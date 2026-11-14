So sehen Sie Frankreich gegen die Türkei mit einem VPN

Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo Sie möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßen? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) hilfreich sein.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Wählen Sie ein zuverlässiges VPN . Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Dienstanbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Wählen Sie einen Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN Luxemburg TF1

Verbinden Sie sich mit dem Server . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Rufen Sie den offiziellen Sender auf. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Melden Sie sich an und finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Frankreich empfängt die Türkei am Sonntagabend im Stade Matmut Atlantique in Bordeaux. Die Mannschaft von Zinedine Zidane braucht ein Ergebnis, um im Kampf um Platz eins in Gruppe A1 der UEFA Nations League zu bleiben.

Frankreich geht nach einer ernüchternden 1:3-Niederlage gegen Italien am Donnerstag im San Siro in die Partie. Damit endete Zidanes ungeschlagener Start als französischer Nationaltrainer. Pio Esposito traf zweimal für Italien, und Frankreichs defensive Schwächen wurden während der gesamten zweiten Halbzeit offengelegt.

Die Personallage hat sich seither weiter verschlechtert. Dayot Upamecano hat die Mannschaft aus persönlichen Gründen verlassen und ist zum FC Bayern München zurückgekehrt. Er ergänzt damit eine bereits lange Liste fehlender Spieler, zu der William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele und Esteban Lepaul gehören.

Ein Hoffnungsschimmer für Zidane ist die erwartete Rückkehr von Kylian Mbappe in die Startelf. Der Stürmer von Real Madrid verpasste die Niederlage gegen Italien. Seine Anwesenheit in Bordeaux dürfte Frankreichs Angriff beleben, dem es in Mailand an Rhythmus und Tempo im Spiel mangelte.

Die Türkei reist in schlechter Form an und hat in dieser Saison alle fünf Nations-League-Spiele verloren. Die Mannschaft von Sergen Yalcin unterlag Belgien am Donnerstag mit 1:2 und steht nach der Ligaphase ohne Punkt am Tabellenende der Gruppe.

Frankreich gewann das Hinspiel im September mit 1:0 und dürfte auch diesmal die drei Punkte holen. Zidane wird nach dem defensiven Einbruch gegen Italien allerdings sowohl bei der Leistung als auch bei der Ordnung eine Reaktion verlangen.

Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Frankreich gegen die Türkei live zu sehen.

Teamnews und Kader