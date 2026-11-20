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Fortuna Köln vs. Meppen: Anstoßzeit

Fortuna Köln empfängt den SV Meppen in der 3. Liga. Für den Tabellenletzten aus Köln geht es um mehr als drei Punkte – es geht ums Überleben in der Liga.

Die Fortuna steckt tief in der Krise. Unter Trainer Matthias Mink hat die Mannschaft alle fünf jüngsten Ligaspiele verloren und ist damit ans Tabellenende gerutscht. Der Druck auf den Verein wächst von Woche zu Woche.

Meppen reist dagegen mit Rückenwind an. Lucas Beniermanns Mannschaft hat aus den letzten fünf Spielen drei Siege geholt und belegt aktuell Tabellenplatz elf – ein deutlicher Kontrast zur Situation des Gastgebers.

Der letzte Sieg der Fortuna liegt bereits eine Weile zurück. Die fünf Niederlagen in Serie zeigen, dass strukturelle Probleme im Kader oder im System bislang nicht gelöst wurden.

Meppen hat zuletzt Jahn Regensburg mit 2:1 bezwungen und bewies dabei Effizienz und Stabilität. Die Niedersachsen werden selbstbewusst in diese Partie gehen.

Wo und wann das Spiel übertragen wird, erfahrt ihr im Folgenden.

Themen der Woche: Was war bei Fortuna Köln und Meppen los?

Fortuna Köln kommt mit einer erschreckenden Negativserie in diese Partie: fünf Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in der 3. Liga. Zuletzt unterlag die Mannschaft Waldhof Mannheim mit 1:2. Auch gegen Würzburger Kickers (1:2) und Preußen Münster (0:1) gab es nichts zu holen. In den fünf Spielen erzielte Köln lediglich vier Treffer und kassierte sechs Gegentore.

Meppen präsentiert sich in deutlich besserer Verfassung: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage aus den jüngsten fünf Begegnungen. Der 2:1-Erfolg gegen Jahn Regensburg war der bislang letzte Auftritt. Besonders beeindruckend war das 4:0 gegen Würzburger Kickers. Insgesamt erzielte Meppen in diesem Zeitraum acht Tore und ließ nur vier zu.

Fortuna Köln vs. Meppen: Aufstellungen

Fortuna Köln vs. Meppen: Form

Fortuna Köln vs. Meppen: Bilanz direkte Duelle

Fortuna Köln vs. Meppen: Die Tabellen