Nach zwei Testspielsiegen bekommt es nun mit einem anderen Kaliber zu tun. Im Rahmen des Trainingslagers testet die Fortuna gegen Istanbul. Das Spiel wird am Samstag um 15 Uhr angepfiffen.

Gegen den RSV Weyer (14:0) und die Sportfreunde Siegen (6:0) blieb F95 ohne Gegentor und schoss Tore am Fließband. Nun hat man den Istanbuler Stadtklub auf der Gegenseite stehen. Ziel der Fortunen ist es auch in diesem Jahr, die Klasse zu halten.

Basaksehir spielte eine beeindruckende Saison 2018/19, musste sich im Titelkampf der aber knapp geschlagen geben. Dennoch: Mit der Vizemeisterschaft konnte der Klub durchaus zufrieden sein.

Fortuna Düsseldorf vs. Basaksehir Istanbul: Goal verrät, wo das Freundschaftsspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist. Außerdem werden eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen in diesem Artikel erscheinen.

Die Begegnung von Fortuna Düsseldorf gegen den türkischen Klub Basaksehir Istanbul wird nicht live im Free-TV übertragen. Das bedeutet, dass beim Testspiel in Leogang keine TV-Kameras mit von der Partie sind.

Auch das Pay-TV, wozu unter anderem auch Sky gehört, überträgt Düsseldorf vs. Basaksehir heute nicht live im Fernsehen.

Goal kennt allerdings eine Möglichkeit, wie Ihr die Partie heute Abend trotzdem sehen könnt. Alle Informationen zu dieser Option findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Fortuna Düsseldorf spielt in Österreich gegen Basaksehir Istanbul und der klubeigene Sender F95tv ist live im Stream mit von der Partie.

Der hauseigene Kanal der Fortuna filmt die Testspiele des Klubs und stellt LIVE-STREAMS der Partien im Netz zur Verfügung.

Freundschaftsspiele laufen nur in Ausnahmefällen live im Stream von DAZN. Bei Düsseldorf vs. Basaksehir ist der Ismaninger Sender nicht im LIVE-STREAM mit von der Partie, sodass es der Stream der Fortuna sein muss, über den Ihr das Duell anschaut.

Testspiel für das Trainingslager am #Hochkönig



Am Samstag, 20.07., 15 Uhr testen wir gegen den türkischen Vizemeister @ibfk2014 in Leogang. Das zweite Spiel findet am Mittwoch, 24.07. um 15:30 in St. Johann gegen @RayoVallecano aus statt. #f95 pic.twitter.com/0d5f0bA0OL