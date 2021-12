Am Samstag um 20.30 Uhr findet am 17. Spieltag in der 2. Bundesliga das Match Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli statt. Hierbei trifft der bereits feststehende Herbstmeister auswärts auf den Elften. Bisher holten die Traditionsklubs 19 bzw. 35 Punkte.

Die Hausherren aus Düsseldorf feierten am 3. Dezember einen 3:1-Auswärtserfolg gegen den ärgsten Verfolger des kommenden Gegners, Darmstadt. Dieser Dreier war umso überraschender, denn Fortuna Düsseldorf kehrte nach vier Liga-Auftritten auf die Siegerstraße zurück. Der einzige Punktgewinn während dieser Negativserie gelang dem Team von Christian Preußer mit einem Heimremis gegen Hannover 96. Darauffolgend gab es bis Ende November zwei 0:1-Niederlagen in Dresden sowie gegen Heidenheim.

Der FC St. Pauli gewann derweil acht seiner letzten zehn Meisterschaftsspiele. Hierbei ließen die Kiezkicker ausschließlich bei einem Unentschieden in Bremen und einem 0:4 in Darmstadt Punkte liegen. Danach feierte die Mannschaft von Timo Schultz zunächst einen Heimsieg gegen Sandhausen und einen Auswärtserfolg gegen Nürnberg. Am 4. Dezember gelang in einem weiteren Traditionsduell zuhause ein 2:1 gegen Schalke 04.

Heute Abend um 20.30 Uhr kommt es zur Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli. Bei GOAL versorgen wir Euch mit allen Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Fortuna Düsseldorf vs. St Pauli heute live: Das Spiel der 2. Liga am Samstagabend auf einen Blick

Spiel: Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli (jetzt live auf Sky Ticket) Datum: Samstag, 11. Dezember 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf gegen St Pauli live im TV verfolgen: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute

In den vergangenen Saisons hielt ausschließlich Sky die Senderechte an der 2. Bundesliga. Allerdings traten mit dieser Spielzeit Änderungen in Kraft. Auch daher bekommt Ihr von GOAL sämtliche Infos zur Übertragung von Fortuna Düsseldorf – St. Pauli heute live im TV.

Fortuna Düsseldorf – St. Pauli heute live auf Sport1 im Free-TV sehen

Die zweithöchste Spielklasse kehrte ins Free-TV zurück. Konkret strahlt Sport1 alle Samstagsspiele um 20.30 Uhr aus. Daher könnt Ihr Euch heute Abend das Kräftemessen Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli kostenfrei anschauen. Somit benötigt Ihr kein Abonnement und müsst ausschließlich ein TV-Gerät zur Hand haben.

Die Anstoßzeit am Samstagabend ersetzte jene am Montagabend. Die anderen Zweitliga-Duelle finden wie gehabt freitagabends, samstagnachmittags und sonntags ab 13.30 Uhr statt. Doch notiert Euch am besten die Eckdaten zur Übertragung von Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli bei Sport1:

Sender: Sport1

Sport1 Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderatorin: Ruth Hofmann

Ruth Hofmann Kommentator: Markus Höhner

Live auf Sky: So könnt Ihr Fortuna Düsseldorf vs. St Pauli heute im Pay-TV anschauen

Nachdem Sky nach wie vor Rechte für alle Partien der 2. Bundesliga besitzt, könnt Ihr Euch Fortuna Düsseldorf vs. St. Pauli ebenso im Pay-TV ansehen. Und das ist auch in HD möglich. Anders als bei den anderen Anstoßzeiten gehen keine Parallelspiele über die Bühne und daher könnt Ihr Euch nicht für eine Konferenz entscheiden. Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung von Fortuna Düsseldorf vs. FC St. Pauli im Bezahlfernsehen:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Vorberichte ab: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentator: Stefan Hempel

Wenn Ihr Euch für diese Option entscheiden möchtet, müsst Ihr das Bundesliga-Paket abonnieren. Hierfür müsst Ihr monatlich 27 Euro auf den Tisch legen. Überdies ist für 32,50 Euro eine Kombination mit dem Sport-Paket möglich. Auf der Webseite von Sky findet Ihr alle Details.

Fortuna Düsseldorf gegen FC St Pauli: Die 2. Liga heute im LIVE-STREAM

Somit habt Ihr zwei Möglichkeiten, um das Zweitliga-Spiel Fortuna vs. St. Pauli im TV anzusehen. Ihr könnt jedoch die Partie aus der Merkur Spiel-Arena ebenso via LIVE-STREAM mitverfolgen. Hierfür könnt Ihr Euch zwischen drei Optionen entscheiden.

Mit Sky Ticket die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM schauen: Fortuna Düsseldorf – St Pauli

Wenn Ihr noch keine Kunden bei Sky seid und trotzdem das Match im Pay-TV mitverfolgen wollt, könnt Ihr auf Sky Ticket zurückgreifen. Damit müsst Ihr Euch nicht binden und habt auf jeden Fall einen Zugang zur Übertragung von Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli.

Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro habt Ihr von zwei Geräten gleichzeitig Zugriff auf sämtliche Live-Streams von Sportereignissen. Fußballfans können neben der 2. Bundesliga auch die Bundesliga, die englische Premier League und den DFB-Pokal genießen.

Ferner umfasst das Angebot von Sky die Formel 1, die NHL, die ATP World Tour sowie die PGA-Tour

Fortuna Düsseldorf vs. St Pauli im LIVE-STREAM über Sky Go

Bestandskunden haben hingegen die Möglichkeit, sich die Zweitliga-Partien auf Sky Go anzuschauen. Dabei handelt es sich um das hauseigene Streaming-Portal, bei dem Ihr Euch lediglich anmelden müsst. Und Ihr könnt es auch mit den handelsüblichen Smartphones und Tablets nützen.

Allerdings ist die Verwendung von Sky Go am Tag des Vertragsabschlusses mit ziemlicher Sicherheit nicht möglich. Das schließt nicht aus, dass Ihr Euch in den Folgetagen eine Wiederholung von Fortuna vs. St. Pauli anschauen könnt. Der Bezahlanbieter veröffentlicht diesbezüglich alle Termine.

Fortuna Düsseldorf gegen St Pauli im LIVE-STREAM auf Sport1: So seht Ihr die 2. Liga heute kostenlos

Überdies könnt Ihr Euch die Begegnung kostenlos im Internet ansehen. Das liegt daran, dass Sport1 rund um die Uhr einen Live-Stream zur Verfügung stellt. Außerdem könnt Ihr, ebenso wie mit einem Fernseher, die Vorberichte zum Zweitliga-Spiel Fortuna Düsseldorf gegen FC St. Pauli mitverfolgen.

Fortuna Düsseldorf vs. St Pauli live: Die 2. Liga heute im LIVE-TICKER

Zudem kann es vorkommen, dass Ihr nicht genügend Zeit oder kein adäquates Internet zur Verfügung habt. Insbesondere in diesen Fällen hilft Euch der LIVE-TICKER von GOAL weiter. Wir versorgen Euch mit allen Updates zu den Treffern und Torchancen, Wechseln sowie Karten. In diesem Zusammenhang bekommt Ihr auch Push-Mitteilungen.

Fortuna Düsseldorf vs. St Pauli im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga heute übertragen

Live im Free-TV: Sport1 Live im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Ticket / Sky Go / Sport1 (kostenlos) Im LIVE-Ticker: GOAL

Fortuna Düsseldorf – FC St. Pauli live: Die Aufstellungen zur 2. Liga

Die Aufstellungen folgen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.