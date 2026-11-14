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UEFA Nations League A
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Frankreich gegen die Türkei heute live sehen: Wer überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Frankreich - Türkei
Frankreich
Türkei
UEFA Nations League A

Alles, was Sie wissen müssen, um Frankreich gegen die Türkei heute in der Liga A der UEFA Nations League live zu sehen.

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Spielvorschau

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UEFA Nations League A - Spielwoche 6
Matmut Atlantique

Frankreich empfängt die Türkei am Sonntagabend im Stade Matmut Atlantique in Bordeaux. Die Mannschaft von Zinedine Zidane braucht ein Ergebnis, um im Kampf um Platz eins in Gruppe A1 der UEFA Nations League zu bleiben.

Frankreich geht nach einer ernüchternden 1:3-Niederlage gegen Italien am Donnerstag im San Siro in die Partie. Damit endete Zidanes ungeschlagener Start als französischer Nationaltrainer. Pio Esposito traf zweimal für Italien, und Frankreichs defensive Schwächen wurden während der gesamten zweiten Halbzeit offengelegt.

Die Personallage hat sich seither weiter verschlechtert. Dayot Upamecano hat die Mannschaft aus persönlichen Gründen verlassen und ist zum FC Bayern München zurückgekehrt. Er ergänzt damit eine bereits lange Liste fehlender Spieler, zu der William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele und Esteban Lepaul gehören.

Ein Hoffnungsschimmer für Zidane ist die erwartete Rückkehr von Kylian Mbappe in die Startelf. Der Stürmer von Real Madrid verpasste die Niederlage gegen Italien. Seine Anwesenheit in Bordeaux dürfte Frankreichs Angriff beleben, dem es in Mailand an Rhythmus und Tempo im Spiel mangelte.

Die Türkei reist in schlechter Form an und hat in dieser Saison alle fünf Nations-League-Spiele verloren. Die Mannschaft von Sergen Yalcin unterlag Belgien am Donnerstag mit 1:2 und steht nach der Ligaphase ohne Punkt am Tabellenende der Gruppe.

Frankreich gewann das Hinspiel im September mit 1:0 und dürfte auch diesmal die drei Punkte holen. Zidane wird nach dem defensiven Einbruch gegen Italien allerdings sowohl bei der Leistung als auch bei der Ordnung eine Reaktion verlangen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Frankreich gegen die Türkei live zu sehen.

Teamnews und Kader

Frankreich vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
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Frankreich
FRA
Aufstellung
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Türkei
TUR
4-2-3-1
M. MaignanM. MaignanA. TruffertA. Truffertteam-logoSaël KumbediIbrahima KonatéIbrahima KonatéJérémy JacquetJérémy JacquetR. CherkiR. CherkiE. CamavingaE. CamavingaM. OliseM. OliseA. RabiotA. RabiotB. BarcolaB. BarcolaKylian MbappéKylian MbappéU. CakirU. CakirE. TopcuE. TopcuM. CelikM. CelikF. KadiogluF. KadiogluM. DemiralM. DemiralB. YilmazB. YilmazArda GülerArda GülerYunus AkgünYunus AkgünH. CalhanogluH. CalhanogluOrkun KökcüOrkun KökcüEnes ÜnalEnes Ünal
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Türkei
TUR
4-2-3-1
Frankreich

Startelf

Türkei

Trainer

  • Z. Zidane
  • S. Yalcin

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