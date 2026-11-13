Frankreich gegen die Türkei: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Warnschuss im San Siro sorgt für spannendes Finale in Bordeaux

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Mehr dazu: Frankreich-Star: Lässt man den Italienern auch nur einen Krümel, nehmen sie ihn sich

Was noch vor wenigen Tagen nach einem mühelosen Erfolg für Frankreich aussah, ist plötzlich zu einer Aufgabe unter hohem Druck am letzten Spieltag geworden. Zinedine Zidane kassierte am Donnerstagabend im San Siro seine erste Niederlage als Frankreichs Trainer: Michael Olise hatte sein Team in der 10. Minute in Führung gebracht, doch Italien drehte die Partie und gewann mit 3:1. Für Italien war es der erste Heimsieg gegen Frankreich seit 64 Jahren. Damit liegt Frankreich mit zehn Punkten gleichauf mit Tabellenführer Italien und nur einen Punkt vor dem drittplatzierten Belgien. Um den Einzug ins Viertelfinale im März sicherzustellen, muss Frankreich in Bordeaux liefern, möglicherweise weiterhin ohne den verletzten Kapitän Kylian Mbappé.

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Dort wartet eine türkische Mannschaft, die unter dem neuen Trainer Sergen Yalçın vor einem Umbruch steht. Die 1:2-Heimniederlage gegen Belgien am Donnerstag in Izmir war für die Türkei die fünfte Gruppenniederlage in Folge und besiegelte den automatischen Abstieg in Liga B. Arda Gülers präziser früher Treffer zeigte jedoch, dass die Türkei das Potenzial hat, dem Gegner einen Strich durch die Rechnung zu machen.

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