Formel 1 heute live im Free-TV: Zeigt / überträgt RTL den Grand Prix von Großbritannien in Silverstone?

In der Formel 1 steht heute das Rennen in Silverstone an. Zeigt / Überträgt RTL den Grand Prix von Großbritannien live im Free-TV?

Die Formel 1 gastiert an diesem Wochenende in Großbritannien, heute steht das Rennen in Silverstone auf dem Programm. Um 16.00 Uhr gehen die Lichter aus und die 20 Fahrer starten auf den knapp 5,9 km langen Kurs. Ob der Free-TV-Sender RTL das Rennen zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend.

Spitzensport der Extraklasse live beim Streamingdienst DAZN sehen: Jetzt Zugang sichern!

Die Strecke im Zentrum von England, knapp 100 km nordwestlich der Hauptstadt London gelegen, gehört zu den traditionsreichsten Kursen des Rennkalenders. Rekordsieger ist Lokalmatador Lewis Hamilton, der den Grand Prix von Großbritannien bereits acht Mal für sich entscheiden konnte. So auch im Jahr 2021, als der Mercedes-Pilot vor Charles Leclerc und Valtteri Bottas aufs Treppchen fuhr.

Die Renndistanz beträgt 306,198 km, die in 52 Runden absolviert werden. Die Strecke beinhaltet zehn Rechts- und acht Linkskurven sowie zwei DRS-Zonen und gehört aufgrund der vielen, schnell zu fahrenden Kurven zu den körperlich anspruchsvollsten Kursen für die Fahrer. Schafft es Max Verstappen (Red Bull) in England, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auszubauen oder muss sich der Niederländer geschlagen geben?

Selbstverständlich könnt Ihr live bei der Entscheidung in Silverstone dabei sein. Aber zeigt / überträgt RTL den Grand Prix im Free-TV? GOAL klärt auf.

Formel 1 heute live im Free-TV: Zeigt / überträgt RTL? Die Übersicht zum Grand Prix in Silverstone

Strecke: Silverstone Circuit

Wettbewerb: Formel 1

Renndistanz: 306,198 km

Rundenzahl: 52

Datum: 3. Juli 2022, 16.00 Uhr

Formel 1 heute live im Free-TV: Zeigt / überträgt RTL den Grand Prix von Großbritannien?

Lange Zeit gehörte die Formel 1 zum Programm von RTL und jedes Rennen wurde übertragen. Diese Zeit endete allerdings mit der Übernahme des Rechtepakets durch den Pay-TV-Sender Sky vor der Saison 2021, der nun alle Rennen der Weltmeisterschaft live zeigt / überträgt.

Doch vier ausgewählte Rennen werden weiterhin bei RTL im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Dazu zählen der bereits absolvierte Lauf in Imola (Italien) sowie der Große Preis der Niederlande in Zandvoort und das Rennen in Sao Paulo (Brasilien).

Formel 1 heute live im Free-TV: RTL zeigt / überträgt den Großen Preis von Großbritannien in Silverstone

Doch damit nicht genug, Motorsport-Fans kommen heute ebenfalls auf ihre Kosten. Denn auch der Grand Prix von Großbritannien läuft beim Free-TV-Sender.

Neben der Übertragung im Free-TV stellt RTL auch einen LIVE-STREAM bereit, dieser ist jedoch kostenpflichtig. Das günstigste Paket kostet euch bei RTL+ 4,99 Euro pro Monat.

Formel 1 heute live im Free-TV: Sky und RTL zeigen / übertragen das Rennen in Silverstone im LIVE-STREAM

Wollt Ihr auch die Freien Trainings sowie das Qualifying live sehen, werdet Ihr um ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky nicht herumkommen. So sichert Ihr Euch beispielsweise mit dem Sport-Paket Zugriff auf alle Übertragungen und seid mittendrin, wenn die besten Rennfahrer der Welt um WM-Punkte kämpfen.

Habt Ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky abgeschlossen, könnt Ihr auch bequem über die Sky-Go-App zusehen. Darüber hinaus bietet auch der Streamingdienst WOW, ehemals Sky Ticket, verschiedene Pakete mit LIVE-STREAMS zur besten Rennserie der Welt an.

Formel 1 heute live im Free-TV: RTL zeigt / überträgt den Grand Prix von Großbritannien - Die Übersicht

Highlights findet Ihr im Anschluss ebenfalls bei Sky, zudem dürftet Ihr auch auf dem YouTube-Kanal des Senders fündig werden.