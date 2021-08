Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM

Am vierten Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen Düsseldorf und Holstein Kiel. Bei Goal erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel schauen könnt.

Am 20. August eröffnen Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel um 18.30 Uhr den vierten Spieltag der 2. Bundesliga. Beide Vereine brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis. Während Düsseldorf zumindest am ersten Spieltag siegreich war (2:0 gegen den SV Sandhausen), steht Kiel noch ohne Punkte da. Nach den Höhenflügen der letzten Jahre gibt es gerade einen ordentlichen Kater bei den Störchen.

Null Punkte, 0:9 Tore. So lautet die magere Bilanz von Holstein Kiel nach drei Spieltagen in Liga zwei. Trainer Ole Werner musste vor Saisonbeginn allerdings auch einige Leistungsträger ziehen lassen. Neben Jonas Meffert (Hamburger SV) wechselten auch Torjäger Janni Serra (Arminia Bielefeld) und Spielgestalter Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05) den Verein. Als Ersatz für Serra wurde Jann-Fiete Arp vom FC Bayern ausgeliehen. Der ehemalige HSV-Stürmer findet bislang aber noch nicht so richtig in die Spur, wie die gesamte Kieler Mannschaft. Kürzlich verstärkte man sich deshalb noch einmal mit viel Erfahrung. Lewis Holtby hat sich dem Verein angeschlossen.

Fortuna Düsseldorf wähnte sich nach zwei soliden Auftritten gegen Sandhausen und Werder Bremen (2:3) auf einem guten Weg. Das 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg passte nicht ins Bild. Gegen ein schwächelndes Kiel will man nun wieder zurück in die Spur.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga | 4. Spieltag Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel Anpfiff 20. August - 18.30 Uhr Ort Merkur Spiel Arena (Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel im Fernsehen - wer überträgt die 2. Bundesliga?

Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der 2. Bundesliga sichern können. Dazu gehört auch die Partie zwischen Düsseldorf und Kiel. Das Duell könnt Ihr leider nicht im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen.

Das Angebot von Sky ist nicht kostenlos. Welche Modelle es genau gibt, wird hier erklärt. Die Übertragung der Partie beginnt bereits um 18 Uhr. Sky liefert Euch detaillierte Infos vor dem Spiel und sammelt auch einige Stimmen der beteiligten Personen für Euch. Kommentiert wird die Begegnung von Jürgen Schmitz.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM bei Sky

Falls Ihr die Partie zwischen der Fortuna und den Störchen nicht live vor dem Fernseher verfolgen könnt, bietet Euch Sky eine Alternative. Über mehrere Modelle stellt Euch der Pay-TV-Sender einen LIVE-STREAM bereit. Der einfachste und bequemste Weg ist der von Sky Ticket, da Ihr dafür kein Drittgerät benötigt und nach Abschluss sofort losstreamen könnt.

Es ist lediglich eine stabile Internetverbindung erforderlich sowie ein internetfähiges Gerät wie Euer Handy oder Laptop. Allerdings funktioniert Sky Ticket auch auf den meisten Smart-TV-Geräten.

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel: Der aktuelle Stand in Liga zwei

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 1. SSV Jahn Regensburg 3 +8 9 2. Karlsruher SC 3 +5 7 3. SG Dynamo Dresden (Aufsteiger) 3 +5 7 4. FC St. Pauli 3 +4 7 5. SC Paderborn 3 +3 5 6. 1. FC Nürnberg 3 +2 5 7. 1. FC Heidenheim 3 +1 5 8. Hamburger SV 3 +1 4 9. FC Schalke 04 3 +1 4 10. Hansa Rostock (Aufsteiger) 3 +1 4 11. SV Werder Bremen 3 -2 4 12. SV Darmstadt 98 3 0 3 13. FC Erzgebirge Aue 3 0 3 14. Fortuna Düsseldorf 3 -1 3 15. Hannover 96 3 -5 1 16. SV Sandhausen 3 -5 1 17. FC Ingolstadt 3 -9 0 18. Holstein Kiel 3 -9 0

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel live - TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket

Fortuna Düsseldorf vs. Holstein Kiel heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Mögliche Aufstellung Fortuna Düsseldorf:

Kastenmeier - Zimmermann, Nedelcu, Klarer, Hartherz - Prib, Appelkamp - Klaus, Peterson - Hennings, Kownacki

Mögliche Aufstellung Holstein Kiel:

Gelios - Neumann, Wahl, Thesker, van den Bergh - Sander, Erras, Skrzybski - Bartels, Arp, Reese

