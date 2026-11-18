Im Viertelfinale des Landespokals Niederrhein steht am heutigen Mittwoch (18. November) ein absoluter Leckerbissen auf dem Programm. Fortuna Düsseldorf empfängt heute Abend um 20 Uhr nämlich den Drittligarivalen MSV Duisburg.

Wer setzt sich durch? Und wo wird das Topspiel live im Stream und TV übertragen? GOAL klärt jetzt auf.

Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg im Live Stream und TV: Wird das Pokalspiel heute live im Free-TV übertragen?

Bei Redaktionsschluss sieht es danach aus, dass es keine Übertragung des Landespokal-Krachers zwischen Fortuna Düsseldorf und dem MSV Duisburg geben wird.

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Die Streamingplattform LEAGUES hatte zwar zuletzt mit Ratingen gegen Essen ein anderes Viertelfinale des Niederrheinpokals im Programm. Allerdings scheint es zu Düsseldorf vs. Duisburg dort keinen Livestream zu geben.

Auch eine Übertragung im Free-TV oder kostenlosen Stream beim Regionalsender WDR ist nicht vorgesehen. Somit werden sich alle Fans wohl damit abfinden müssen, dass es keine Live-Bilder des Duells zwischen Düsseldorf und Duisburg am Mittwochabend geben wird.

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