3:1 Senegal

Die Mannschaft von Didier Deschamps legte in der zweiten Halbzeit einen Gang zu und holte im New York New Jersey Stadium einen souveränen 3:1-Sieg gegen das gefährliche Team aus Senegal. Das Star-Ensemble "Les Bleus" bestimmte das Geschehen, musste in der ersten Stunde jedoch Geduld zeigen. Der entscheidende Durchbruch gelang in der 66. Minute, als Kapitän Kylian Mbappé das 1:0 erzielte. In der 82. Minute erhöhte der eingewechselte Bradley Barcola auf 2:0. Senegal antwortete in der Nachspielzeit durch Ibrahim Mbaye, doch Mbappé stellte in der 96. Minute mit seinem zweiten Treffer den Endstand von 3:1 her und sicherte seinem Team den Turnierstart.

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Irak 1:4 Norwegen

Die Mannschaft von Graham Arnold verlor in Boston 1:4 gegen eine torgefährliche norwegische Mannschaft, verbuchte jedoch einen historischen Lichtblick. Die "Löwen von Mesopotamien" gerieten durch die körperliche und taktische Ordnung der Europäer früh unter Druck und lagen nach 29 Minuten durch einen Treffer von Erling Haaland zurück. Der Irak zeigte Kampfgeist und glich in der 39. Minute aus, als Zielspieler Aymen Hussein eine Flanke von Amir Al-Ammari per Schuss verwertete. Ein riskanter Rückpass ermöglichte es Haaland jedoch, kurz vor der Pause zu treffen und Norwegens Führung wiederherzustellen. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit nutzte Leo Østigård eine Flanke zum dritten Treffer, bevor ein Eigentor in der 96. Minute den Auftakt in Gruppe I abschloss.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Frankreich (Didier Deschamps): Schnelligkeit im Mittelfeldumschalten & Unterstützung aus den Flügeln

Didier Deschamps muss an der Startelf, die ihm letztlich einen 3:1-Sieg gegen Senegal in New York brachte, nicht viel ändern. Die taktische Flexibilität in Halbzeit zwei, kombiniert mit der Durchschlagskraft von Kylian Mbappé und Bradley Barcola, zeigte, dass der Titelverteidiger Gegner überrollen kann, sobald er seinen Rhythmus findet.

Am zweiten Spieltag brauchen sie jedoch einen schnelleren Start, um einem hartnäckigen Gegner keine frühe Mut zu geben. Im ersten Durchgang gegen Senegal agierte Frankreich im Ballbesitz phasenweise behäbig und fand gegen einen geordneten Block selten Lücken. Deschamps muss vor allem das Mittelfeld anweisen, den Ball schneller nach vorn zu treiben, um die irakischen Reihen früh zu öffnen. Unterstützt von sofortigen Flügelbewegungen kann Frankreich Überzahl schaffen. Außenverteidiger überlappen, ziehen das Spielfeld in die Breite und schaffen Räume für Mbappé.

Irak (Graham Arnold): Konsolidierung des Tiefblocks & defensive Ruhestruktur

Graham Arnold muss die kämpferische Identität, die sein Team phasenweise gegen Norwegen in Boston zeigte, nicht aufgeben. Die Kopfballstärke und das Tiefenspiel von Zielspieler Aymen Hussein, kombiniert mit den präzisen Vorlagen von Amir Al-Ammari, zeigen, dass die "Löwen von Mesopotamien" die Grundmittel besitzen, um Gegner im Umschaltspiel zu bestrafen.

Allerdings muss Arnold die Defensivschwächen angehen, die seiner Mannschaft im Auftaktspiel zum Verhängnis wurden. Gegen Norwegen unterliefen dem Team viele individuelle Fehler. In den defensiven Umschaltphasen hielt die Struktur nicht, sodass große Lücken entstanden, die der starke norwegische Sturm nutzte. Gegen eine französische Mannschaft, die jeden verlorenen Ball oder jede Unachtsamkeit sofort bestraft, führen leichte Ballverluste oder schlechtes Zusammenspiel in der Abwehr zu fatalen Folgen. Arnolds wichtigste Anpassung betrifft die defensive Struktur und das Mittelfeld als Schutzschild. Der zentrale Block muss kompakt bleiben, klar kommunizieren und sich auf eine tiefe Konsolidierung im Mittelfeld stützen, um Bälle in die Halbräume zu neutralisieren, bevor Frankreich seine Weltklasse-Flügelspieler ins Spiel bringt.

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Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 2. Spieltag aus?

