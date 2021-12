Formel 1, GP von Abu Dhabi entscheidet WM: So läuft das Rennen heute im TV und LIVE-STREAM

Showdown in der Formel 1! Die Weltmeisterschaft entscheidet sich am heutigen Sonntag im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi. Max Verstappen oder Lewis Hamilton - wer gewinnt die WM?

Es könnte nicht spannender sein in der Formel 1. Vor dem Saisonfinale liegen die beiden Kontrahenten in der WM-Wertung gleichauf, der Niederländer Verstappen führt lediglich aufgrund der Tatsache, insgesamt einen Sieg mehr auf dem Konto zu haben.

Beim Qualifying bekamen die Fans schon einen ersten Vorgeschmack auf ein spannendes Duell am Sonntag. Verstappen sicherte sich am Samstag die Pole Position, neben ihm geht Hamilton ebenfalls aus Reihe eins ins Rennen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es also schon ab Kurve eins!

Verstappen oder Hamilton, wer wird Weltmeister in der Formel 1? GOAL erklärt, wo das letzte Rennen im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Formel 1: Das Rennen von Abu Dhabi im Überblick

Sportart Formel 1 Rennen Grand Prix von Abu Dhabi Startzeit 14 Uhr Pole Position Max Verstappen

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Wo läuft das letzte Rennen im TV und LIVE-STREAM?

Selbst Sport-Fans, die ansonsten nicht jedes Rennen der Formel 1 verfolgen, werden die Spannung im WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton längst mitbekommen haben. Früher lief die gesamte Formel-1-Saison über viele Jahre im Free-TV bei RTL, das hat sich mittlerweile geändert. GOAL erklärt allen Unwissenden, wo das Rennen aus Abu Dhabi am heutigen Sonntag im TV und LIVE-STREAM läuft.

Formel 1: So läuft das letzte Rennen im TV

Die schlechte Nachricht vorab: Das letzte Rennen in der Formel 1 und damit auch die Entscheidung zwischen Verstappen und Hamilton laufen am Sonntag nicht live im Free-TV. Der Pay-TV-Sender Sky hat die exklusiven Rechte an der Formel 1 und zeigt den Grand Prix aus Abu Dhabi im bezahlten Fernsehen.

On pole for the final race of an incredible season 🚀



What a lap from @Max33Verstappen!#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/H9XQdyXBGq — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Bereits um 12.30 Uhr starten dort die Vorberichte, um 14 Uhr führen Euch dann Kommentator Sascha Roos mit seinen Experten Ralf Schumacher und Timo Glock durch das Rennen. Übertragen wird der Showdown auf den Sendern Sky Sport Formel 1 (HD) und Sky Sport UHD.

Wie bereits erwähnt, ist Sky ein Bezahlsender. Alle Informationen zu Preisen und Paketen gibt es auf der Homepage des Senders.

Formel 1: So läuft der Grand Prix von Abu Dhabi im LIVE-STREAM

Ihr wollt das letzte Formel-1-Rennen lieber im LIVE-STREAM sehen? Dann ist auch hier Sky Eure Adresse. Dort gibt es sogar zwei Optionen, die Entscheidung im WM-Kampf zwischen Verstappen und Hamilton zu verfolgen.

Die Formel 1 heute live bei Sky Go im STREAM

Sky Go ist der Streamingdienst für alle Kunden von Sky, die bereits ein TV-Abonnement haben. Diese können sich die entsprechende App einfach kostenlos herunterladen, sich mit ihren Daten einloggen und das Rennen aus Abu Dhabi ohne weitere Kosten verfolgen.

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist identisch zu der im TV.

Formel 1: Das letzte Saisonrennen heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Sky Ticket ist die Option für alle, die spontan Lust auf die Formel 1, kein TV-Abo bei Sky haben und sich nicht langfristig binden wollen.

Mit dem Supersport-Ticket, das derzeit zu einem reduzierten Preis von 14,99 Euro im ersten Monat zu haben ist, habt Ihr auch auf diesem Weg die Möglichkeit, den LIVE-STREAM der Formel-1-Übertragung aus Abu Dhabi live zu sehen.

Im Gegensatz zu Sky Go und dem TV-Abo gibt es bei Sky Ticket keine Mindestvertragslaufzeit. Der Dienst ist monatlich kündbar. Mit dem Supersport-Ticket seht Ihr zudem alle Samstagsspiele der Bundesliga, den DFB-Pokal, die Premier League, die NHL, die Handball-Bundesliga und einige weitere Sportarten. Alle Informationen gibt es hier.

