Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Spieltag 26 steht vor der Tür! Los geht es in der Bundesliga mit der Begegnung zwischen Düsseldorf und Paderborn. Goal sagt, wo das Spiel läuft.

und der eröffnen mit ihrem Duell am Freitagabend den 26. Spieltag in der . Anpfiff im Aufeinandertreffen zweier Teams, die um den Klassenerhalt im deutschen Oberhaus kämpfen, ist um 20.30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena.

Gastgeber Düsseldorf rangiert aktuell auf dem 16. Platz und ist damit Stand jetzt der Relegationsteilnehmer aus der Bundesliga. Die Elf von Uwe Rösler hat dabei vier Punkte Vorsprung auf Werder Bremen (bei einem zusätzlich absolvierten Spiel) und vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer, an dem derzeit hockt.

Die letzten drei Pflichtspiele verliefen für die Fortuna nicht nach Wunsch. In der Liga gab es ein Unentschieden gegen (3:3 nach 3:0-Führung), in Mainz rettete sie mit einem Tor kurz vor Schluss ein 1:1. Dazwischen fiel das überraschende Aus im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den Viertligisten 1. FC Saarbrücken (6:7 n.E.).

Der SCP reist mit vier Niederlagen im Gepäck in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt. Unter anderem kassierte die Baumgart-Elf zuletzt Pleiten gegen den 1. FC Köln (1:2), Mainz 05 (0:2) und den (2:3).

Wir bitten Euch, #F95SCP auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe der Arena zu verfolgen. Zur Prävention der Ausbreitung des #Coronavirus sind Menschenmassen grundsätzlich zu verhindern. Zudem empfehlen wir ausdrücklich, keine "Public Viewings" zu veranstalten oder zu besuchen. #f95 pic.twitter.com/f0NDf9mMZN — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 12, 2020

Ihr habt Lust, die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn live zu verfolgen? Dann gibt es hier alle Informationen zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM!

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn: Das Freitagsspiel der Bundesliga

Paarung Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn Datum Freitag, 13. März 2020 | 20 Uhr Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Zuschauer 54.600 Plätze

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga heut im LIVE-STREAM?

Wer die Begegnung heute Abend im LIVE-STREAM verfolgen möchte, der ist bei DAZN goldrichtig. Der Streamingdienst aus Ismaning bei München zeigt seit dieser Saison live und exklusiv die Freitagsspiele, die Sonntagsspiele, welche um 13.30 Uhr angepfiffen werden, und die Montagsspiele der Bundesliga. Entsprechend wird auch Fortuna Düsseldorfs Heimspiel gegen den SCP bei DAZN übertragen.

Die Übertragung startet um 19.45 Uhr mit den Vorberichten. Zunächst gibt es alles Wissenswerte von Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch, kurz vor dem Anpfiff um 20.30 Uhr übernimmt dann Kommentator Freddy Harder.

Um die vielfältigen Inhalte auf DAZN, darunter eben auch Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn, erleben zu können, müsst Ihr Abonnent sein. Habt Ihr noch kein Abo abgeschlossen, winkt Euch gar die Möglichkeit, das Spiel am Freitagabend kostenlos zu schauen. Denn DAZN schenkt Neukunden einen Gratismonat.

Erst nach Ablauf dieses Gratismonats wird aus der Probemitgliedschaft ein Abo und dieses kostet in der Folge 11,99 Euro pro Monat. Alternativ könnt Ihr per Jahreskarte für 119,99 Euro noch ein wenig Geld sparen. Die wichtigsten Informationen zu den Konditionen gibt es in unserer Übersicht.

Weitere wissenswerte Fakten zu DAZN liefern folgende Info-Artikel:

Wer zeigt / überträgt Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute im TV?

Wie bereits oben geschrieben: DAZN besitzt die Exklusivrechte an der Übertragung der Freitagsspiele in der Bundesliga. Kein TV-Sender darf die Begegnung also ausstrahlen. Weder ein Free-TV-Sender wie die ARD, das ZDF, RTL, Sat.1 oder Sport1 noch der Bezahlsender Sky, der zahlreiche andere Partien aus Deutschlands Eliteliga im Programm hat.

Dass die 90 Minuten aus der Merkur Spiel-Arena nicht auf einem klassischen TV-Kanal laufen, bedeutet allerdings nicht, dass das Spiel nicht via Fernsehgerät verfolgt werden kann! Der LIVE-Stream von DAZN lässt sich bequem auf dem Fernseher schauen.

Dazu müsst Ihr einfach Euren Smart-TV mit dem Internet verbinden, die DAZN-App herunterladen und schon könnt Ihr Euch mit einem Anmeldedaten einloggen und das komplette DAZN-Angebot auf dem großen Bildschirm genießen.

Auch wer nicht Besitzer eines Smart-TV-Geräts ist, schaut nicht in die Röhre. Die DAZN-App lässt sich auch auf zahlreiche andere Geräte und Konsolen herunterladen und von dort auf das TV-Gerät streamen.

Dies sind die jeweiligen Downloadlinks:

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn: Wo laufen die Highlights?

Ihr habt das Spiel am Freitagabend verpasst? Oder Ihr wollt Euch die Höhepunkte nochmal in Ruhe anschauen? Auch dann seid Ihr bei DAZN goldrichtig. Hier gibt es die Highlights des Duells in der Zusammenfassung.

Eine weitere Möglichkeit: Ihr schaut Euch die kompletten 90 Minuten im Re-Live an.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen

Wer keine Gelegenheit hat, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen, der sollte sich beim LIVE-TICKER auf Goal reinklicken. Blitzschnell gibt es hier alle Informationen, Tore und Ereignisse aus Düsseldorf.

Über diesen Link gelangt Ihr automatisch zum kostenlosen LIVE-TICKER. Alternativ könnt Ihr Euch die App für iOS oder Android herunterladen und dort den Ticker aufrufen.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute live: Die bisherige Bilanz

Fortuna Düsseldorf 21 Pflichtspiele SC Paderborn 5 Siege 7 9 Unentschieden 9 7 Niederlagen 5 23:31 Tore 31:23