Kader-News Frankreich

Didier Deschamps größte Aufgabe auf dem Weg zum Philadelphia Stadium lautet, die Konzentration hochzuhalten und zugleich die Belastung seines Star-Ensembles zu steuern. Glücklicherweise blieb der Kader nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Senegal fast vollständig gesund, sodass Deschamps in allen Reihen Auswahlprobleme hat.

Kapitän Kylian Mbappé steht nach seinem Doppelpack zum Auftakt vor dem nächsten Startelf-Einsatz und ist nur noch ein Tor vom französischen Rekord entfernt. Das größte Problem ist, wie Deschamps seine Offensive ausbalanciert. Nach seinem späten Siegtreffer gegen Senegal drängt PSG-Flügel Bradley Barcola auf einen Platz in der Startelf. Sollte Didier Deschamps ihn neben Michael Olise vom FC Bayern München aufbieten, könnte das sofort Gefahr bringen und zugleich tiefen Mittelfeldspielern wie Aurélien Tchouaméni und Adrien Rabiot Pausen oder Schonung für die K.o.-Runden erlauben.

Team-News Irak

Graham Arnold steht vor einem komplexen psychologischen und defensiven Problem, während er sein Team auf das Duell mit den Favoriten der Gruppe I vorbereitet. Das größte Thema um die "Löwen von Mesopotamien" ist die Bewältigung der defensiven Ermüdung und der individuellen Fehler, die ihnen in der Schlussphase ihrer 1:4-Auftaktniederlage gegen Norwegen zum Verhängnis wurden.

Arnold verlangt von seinen Innenverteidigern Zaid Tahseen und Ali Hashim mehr Stabilität, denn die Abwehr muss gegen Kylian Mbappé sicher stehen. Die Außenverteidiger Hussein Ali und Merchas Doski müssen gegen die schnellen französischen Flügel viel laufen. Torhüter Jalal Hasan braucht nach dem Auftaktspiel mehr Schutz von seiner Abwehr.

Im Angriff bleibt der große Stürmer Aymen Hussein der zentrale Punkt im irakischen System; er hatte das erste Spiel mit einem kraftvollen Ausgleich in Halbzeit eins gegen Norwegen eröffnet. Gemeinsam mit Ali Al-Hamadi bildet er das Sturmduo. Davor sollen die kreativen Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari, der am ersten Spieltag die Vorlage lieferte, sowie die Flügelspieler Ali Jasim und Ibrahim Bayesh den Ballbesitz sichern und so die Abwehr entlasten.

Frankreich gegen Irak: Die wichtigsten Duelle

Kylian Mbappé gegen Zaid Tahseen

Kylian Mbappé drehte das Eröffnungsspiel gegen Senegal mit zwei Treffern in der zweiten Halbzeit und bleibt der Dreh- und Angelpunkt im Sturm von Didier Deschamps. Frankreich musste in der ersten Stunde in New York in einem langsamen Spiel geduldig bleiben, doch wenn Mbappé sich befreit, verleiht er den "Les Bleus" Tempo und Präzision, um kompakte Abwehrreihen zu knacken. Über seine gefährlichen Flügelkanäle will er Lücken nutzen, Verteidiger binden und jede Positionsschwäche gnadenlos ausnutzen.

Innenverteidiger Zaid Tahseen soll ihn stoppen und braucht dafür viel taktische Disziplin. Die irakische Abwehr zeigte beim 1:4 gegen Norwegen Lücken durch klare Laufwege und direkten Druck; teure Fehler und nachlassende Kondition verschärften das Problem. Tahseen muss im Zentrum voll konzentriert bleiben und klar kommunizieren. Leichte Ballverluste oder Täuschungsläufe von Mbappé dürfen ihn nicht aus der Position locken, sonst entstehen Lücken, die Frankreichs starke Mitspieler eiskalt nutzen.

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Michael Olise gegen Merchas Doski

Michael Olise, am ersten Spieltag kreativer Impulsgeber von Weltklasse, leitete Frankreichs Offensivaktion an und spaltete die senegalesische Abwehr mit einer präzisen Vorlage für Mbappés Führungstreffer. Gegen den Irak will er das frühe Mittelfeld-Pressing umgehen und aus den breiten Halbräumen schnelle Umschaltaktionen einleiten. Gelingt ihm das im letzten Drittel, bringt er den Abwehrblock mit seinen Pässen und Laufwegen aus dem Gleichgewicht.