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Die Startaufstellung

1. Max Verstappen (Niederlande) Red Bull-Honda

2. Lewis Hamilton (Großbritannien) Mercedes

3. Lando Norris (Großbritannien) McLaren-Mercedes

4. Sergio Perez (Mexiko) Red Bull-Honda

5. Carlos Sainz jr. (Spanien) Ferrari

6. Valtteri Bottas (Finnland) Mercedes

7. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari

8. Yuki Tsunoda (Japan) AlphaTauri-Honda

9. Esteban Ocon (Frankreich) Alpine-Renault

10. Daniel Ricciardo (Australien) McLaren-Mercedes

11. Fernando Alonso (Spanien) Alpine-Renault

12. Pierre Gasly (Frankreich) AlphaTauri-Honda

13. Lance Stroll (Kanada) Aston Martin-Mercedes

14. Antonio Giovinazzi (Italien) Alfa Romeo-Ferrari

15. Sebastian Vettel (Heppenheim) Aston Martin-Mercedes

16. Nicholas Latifi (Kanada) Williams-Mercedes

17. George Russell (Großbritannien) Williams-Mercedes

18. Kimi Räikkönen (Finnland) Alfa Romeo-Ferrari

19. Mick Schumacher (Gland/Schweiz) Haas-Ferrari

20. Nikita Masepin (Russland) Haas-Ferrari

Formel 1, GP von Abu Dhabi: Vorbericht und Ausgangssituation

Vorteil Verstappen: Magische Showdown-Pole vor Hamilton

Herausforderer Max Verstappen hat sich Startplatz eins für den Titelshowdown in Abu Dhabi gesichert. Weltmeister Lewis Hamilton setzt als Zweiter auf die Strategie.

Vorteil Max Verstappen - zumindest für den Start beim Titel-Showdown: Der WM-Spitzenreiter hat sich mit einer sensationellen Qualifying-Runde die Pole Position vor seinem punktgleichen Rivalen Lewis Hamilton gesichert. Die Formel-1-Superstars gehen damit Seite an Seite in den gut 300 Meter langen Sprint zur ersten Kurve in Abu Dhabi, wodurch die Spekulationen über eine Kollision kaum abreißen werden.

Red-Bull-Star Verstappen wird zudem gemäß Reglement mit der weichsten Reifenmischung beginnen. Diese bringt beim Start die beste Beschleunigung und sollte ihn in der Anfangsphase des Rennens begünstigen. Hamilton qualifizierte sich mit der Medium-Mischung, mit der er im Verlauf des Grand Prix allerdings einen taktischen Vorteil haben sollte - sofern sein Mercedes an Verstappens Red Bull dranbleiben kann.

"Es ist ein großartiges Gefühl. Wir haben das Auto rechtzeitig für das Qualifying verbessern können", sagte Verstappen, der sich für seine Bestzeit Windschatten bei seinem Teamkollegen Sergio Perez geholt hatte, nach seiner zehnten Pole im 22. Saisonrennen: "Ich habe mich mit beiden Reifen gut gefühlt. Es ist ist wichtig, einen guten Start zu haben. Von da an muss ich einfach ein gutes Rennen fahren."

Hamilton erklärte angesichts von fast vier Zehnteln Rückstand auf den Rivalen: "Max hat eine unglaubliche Runde gehabt, darauf hatte ich keine Antwort. Aber wir sind in einer guten Position mit unseren Reifen. Ich hätte vielleicht etwas schneller sein können, aber seine Zeit hätte ich nicht schlagen können heute."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff sagte bei Sky: "Eindeutig 1:0 für Red Bull. Aber von der Strategie haben wir ein paar Spielvarianten, weil sie definitiv früher wechseln müssen."

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Aston Martin) kam nicht über Platz 15 hinaus, Mick Schumacher belegte im Haas den 19. Rang.

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich (369,5) ins Saisonfinale. Der Niederländer führt allerdings die Fahrerwertung wegen der mehr erzielten Siege (9:8) an. Deswegen wäre er Weltmeister, wenn beide im Rennen am Sonntag (14 Uhr) ohne Punkte bleiben - was im Vorfeld zu Spekulationen über einen möglichen Crash führte. Selbst Rennleiter Michael Masi sah sich bemüßigt, auf Sanktionen wie Punktabzüge und Sperren hinzuweisen, sollte es zu Unsportlichkeiten kommen.

"Das ist eine unnötige Äußerung, eine Drohgebärde", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko bei Sky. Verstappen meinte knapp: "Jeder kennt die Regeln." Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte hingegen, es sei "gut, dass Michael und die FIA herausgekommen sind und auf die Regeln hingewiesen haben. Vielleicht eine gute Abschreckung."

Zum vierten Mal nach 2010 (Vettel), 2014 (Hamilton) und 2016 (Nico Rosberg) wird in Abu Dhabi der Weltmeister ermittelt. Erstmals seit 1974 und zum zweiten Mal überhaupt gehen die beiden Formel-1-Topfahrer gleichauf ins letzte Rennen.

In der Konstrukteurswertung steht Mercedes derweil vor dem achten Titel in Serie. Der Vorsprung auf Red Bull beträgt 28 Punkte, maximal sind noch 44 Zähler zu gewinnen.

Quelle: SID

Formel 1: Der WM-Stand vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi