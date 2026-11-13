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Frankreich gegen die Türkei: Vorschau auf die UEFA Nations League. Frankreich will im Duell mit der Türkei die Niederlage gegen Italien abschütteln

Frankreich - Türkei
UEFA Nations League A
Frankreich
Türkei

Nach der 1:3-Niederlage am Donnerstag in Mailand, bei der Italien das Spiel drehte und ihnen den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verwehrte, treten die Franzosen unter Zinedine Zidane am Sonntagabend in Bordeaux wieder auf heimischem Boden an. Gegen die bereits abgestiegene Türkei, die um ihre Ehre kämpft, brauchen sie eine konsequente Chancenverwertung, um sich den Platz unter den letzten Acht zu sichern.

Frankreich gegen die Türkei: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Matmut Atlantique

Warnschuss im San Siro sorgt für spannendes Finale in Bordeaux

FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGGetty Images

Mehr dazu: Frankreich-Star: Lässt man den Italienern auch nur einen Krümel, nehmen sie ihn sich

Was noch vor wenigen Tagen nach einem mühelosen Erfolg für Frankreich aussah, ist plötzlich zu einer Aufgabe unter hohem Druck am letzten Spieltag geworden. Zinedine Zidane kassierte am Donnerstagabend im San Siro seine erste Niederlage als Frankreichs Trainer: Michael Olise hatte sein Team in der 10. Minute in Führung gebracht, doch Italien drehte die Partie und gewann mit 3:1. Für Italien war es der erste Heimsieg gegen Frankreich seit 64 Jahren. Damit liegt Frankreich mit zehn Punkten gleichauf mit Tabellenführer Italien und nur einen Punkt vor dem drittplatzierten Belgien. Um den Einzug ins Viertelfinale im März sicherzustellen, muss Frankreich in Bordeaux liefern, möglicherweise weiterhin ohne den verletzten Kapitän Kylian Mbappé.

FBL-TUR-NATIONAL-TEAM-PRESSERGetty Images

Dort wartet eine türkische Mannschaft, die unter dem neuen Trainer Sergen Yalçın vor einem Umbruch steht. Die 1:2-Heimniederlage gegen Belgien am Donnerstag in Izmir war für die Türkei die fünfte Gruppenniederlage in Folge und besiegelte den automatischen Abstieg in Liga B. Arda Gülers präziser früher Treffer zeigte jedoch, dass die Türkei das Potenzial hat, dem Gegner einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Teamnews und Kader

Frankreich vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Z. Zidane

Form

FRA

FRA - Form

TUR
S0-1
BEL
S0-1
ITA
U1-1
BEL
S4-1
ITA
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
TUR

TUR - Form

FRA
N0-1
ITA
N1-4
BEL
N3-0
ITA
N3-1
BEL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
3/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Direkter Vergleich

Head to Head

FrankreichUnentschiedenTürkei
3
1
1
UEFA Nations League A
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
END
European Championship Qualification
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
European Championship Qualification
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Frankreich badge
Frankreich
FRA
0
END
Freundschaftsspiele
Frankreich badge
Frankreich
FRA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Frankreich badge
Frankreich
FRA
4
END
7Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Tabelle

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
ItalienItalienITA
5311116+510
S
S
U
S
N
2
FrankreichFrankreichFRA
531185+310
N
S
U
S
S
3
BelgienBelgienBEL
530286+29
S
N
S
N
S
4
TürkeiTürkeiTUR
5005313-100
N
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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