Der irakische Linksverteidiger Merchas Doski soll diesen Rhythmus stören. Gegen Norwegen glich der Irak in Halbzeit eins aus, stand in Halbzeit zwei jedoch tief in der eigenen Hälfte, weil Außenbahnen offen blieben. Er muss seinen Rückzug genau timen und den Wunsch, Flügelkonter zu unterstützen, mit der Pflicht verbinden, Olises Passwege nach innen zu schließen. Gelingt ihm das, kann er "Les Bleus" den Ballbesitz streitig machen und das irakische Mittelfeld entlasten.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe I?

Nach dem ersten Spieltag hat sich in Gruppe I eine klare Trennung abgezeichnet. Norwegen führt die Tabelle mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +3 an, nachdem es einen 4:1-Sieg über den Irak eingefahren hat, während Frankreich nach dem 3:1 gegen Senegal mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +2 dicht dahinter liegt. Diese Begegnung am 2. Spieltag im Philadelphia Stadium ist ein entscheidender rechnerischer Wendepunkt für die Qualifikationsszenarien vor der letzten Spielrunde.

Gewinnt Frankreich,

Ein Sieg würde dieMannschaft von Didier Deschamps auf sechs Punkte bringen. Je nach Ergebnis des Parallelspiels Norwegen gegen Senegal wäre Frankreich damit entweder schon qualifiziert oder stünde kurz davor. Vermeidet Norwegen gegen Senegal eine Niederlage, hat Frankreich ein Spiel vor Schluss einen Startplatz unter den ersten beiden sicher. Damit könnten sie am letzten Spieltag gegen Norwegen Schlüsselkräfte schonen, während der Irak bei null Punkten bliebe und unter hohem Druck stünde, gegen Senegal klar zu gewinnen, um sich noch als bester Dritter zu qualifizieren.

Gewinnt der Irak,

Gewinnen die von Graham Arnold trainierten Australier überraschend, öffnet das die Gruppe I neu. Mit drei Punkten würden die "Löwen von Mesopotamien" sofort wieder aufleben, mit Frankreich gleichziehen und sich erneut mitten im Kampf um den direkten Einzug in die K.o.-Runde positionieren. Umgekehrt würde dieses Szenario Frankreich bei drei Punkten festnageln. Je nachdem, wie sich die Tordifferenz entwickelt, würde dies den zweimaligen Weltmeister am letzten Spieltag in ein Duell unter Hochdruck zwingen, möglicherweise entscheidend, und aus einer vermeintlich komfortablen Gruppenphase einen Kampf bis zum Ende machen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Zähler in Pennsylvania würde Frankreich auf vier Punkte bringen und den Weg zur Qualifikation ebnen. Für den Irak brächte ein Remis den ersten Punkt, würde die Talfahrt stoppen, aber den Puffer vor dem letzten Spieltag verringern. Dann könnte Frankreich gegen Norwegen mit einem Unentschieden wahrscheinlich einen der ersten beiden Plätze sichern, während der Irak Senegal unbedingt schlagen müsste, um im Turnier zu bleiben.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat vor diesem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, und es liegen keine Berichte über Verletzungen oder Sperren im Kader vor. Weitere Informationen folgen kurz vor Anpfiff.

Auch Iraks Nationaltrainer Graham Arnold hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt; bislang liegen keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Wir liefern aktuelle Infos, sobald sie verfügbar sind.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Frankreich hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen die Elfenbeinküste am 4. Juni im Freundschaftsspiel. Am 8. Juni folgte ein 3:1 gegen Nordirland. Im März siegte die Mannschaft in Testspielen 3:1 gegen Kolumbien und 2:1 gegen Brasilien. In diesen fünf Partien erzielte Frankreich neun Tore und kassierte vier.

Die aktuelle Form des Irak wirkt durchwachsener. Von den vergangenen fünf Spielen gewann die Mannschaft zwei, verlor zwei und spielte einmal unentschieden. Zuletzt verlor der Irak am 10. Juni 0:2 gegen Venezuela, wodurch die Vorbereitung auf das Turnier mit einem Rückschlag endete. Zuvor spielten sie am 4. Juni 1:1 gegen Spanien und besiegten am 29. Mai in einem Freundschaftsspiel Andorra 1:0. Die Serie begann mit einem 2:1-Erfolg in einem interkontinentalen WM-Qualifikationsspiel gegen Bolivien.

Bilanz der direkten Begegnungen

In den verfügbaren Daten gibt es keine bisherigen Begegnungen zwischen Frankreich und dem Irak. Daten zum direkten Vergleich für diese Partie liegen derzeit nicht vor.

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