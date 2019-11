Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Derbyzeit am Rhein! In Düsseldorf kommt es zum Kräftemessen zwischen der Fortuna und dem Erzfeind . Anpfiff der Partie in der Merkur Spiel-Arena ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Ihr wollt wissen, wie das Duell zwischen Düsseldorf und Köln heute live übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung live im TV und LIVE-STREAM. Außerdem gibt es rund eine Stunde vor dem Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

vs. 1. FC Köln: Die Übertragung der im Überblick

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute live im TV - so geht's

Die Bundesliga am Sonntagmittag im TV - das ist auch in dieser Saison meistens die Angelegenheit von Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt die Rechte an der Übertragung der Partien, die sonntags um 15.30 Uhr starten. Also auch für das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Köln.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln: Die Übertragung live im TV bei Sky Sport Bundesliga

Beginn der Übertragung ist am Sonntag um 14.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD. Dort werden die Zuschauer auf die Partien aus dem Sky-Studio in Unterföhring bei München auf das Derby am Rhein eingestimmt. Sobald der Ball in der Merkur Spiel-Arena rollt, übernimmt Marcus Lindemann als Kommentator.

Um Sky, den Pay-TV-Sender, empfangen zu können, muss man ein gültiges Abo besitzen. Mehr Informationen dazu findet Ihr auf der Homepage des Senders.

Doch Düsseldorf gegen Köln wird nicht nur live im TV übertragen, sondern es gibt hierfür auch einen LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert und was es damit auf sich hat, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Weil Sky in die exklusiven Übertragungsrechte für das Rheinderby besitzt, ist auch der LIVE-STREAM zu Düsseldorf gegen Köln eine Sache des Pay-TV-Anbieters.

Dafür gibt es bei Sky generell zwei Optionen: Sky Go und Sky Ticket. Wie es sich damit verhält, wie Ihr Zugang zur Übertragung bekommt, erfahrt Ihr hier.

Sky Go zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM könnt Ihr Euch in der Bundesliga auf Sky verlassen. Der Bezahlsender zeigt nicht nur alle Spiele, die er auch live im TV übertragen darf, auch im LIVE-STREAM. Dementsprechend überträgt Sky Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Doch auch die Benutzung von Sky Go setzt ein Abonnement voraus. Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abos, erhaltet Ihr einen kostenlosen Log-In für Sky Go.

Sky Go ist sowohl als App für Euren Laptop / Computer als auch für Eure mobilen Geräte - Handy oder Tablet - verfügbar. Ihr findet die kostenlose Sky-Go-App in den gängigen Portalen zum Download:

Sky Ticket zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Neben Sky Go bietet Euch der Bezahlsender noch eine weitere Option: Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln läuft zusätzlich in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Ticket. Sky Ticket ist ein Angebot von Sky, mit welchem Ihr langfristige Vertragslaufzeiten aus dem Weg geht. Sky Ticket könnt Ihr Euch bereits für einen Monat sichern. Das Sportpaket, mit welchem Ihr die 1. und 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die Champions League sowie weitere Sport-Events sehen könnt, kostet 9,99 Euro im ersten Monat - danach wird's teurer, die monatliche Gebühr beträgt im Anschluss 29,99 Euro. Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln: Die Partie im Überblick

TERMIN: Sonntag, 3. November 2019 | Anpfiff: 15.30 Uhr

Sonntag, 3. November 2019 | Anpfiff: 15.30 Uhr ORT: Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf

Merkur-Spiel Arena, Düsseldorf KAPAZITÄT: 54.600 Plätze

54.600 Plätze LIVE-TICKER: Goal

TV: Sky Sport Bundesliga 1 HD

LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket

Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

In der Bundesliga kommt es erstmals seit Februar 1997 (2:0 Heimsieg für Köln) wieder zum Rheinischen Derby zwischen Düsseldorf und Köln. Das letzte Duell fand im Dezember 2013 in der 2. Liga statt (3:2 für Köln in Düsseldorf).

Köln ist seit acht Bundesliga-Spielen in Düsseldorf unbesiegt (sechs Siege, zwei Remis) – längste laufende Serie der Kölner bei einem Team in der Bundesliga. Düsseldorf hingegen verlor nur gegen Bayern (13) mehr BL-Heimspiele als gegen Köln (10).

In den letzten 13 Pflichtspielen gegen Fortuna Düsseldorf unterlag Köln nur im April 1999 beim 1:2 in Düsseldorf in der 2. Liga (dazu sieben Siege, fünf Remis).

Bei keinem anderen aktuellen Bundesligisten holte der 1. FC Köln im Schnitt so viele Punkte (1.7) und erzielte im Schnitt so viele Tore (2.0) wie bei Fortuna Düsseldorf.

Nur beim 0:7 gegen Stuttgart (März 1986) bekam Düsseldorf in einem Bundesliga-Heimspiel mehr Gegentore als bei den Niederlagen gegen Köln 1980 (3:6) und 1982 (2:6). In keinem BL-Spiel erzielte Köln mehr als sechs Auswärtstore.

Nur zweimal stand Köln nach neun BL-Spielen bei weniger Punkten als aktuell (sieben) – in der Abstiegssaison 2017/18 (zwei) sowie 2010/11 (fünf, am Saisonende Platz zehn).

In Mainz kassierte Köln zum vierten Mal in der laufenden Saison mindestens drei Gegentore in einem Spiel. Zudem kassierte kein Bundesligateam mehr Gegentore aus der Distanz (drei) und in der zweiten Halbzeit (13) als die Domstädter.

