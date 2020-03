Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen, Highlights - alles zur Übertragung der Bundesliga

Fortuna Düsseldorf empfängt den SC Paderborn: Goal zeigt Euch, wo Ihr das Freitagsspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Krisengipfel in der : Der Drittletzte gegen den Letzten, Düsseldorf gegen Paderborn. Wer kann den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze halten? Wer rutscht immer tiefer in den Keller hinein?

Anpfiff der Partie ist heute (Freitag, 13. März) um 20.30 in der Merkur Spielarena.

Aktuell ist es eine schwierige Phase für beide Teams: Düsseldorf, auf Platz 16 liegend, ist vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Noch schlimmer hat es den in dieser Spielzeit erwischt: Der Aufsteiger entzückt zwar mit ansehnlichem Offensivfußball, dabei sprangen bis jetzt aber erst 16 mickrige Pünktchen heraus.

Somit fehlen dem SCP schon sechs Zähler auf den Relegationsplatz von Düsseldorf und sogar zehn Punkte auf Platz 15. Besonders bitter für beide Teams: In dieser schwierigen Phase der Saison können sie nicht auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, der erste Geisterspieltag der Bundesligageschichte steht an. Aufgrund des Coronavirus sind keine Zuschauer in den deutschen Stadien erlaubt.

gegen SC Paderborn heute live im TV und im LIVE-STREAM. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo ihr das Freitagsspiel der Bundesliga sehen könnt. Außerdem versorgen wir Euch hier rund eine Stunde vor Anpfiff mit den Aufstellungen beider Mannschaften.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn live: Alle Daten zur Bundesliga heute

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Datum: Freitag, 13. März 2020

Freitag, 13. März 2020 Ort: Merkur Spielarena, Düsseldorf

Merkur Spielarena, Düsseldorf Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Schiedsrichter: Robert Hartmann

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live im TV schauen: So geht's

Die Freitagsspiele der Bundesliga werden leider nicht im Free-TV übertragen, so auch das Spiel heute in Düsseldorf. Auch der Pay-TV- Sender Sky Sport hat keine Rechte für die Partie.

Goal erklärt Euch, wie Ihr das Spiel trotzdem sehen könnt!

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute im LIVE-STREAM sehen

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat sich für die Saison 2019/20 die exklusiven Rechte für alle Freitagsspiele der Bundesliga ergattert. Somit ist DAZN die einzige Möglichkeit, das Spiel live und in voller Länge zu verfolgen.

Ab 20.15 Uhr geht Moderator Tobi Wahnschaffe live auf Sendung und stimmt Euch auf das Spiel ein, bis Kommentator Freddy Harder und Experte Ralph Gunesch um 20.30 Uhr übernehmen und ein hoffentlich spannendes Spiel kommentieren.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn: Wie funktioniert DAZN?

DAZN ist das "Netflix des Sportes". Ihr könnt dort eine Vielzahl an Sportarten, Sportevents und Top-Fußball-Ligen im LIVE-STREAM verfolgen, unter anderem die Bundesliga, , , , American Football, Darts, Boxen, Wintersport, Basketball, Eishockey und vieles mehr.

Um DAZN sehen zu können, müsst Ihr den Streamingdienst abonniert haben. Ihr startet mit einem Gratismonat, um das Angebot und die Vielfalt von DAZN auszuchecken. Danach kostet DAZN 11,99 Euro monatlich.

Für alle Sparfüchse unter Euch: Einfach das Jahresabo für einmalig 119,99 Euro abschließen und somit umgerechnet nur einen Zehner pro Monat bezahlen. Das Abo ist jederzeit kündbar.

Falls Ihr Fragen zur Anmeldung und Nutzung von DAZN habt, haben wir einige Infos für Euch parat:

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute im LIVE-STREAM auf DAZN: Welche Übertragungsmöglichkeiten gibt es?

Ihr könnt DAZN auf Eurem Smartphone, Eurem Tablett, Eurem Smart-TV oder Eurer Spielkonsole streamen. Das TV-Erlebnis geht also keinesfalls verloren, ihr müsst einfach nur die DAZN-App auf dem entsprechenden Endgerät downloaden.

Alle weiteren Informationen findet Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live: Die Mannschaftsaufstellungen

Ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Partie findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn: Der LIVE-TICKER für die Bundesliga heute

Falls Ihr gerade unterwegs seid und keine Möglichkeit habt, das Spiel im LIVE-STREAM zu sehen, haben wir von Goal für Euch einen LIVE-TICKER parat.

Unser Ticker versorgt Euch mit allen Geschehnissen rund um die Merkur Spielarena, alle Tore, Karten und Chancen bekommt Ihr fast in Echtzeit geliefert.

Über die Goal-App könnt Ihr auf Eurem Smartphone nicht nur das Kellerduell live verfolgen, sondern auch andere aktuelle Infos rund um den Profisport und seinen Problemen mit dem Coronavirus erhalten.

Hier geht's zum Download:

Goal für iOS

Goal für Android

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn: Die Highlights der Bundesliga 40 Minuten nach Abpfiff

DAZN lädt nur wenige Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Bundesligaspiele, also auch die der heutigen Partie, hoch. So werden auch diejenigen unter Euch, die weder den LIVE-STREAM noch den LIVE-TICKER verfolgen konnten, mit allen wichtigen Szenen und Toren versogt.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn live: Der Direktvergleich der Teams

Fortuna Düsseldorf Bilanz nach 19 Duellen (wettbewebsübergreifend) SC Paderborn 3 Siege 7 9 Unentschieden 9 7 Niederlagen 3 19 Tore 30 85 Mio. Euro Marktwert 32,95 Mio. Euro

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute live im TV und im LIVE-STREAM: Alle Links zur Übertragung im Überblick