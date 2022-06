Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Rennen in Baku (Aserbaidschan) übertragen

In der Formel 1 steht der Große Preis von Aserbaidschan in Baku an. So wird das Rennen heute live im TV und im LIVE-STREAM gezeigt.

Die Formel 1 macht Halt in Baku, am heutigen Sonntag wird der Große Preis von Aserbaidschan ausgetragen. Während die Freien Trainings schon am Freitag beginnen, ist das Rennen selbst für den 12. Juni 2022 um 13.00 Uhr deutscher Zeit geplant. Wie Ihr im TV und LIVE-STREAM dabei sein könnt, wenn sich Max Verstappen, Charles Leclerc und Co. auf dem Baku City Circuit um wichtige Punkte für die Fahrerwertung duellieren, haben wir Euch in den folgenden Abschnitten aufgeschrieben.

Seit 2017 gehört der Baku City Circuit als Aserbaidschan-GP zum Rennkalender der Formel 1, 2022 werden die Fahrer zum sechsten Mal ihre Runden auf dem knapp sechs Kilometer langen Kurs drehen, nachdem 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht dort gefahren wurde. 2016 war die Strecke noch als Großer Preis von Europa Teil der Formel-1-Saison.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Sergio Perez im Red Bull den Sieg und verwies Sebastian Vettel (Aston Martin) sowie Pierre Gasly (Alpha Tauri) auf die Plätze zwei und drei. Auch 2022 dürfte Perez zumindest zum erweiterten Favoritenkreis zählen, nachdem der Mexikaner am 29. Mai in Monaco triumphierte. Selbstverständlich ist auch mit Teamkollege Verstappen zu rechnen, dasselbe gilt für die Ferrari-Piloten Leclerc und Carlos Sainz.

Der Große Preis von Baku wird den Formel-1-Piloten heute alles abverlangen, ein packendes Rennen wäre keine Überraschung - und so könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM dabei sein.

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Rennen in Baku (Aserbaidschan) in der Übersicht

Strecke: Baku City Circuit

Rundenlänge: 6,006 km

Zu absolvierende Runden: 51

Gesamtlänge: 306,031 km

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Wie ist der Zeitplan für das Rennen in Baku (Aserbaidschan)?

Wie üblich in der Formel 1 stehen am Freitag zunächst die ersten beiden Freien Trainings auf dem Programm. Am Samstag folgt das dritte Freie Training sowie das Qualifying, ehe es am Sonntag im Rennen richtig zur Sache geht.

Erstes Freies Training Freitag, 13.00 Uhr dt. Zeit Zweites Freies Training Freitag, 16.00 Uhr dt. Zeit Drittes Freies Training Samstag, 13.00 Uhr dt. Zeit Qualifying Samstag, 16.00 Uhr dt. Zeit Rennen Sonntag, 13.00 Uhr dt. Zeit

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Gesamtwertung vor dem Rennen in Baku (Aserbaidschan)

Max Verstappen (Red Bull, 125 Punkte) Charles Leclerc (Ferrari, 116) Sergio Perez (Red Bull, 110) George Russell (Mercedes, 84) Carlos Sainz (Ferrari, 83)

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Wird das Rennen in Baku (Aserbaidschan) im Free-TV gezeigt?

Noch vor einiger Zeit war die Formel 1 ein fester Bestandteil des Free-TV-Programms. Knapp drei Jahrzehnte war der Privatsender RTL der TV-Partner der beliebtesten Rennserie der Welt und war bei jedem Grand Prix live vor Ort.

Mit dem Start der Saison 2021 vollzog sich jedoch ein Wechsel des übertragenden Anbieters und die Formel 1 verschwand größtenteils aus dem frei empfangbaren Fernsehen. Mittlerweile ist sie in den meisten Fällen nur noch mit einem kostenpflichtigen Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Das Rennen in Baku live bei Sky verfolgen

Dafür habt Ihr verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Ihr könnt direkt bei Sky ein Pay-TV-Paket buchen oder erkundigt Euch, falls ihr bereits einen bestehenden Pay-TV-Vertrag habt, ob es innerhalb dieses Vertrags eine Zusatzoption gibt, mit der Ihr Sky empfangen könnt. Einen Zugang zur Sky-Go-App, mit der Ihr von unterwegs streamen könnt, gibt es ebenfalls dazu.

Eine weitere Möglichkeit stellt die Buchung via Sky Ticket dar. Entscheidet Ihr Euch beispielsweise für das Supersport-Ticket, habt Ihr neben der Formel 1 auch Zugriff auf Bundesliga-Spiele, den DFB-Pokal oder die Premier League. Der Kostenpunkt dafür liegt bei 29,99 Euro im Monat bzw. 24,99 Euro monatlich im Jahresabo. Bei Sky findet Ihr übrigens auch die Highlights zum Rennen, ebenso auf dem YouTube-Kanal des Senders.

Formel 1 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung des Rennens in Baku (Aserbaidschan) im Überblick