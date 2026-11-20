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Fortuna Düsseldorf vs. Sonnenhof Großaspach: Anstoßzeit

Fortuna Düsseldorf empfängt in der 3. Liga Sonnenhof Großaspach. Für beide Mannschaften steht einiges auf dem Spiel – aus unterschiedlichen Gründen.

Düsseldorf belegt mit dem 13. Tabellenplatz eine Position im Mittelfeld, kämpft aber darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Die jüngsten Ergebnisse stimmen Trainer Jens Langeneke nachdenklich: Aus den letzten fünf Pflichtspielen holte die Fortuna nur einen Sieg.

Ganz anders die Lage bei Großaspach. Der Aufsteiger steckt tief im Abstiegskampf und hat zuletzt drei Ligaspiele in Folge verloren. Mit nur zwölf Punkten nach 13 Spieltagen ist der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hauchdünn – ein Punkt trennt den Klub vom rettenden Ufer.

Bemerkenswert: Großaspach hat in dieser Woche einen prominenten Neuzugang verpflichtet. Levin Öztunali, der 30-jährige Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler, war seit dem Sommer vereinslos und schließt sich nun dem Drittligisten an. Der einstige Bundesligaprofi mit 190 Erstligaspielen soll mithelfen, den Klassenerhalt zu sichern.

Für Düsseldorf ist es die Chance, mit einem Heimsieg Selbstvertrauen zu tanken. Für Großaspach geht es schlicht darum, den Anschluss nicht zu verlieren.

Wo das Spiel live zu sehen ist, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Fortuna Düsseldorf und Sonnenhof Großaspach los?

Fortuna Düsseldorf kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das letzte Spiel ging mit 3:2 gegen Ingolstadt verloren. Zuvor gab es ein 1:3 gegen Saarbrücken. Insgesamt erzielte Düsseldorf in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte acht.

Sonnenhof Großaspach hat aus den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg geholt, bei drei Niederlagen und keinem Unentschieden – wobei eine Partie im DFB-Pokal stattfand. Zuletzt verlor der Aufsteiger mit 0:3 gegen Hansa Rostock. Besonders schmerzhaft war das 1:7 gegen Wehen Wiesbaden. Großaspach kassierte in diesem Fünf-Spiele-Zeitraum insgesamt 16 Gegentore und traf selbst nur siebenmal.

Fortuna Düsseldorf vs. Sonnenhof Großaspach: Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf vs. Sonnenhof Großaspach: Form

Fortuna Düsseldorf vs. Sonnenhof Großaspach: Bilanz direkte Duelle

Fortuna Düsseldorf vs. Sonnenhof Großaspach: Die Tabellen