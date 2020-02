Fortuna Düsseldorf II vs. BVB II: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr das Regionalliga-Spiel heute live

Nicht in der Bundesliga, sondern in der Regionalliga trifft die Fortuna auf den BVB. Das Spiel wird live übertragen. Goal erklärt Euch, wo.

In der geht es Ende April für gegen . Doch schon heute steht das Duell der zweiten Mannschaften an, die in der Regionalliga West den 25. Spieltag eröffnen. Anpfiff zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem BVB II ist heute Abend (Freitag) um 19 Uhr im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf.

Beide Mannschaften befinden sich mit Blick auf die Vorsaison in bekannten Regionen: Die Fortuna belegt aktuell den zwölften Rang - genau wie schon 2018/19. In diesem Jahr gab es für die Fortunen bislang zwei Unentschieden: Sowohl beim 2:2 beim Bonner SC als auch beim 1:1 beim II wurden die Punkte geteilt.

Die Dortmunder, die in der vergangenen Saison Fünfter wurden, sind als aktueller Sechster erneut im vorderen Mittelfeld platziert. Das Team von Trainer Mike Tullberg fährt mit dem Rückenwind von vier ungeschlagenen Partien in Serie in die Stadt am Rhein.

Verfolgt das Duell zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem BVB II live! Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wo das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist und nennt Euch zudem die Aufstellungen.

Fortuna Düsseldorf II vs. BVB II: Die Daten zum Regionalliga-Duell

Duell Fortuna Düsseldorf II vs. Borussia Dortmund II Datum Fr., 14. Februar 2020 | 19 Uhr Ort Paul-Janes-Stadion, Düsseldorf Zuschauer 7.200 Plätze

Fortuna Düsseldorf II vs. BVB II: Wird das Regionalliga-Duell heute live im TV gezeigt?

Wer darauf gehofft hat, dass heute Abend das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf II und dem BVB II live im Fernsehen gezeigt wird, den müssen wir enttäuschen. Fortuna II gegen BVB II wird nicht live im TV gezeigt.

Weder das Free-TV noch das Pay-TV haben sich die Live-Rechte an der Regionalliga gesichert.

Es gibt aber doch eine Möglichkeit, das Duell heute Abend trotzdem live zu schauen. Wie das funktioniert, wird Euch im nächsten Abschnitt präsentiert.

Fortuna Düsseldorf II vs. BVB II: Das Regionalliga-Duell heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht das?

Der Streaming-Anbieter Sporttotal ist die Lösung! Die Partie heute Abend zwischen Fortuna II und dem BVB II wird live und in kompletter Länge bei sporttotal.tv übertragen.

Die Plattform, die vom DFB und dem Technologie-Unternehmen WIGE Media ins Leben gerufen wurde, zeigt regelmäßig Spiele aus dem deutschen Amateursport live. Und das Beste dabei: Die Streams sind kostenlos, da sich die Webseite durch Werbeeinnahmen finanziert.

Die Übertragung aus Düsseldorf beginnt kurz vor dem Anpfiff. Unter diesem Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM.

Fortuna Düsseldorf II vs. BVB II: Die Aufstellungen beider Teams

Rund eine Stunde vor dem Anpfiff geben die beiden Trainer Nico Michaty und Mike Tullberg ihre Aufstellungen bekannt. Ihr findet sie dann an dieser Stelle.