Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute live: 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM mit LIVE-TICKER und Aufstellungen

Im ersten Montagsspiel des Jahres empfängt Fortuna Düsseldorf den SC Paderborn. So seht Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM.

Am 14. Spieltag der 2. treffen mit und dem zwei Mannschaften aufeinander, die in der letzten Saison noch erstklassig waren. Den Abstieg aus der 1. Bundesliga haben die Vereine mehr oder weniger gut verarbeitet. Während Düsseldorf nur ein Punkt auf den Aufstiegsrelegationsplatz fehlt, rangiert Paderborn fünf Punkte dahinter auf Platz 11.

Das vergangene Jahr haben Düsseldorf und Paderborn ebenfalls mit unterschiedlichen Ergebnissen abgeschlossen. Die Paderborner unter Trainer Steffen Baumgart konnten mit ihrem Auswärtssieg im bei nochmal ein echtes Highlight setzen. Fortuna Düsseldorf schied dagegen gegen den Viertligisten Rot-Weiss Essen aus und hat den Einzug in die dritte Runde verpasst.

Das Spiel Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live im TV und LIVE-STREAM sehen. Mit Goal erfahrt Ihr, wie Ihr die empfangen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Fortuna Düsseldorf (5. Platz) - SC Paderborn (11. Platz) Wettbewerb 2. Bundesliga Ort Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf Anpfiff Montag, 04.01.2021, 20.30 Uhr

Mehr Teams

Quelle: Getty Images

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live: Das Spiel der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Das Spiel am Montagabend in Düsseldorf wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein, weil sich kein frei empfänglicher Sender die Rechte sichern konnte. Wie Ihr das Spiel trotzdem empfangen könnt, zeigt Euch Goal hier im Artikel.

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn heute live: Das Montagsspiel der 2. Bundesliga im TV

Der Lizenzinhaber für die Übertragung der 2. Bundesliga ist der Pay-TV-Sender Sky. Der Anbieter zeigt alle Spiele der 2. Bundesliga live als Einzelspiel und in der Konferenz. Dazu die Wochenendspiele der 1. Bundesliga und viele weitere Sportarten.

Um das Spiel Düsseldorf gegen Paderborn sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky abschließen. Das Bundesliga-Paket enthält die erwähnten Spiele der 1. und 2. Bundesliga und kostet derzeit 25 Euro im Monat. Mehr Informationen zum Bundesliga-Paket von Sky bekommt Ihr hier.

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live: Das Montagsspiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Wenn Ihr ein Abo bei Sky abgeschlossen habt, könnt Ihr das Spiel natürlich nicht nur am heimischen TV verfolgen, sondern auch auf Eurem mobilen Endgerät unterwegs. Alles was Ihr neben des Sky-Zugangs dazu braucht, ist eine stabile Internet-Verbindung und die App von Sky Go. Das Angebot richtet sich an Sky-Kunden, die die Spiele nicht zu Hause sehen können oder wollen. Die App für Euren Mac oder Euer Windows-Gerät findet Ihr hier.

Nach dem gestrigen Trainingsauftakt schalten wir heute direkt einen Gang hoch 💪🏻

Am Vormittag geht’s auf den Rasen, nachmittags steht Krafttraining auf dem Plan 🏋🏻‍♂️#f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/eqre3N2jqG — Fortuna Düsseldorf (@f95) December 30, 2020

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn heute live: Das Montagsspiel der 2. Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Wer sich nicht für ein Jahr an den Bezahlsender binden möchte, gibt es eine flexiblere Möglichkeit um das Montagsspiel der 2. Bundesliga sehen zu können. Mit Sky Ticket kann man für 9,99 Euro im ersten Monat ebenfalls anschauen. Auch dafür braucht man neben den gültigen Login-Daten, die man nach Vertragsabschluss mit Sky bekommt, eine App. Die Variante für Euer Apple- oder Android-Gerät findet Ihr hinter dem jeweiligen Link.

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn heute live: Die Partie bei Sky im Überblick

Kanal: Sky Sport 1

Kommentar: Stefan Hempel

Beginn der Übertragung: 20 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. SC Paderborn: Das Duell der Absteiger im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet Ihr keine Zeit haben das Spiel live am TV oder im LIVESTREAM zu verfolgen, haben wir eine schöne Alternative für Euch. Mit dem LIVETICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiel. Hier geht´s zum Ticker!

Fortuna Düsseldorf gegen SC Paderborn heute live: Die Aufstellungen

Hier veröffentlichen wir die offiziellen Aufstellungen rund eine Stunde vor Anpfiff der Partie. Also am besten den Artikel speichern oder bookmarken und schon vor Spielbeginn bestens informiert sein!