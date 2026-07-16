Frankreich gegen England – Vorschau auf die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Weltmeisterschaft - Bronze Miami Stadium

Es ist das Spiel, in dem kein Spieler gern antritt: Frankreich und England kämpfen um die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft.

Der Anpfiff ertönt am 18. Juli 2026 um 15:00 Uhr EST und 22:00 Uhr GMT.

Wie sind die Teams hierher gekommen, und was lief schief?

Sowohl Frankreich als auch England hatten 2026 realistische Titelchancen, daher fällt das Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft 2026 für sie und ihre Fans besonders schwer. Frankreich, Weltmeister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022, spielte stark, besiegte im Viertelfinale Marokko 2:0, verlor dann aber im Halbfinale 0:2 gegen Europameister Spanien.

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England hat sich in den vergangenen Jahren konstant gezeigt und bei fünf großen Turnieren in Folge das Viertelfinale erreicht. Dennoch schmerzt das erneute Scheitern im Halbfinale die "Three Lions", die auch das EM-Finale 2024 gegen eine starke spanische Mannschaft verloren. Lionel Messi war im Halbfinale am Mittwoch für Argentinien erneut der entscheidende Mann. Er bereitete in der 85. Minute die Führung von Enzo Fernández vor und erzielte in der 92. Minute den Siegtreffer für Lautaro Martínez. Zuvor hatte Anthony Gordon England in der 55. Minute in Führung gebracht. Beide Trainer werden vermutlich rotieren, daher ist eine genaue Aufstellung schwer vorherzusagen. Ein Spieler, der für Frankreich definitiv ausfällt, ist William Saliba von Arsenal, der sich im Spiel gegen Spanien verletzt hatte.

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Voraussichtliche Aufstellung Frankreichs

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Digne; Koné, Rabiot; Doué; Olise, Barcola; Mbappé.

Voraussichtliche Aufstellung Englands

Pickford; Konsa, Guehi, Burn, O’Reilly; Anderson, Mainoo; Madueke, Rogers, Gordon; Kane.

Wichtige Statistiken

Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé ist einer von nur zwei Spielern in der Geschichte, die bei zwei verschiedenen Weltmeisterschaften jeweils sieben oder mehr Tore erzielt haben.

Dreizehn der letzten 16 französischen Siege brachten einen Vorsprung von zwei oder mehr Toren.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps leitet hier sein 26. Spiel bei einer Weltmeisterschaft, was einen Rekord bedeutet.

Der Franzose Michael Olise gab bei diesem Turnier bereits fünf Vorlagen; nur noch eine fehlt ihm zu Pelés Bestmarke von sechs Assists bei einer einzigen Weltmeisterschaft.

Nur eines der 14 Tore, die England bei der diesjährigen Endrunde erzielte, erzielte ein Spieler, der in der vergangenen Saison in der englischen Premier League spielte. Das war Anthony Gordon, der mittlerweile bei Barcelona unter Vertrag steht.

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Der 26-köpfige Kader Frankreichs

Torhüter: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Verteidiger: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris St-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München).

Mittelfeld: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Mailand), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St-Germain).

Stürmer: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris St-Germain), Rayan Cherki (Man City), Ousmane Dembélé (Paris St-Germain), Désiré Doué (Paris St-Germain), Michael Olise (Bayern München), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Mailand).

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26-köpfiger Kader Englands

Torhüter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)

Verteidiger: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Mittelfeld: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)

Stürmer: Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona, ausgeliehen von Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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