Mit der 0:2-Niederlage in Paderborn steht Düsseldorf nach neun BL-Spielen schon bei sechs Niederlagen (wie in der Vorsaison) – nur in der Abstiegssaison 1986/87 waren es zu diesem Zeitpunkt mehr Niederlagen (sieben).

Im Vergleich zur Vorsaison kassierte Fortuna Düsseldorf weniger Gegentore (16 vs. 21), erzielte mehr eigene Treffer (10 vs. 6) und sammelte mehr Punkte (7 vs. 5) in den ersten neun Partien.

In Paderborn endete Düsseldorfs Torserie von 17 Bundesliga-Spielen in Folge mit mindestens einem Treffer. Somit verpasste die Fortuna nur knapp ihren Vereinsrekord von 18 Ligapartien (1982/83).

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen zum Rheinderby

Das ist die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf

Steffen - Zimmermann, Ayhan, Adams, Gießelmann - Zimmer, Morales, Fink, Bodzek, Thommy - Hennings

Bank: Kastenmeier - Hoffmann, Kownacki, Contento, Ampomah, Sobottka, Baker, Bormuth & Tekpetey

Mit dieser Aufstellung geht der 1. FC köln in die Partie

Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector, Schindler, Schaub, Drexler - Terodde

Bank: Schmitz, Höger, Risse, Verstraete, Cordoba, Kessler, Koziello, Mere, Modeste

🚨Die #effzeh-Startelf steht fest🚨 Fünf Änderungen: Kingsley Ehizibue, Rafael Czichos, Kingsley Schindler, Louis Schaub und Simon Terodde beginnen für Benno Schmitz, Jorge Meré, Marcel Risse, Jhon Cordoba und Anthony Modeste. #F95KOE pic.twitter.com/YWEygjpLno — 1. FC Köln (@fckoeln) November 3, 2019

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Köln live - der Vorbericht zur Partie heute: Köln taumelt ins Rheinderby: "Wird nicht mehr so sein wie vorher"

Das rheinische Duell mit Fortuna Düsseldorf wird für den 1. FC Köln zum Krisenderby. Nach dem angekündigten Rücktritt von Armin Veh und dem blamablen Pokal-Aus könnte die Partie für Trainer Achim Beierlorzer bereits zum Endspiel werden.

Blamables Pokal-Aus bei einem Regionalligisten, ein Geschäftsführer als "lahme Ente" und ein wackelnder Trainer: Für den 1. FC Köln wird das erste Bundesliga-Duell mit dem rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf seit 22 Jahren zum Krisenderby. "Es ist kein Endspiel", betonte aber der angezählte Coach Achim Beierlorzer vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Bei einer Niederlage könnte dem 51-Jährigen dennoch Ungemach drohen. Wer allerdings beim Tabellen-16. über die Zukunft des Trainers entscheidet, ist völlig offen. Geschäftsführer Armin Veh, der Beierlorzer geholt hatte, ist nach seinem angekündigten Rücktritt zum Saisonende nur noch eine "lahme Ente".

"Wir wissen alle, dass es jetzt nicht mehr so sein wird wie vorher", sagte Veh: "Ich weiß selbst nicht, wie es weitergeht. Ich kann nur versprechen, dass ich alles geben werde, damit wir unsere Ziele erreichen." Als auf der Pressekonferenz am Freitag die Trainerfrage gestellt wurde, beendete der scheidende Manager kurzerhand die Gesprächsrunde: "Ich glaube, dass jetzt genug gesagt ist."

Veh betonte nochmals, dass sein am Donnerstag angekündigter Rücktritt nichts mit den schwachen sportlichen Ergebnissen zu tun habe, sondern eine rein persönliche Entscheidung sei: "Ich bin jetzt seit fast 30 Jahren in diesem Geschäft und werde nächstes Jahr 60. Dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das noch machen möchte und bin eben zu diesem Entschluss gekommen."

Bei der Nachfolgersuche werde er nur auf ausdrücklichen Wunsch des Vorstandes mithelfen. Als Kandidaten werden unter anderem der Ex-Kölner Horst Heldt und der frühere Haie-Manager Thomas Eichin sowie Samir Arabi vom Zweitligisten Arminia Bielefeld gehandelt.

Aber erst einmal wartet auf die Geißböcke das eminent wichtige Kellerduell bei der punktgleichen Fortuna. Dabei hat der Aufsteiger nach dem peinlichen 2:3 am Dienstag im beim 1. FC Saarbrücken einiges gutzumachen. "Einige Spieler haben im Training eine trotzige Reaktion gezeigt", sagte Beierlorzer: "Diese Jetzt-erst-Recht-Mentalität gefällt mir. Wir dürfen uns nicht mit negativen Dingen wie Frustration beschäftigen." Schließlich sei vor der Pleite im Saarland auch "vieles gut" gewesen und man habe zum jetzigen Saisonzeitpunkt gegenüber dem eigenen Plan auch "nur" drei Punkte zu wenig.

Auch vom Wirbel um den Veh-Abschied will sich Beierlorzer auf dem Weg zum Klassenerhalt nicht ablenken lassen: "Leute kommen, und Leute gehen. Das ist das Fußball-Geschäft. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen. Das muss man ausblenden. Armin unterstützt uns wie vorher auch volle Kanne, sowohl das Trainerteam als auch die Spieler. Die Entscheidung ändert nichts an unserer Zusammenarbeit."

Quelle: SID