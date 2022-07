Formel 1 heute live: Das Rennen beim Grand Prix von Frankreich im TV und LIVE-STREAM

In der Formel 1 steht der Grand Prix von Frankreich an. GOAL liefert alle Infos zur Übertragung des Rennens im TV und STREAM.

Am heutigen Sonntagnachmittag (24. Juli 2022) um 15 Uhr findet der Große Preis von Frankreich statt.

Aktuell liegt Max Verstappen 38 Punkte vor dem Zweitplatzierten Charles Leclerc. Der Red-Bull-Pilot will seine Führung natürlich auch heute wieder ausbauen. Auch Sebastian Vettel liegt in der Wertung nur noch drei Punkte vor seinem Landsmann Mick Schumacher. Die beiden deutschen Fahrer wollen natürlich ebenfalls wieder versuchen, in die Punkte-Regionen vorzudringen. Ob ihnen das gelingt, erfahren wir dann heute ab 15 Uhr.

Alle wichtigen Infos zur Übertragung des Rennens im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier.

Formel 1 heute live: Der Große Preis von Frankreich im Überblick

Wettbewerb Großer Preis von Frankreich Datum 24. Juli 2022 Beginn 15 Uhr Ort Circuit-Paul-Ricard (Le Castellet) Aktuell Führender Max Verstappen (Red Bull)

Formel 1 heute live: Wo läuft das Rennen im TV?

Wer den Großen Preis von Frankreich gerne im Free-TV verfolgen möchte, für den haben wir leider schlechte Nachrichten. Für das heutige Rennen hat sich exklusiv der Pay-TV-Dienst Sky die Rechte gesichert.

Das bedeutet, um heute Nachmittag zusehen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo bei Sky abschließen. Der Bezahlsender bietet Euch unterschiedliche Pakete an, aus denen Ihr auswählen könnt. Je nach Paket erhaltet Ihr dann Zugriff auf unterschiedliche Inhalte des Bezahlsenders. Welche Pakete es genau gibt, was diese kosten und welches Ihr braucht, um die Formel 1 verfolgen zu können, könnt Ihr hier nachlesen.

Wenn Ihr dann ein gültiges Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr das komplette Rennen live bei Sky Sport F1 HD sehen.

Formel 1 heute live: Der Grand Prix im LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Rennen natürlich auch im LIVE-STREAM sehen. Dabei eröffnen sich Euch sogar zwei verschiedene Möglichkeiten.

Formel 1 heute live: Der LIVE-STREAM von Sky Go

Der direkte LIVE-STREAM-Dienst von Sky nennt sich Sky Go. Jeder, der über ein gültiges Sky-Abo verfügt, kann sich die Sky Go-App herunterladen und sich dann dort mit seinen Zugangsdaten anmelden.

Schon könnt Ihr das von Euch gebuchte Paket per LIVE-STREAM sehen. Alles, was Ihr jetzt noch braucht, ist ein internetfähiges Gerät, mit dem Ihr den STREAM sehen könnt. Den Link mit mehr Infos zu Sky Go findet Ihr hier.

Eine Belastungsprobe für Mensch und Material. Darauf kommt es nun an! 👇 https://t.co/ZnRpL23cKr pic.twitter.com/bVwMK8zY4r — Sky Sport Formel 1 (@skysportformel1) July 22, 2022

Formel 1 heute live: Mit WOW zum LIVE-STREAM

WOW ist Euch vielleicht noch unter dem Namen Sky Ticket bekannt. Auch hiermit könnt ihr den LIVE-STREAM vom Rennen sehen. Mit WOW-Supersport seht Ihr nämlich neben der 1. und 2. Bundesliga auch die Formel 1 in kompletter Länge live.

Das kostet Euch dann 29,99 Euro für 30 Tage. Nach einem Monat verfällt euer Zugangsrecht allerdings auch wieder, und für die nächsten 30 Tage müsstet Ihr wieder 29,99 Euro bezahlen.

Also einfach internetfähiges Gerät schnappen und losstreamen. Den Link zur Anmeldung bei WOW haben wir hier für Euch herausgesucht.

Formel 1 heute live: Die Übertragung im Überblick