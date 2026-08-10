Folgenschwere Romanze, Prügel mit Kollegen und ein geschrotteter Aston Martin! Die irre Geschichte des Lord Bendtner

Müsste man das Leben und Wesen des Nicklas "Lord" Bendtner in einer einzigen Anekdote zusammenfassen, dann würde sich folgende anbieten. Sie stammt aus seiner Zeit als hoffnungsvolles Talent beim FC Arsenal.

Im Auftrag von Trainer Arsene Wenger führte der Psychologe Jacques Crevoisier damals alljährlich psychometrische Tests mit sämtlichen Arsenal-Spielern durch, um mehr über ihre Charakterzüge herauszufinden. "Eine der Kategorien hieß 'Selbstwahrnehmung eigener Fähigkeiten', also wie gut der Spieler sich selbst einschätzt", erzählte Crevoisier später. "Auf einer Skala von eins bis neun hat Bendtner eine zehn bekommen. So etwas hatten wir noch nie gesehen." Wengers Co-Trainer Pat Rice sei während Bendtners Test neben Crevoisier gesessen und hätte sich vor Lachen kaum halten können.

"Wenn Bendtner eine Torchance vergibt, ist er immer fest davon überzeugt, dass es nicht seine Schuld war", befand Crevoisier. "Man könnte sagen, das sei ein Problem. Bis zu einem gewissen Grad kann das auch so sein. Man kann es aber auch so sehen, dass dieser Spieler eine bemerkenswerte Fähigkeit besitzt, sich nach Rückschlägen wieder aufzurappeln."

Willkommen in der Welt des Nicklas Bendtner. Der Mann, der sich selbst als "einen der besten Stürmer der Welt" bezeichnet hat. Der ein Foto von sich mit dem Ballon d'Or teilte. Der tatsächlich weder das eine war, noch das andere bekam. Der im Alter von 21 Jahren mit einer 34-Jährigen aus einer dänischen Adelsfamilie anbandelte und sich damit den Spitznamen "Lord" verdiente. Der sich mit Teamkollegen anlegte, Autos schrottete, Geld verpasste, eine Fußfessel trug, seine Karriere ohne große sportliche Erfolge frühzeitig beendete. Der berühmter wurde, als es seine fußballerischen Fähigkeiten hergegeben hätten. Willkommen in der Welt eines wahrhaftigen Rebellen.

Bendtner bei Arsenal: Disput mit Thierry Henry, Schlägerei mit Emmanuel Adebayor

Bendtner wuchs in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen auf, wechselte aber bereits im Alter von 17 Jahren in die Nachwuchsabteilung des FC Arsenal nach London. 2005 war das, Wengers Arsenal damals eine der besten Mannschaften der Welt. Kurz nach seiner Ankunft durfte sich Bendtner in einem Trainingsspiel bei den Profis vorstellen. So erzählt er es in seinem Buch "Both Sides".

Die Vorgabe habe gelautet: maximal zwei Ballkontakte. Als Klubikone Thierry Henry den Ball dreimal berührte, reklamierte Bendtner nach eigener Auskunft umgehend lautstark. Arsenals Co-Trainer Rice ignorierte die Einwände, woraufhin Bendtner selbst den Ball ebenfalls dreimal berührte - und einen Freistoß gegen sich gepfiffen bekam. Über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit soll er sich noch vehementer beschwert haben, worauf ein hitziges Wortgefecht mit Henry folgte. Hallo zusammen, hier ist der Lord in spe!

Nach einer erfolgreichen Leihe zum Zweitligisten Birmingham City schaffte Bendtner 2007 im Alter von 19 Jahren den festen Sprung zu Arsenals Profis. Der 1,93 Meter große Hüne beeindruckte mit seiner wuchtigen Statur und seiner Kopfballstärke. Bendtner erzielte erste Treffer und kassierte erste Treffer - und zwar bei einer Prügelei auf dem Platz. Bei einem North-London-Derby gegen Tottenham. Gegner: Sein Teamkollege Emmanuel Adebayor, der Bendtner letztlich mit einem Kopfstoß erwischte. "Das Blut sprudelte heraus und meine Nase schwoll an", berichtete Bendtner. Worum es genau ging? Wurde nie final aufgeklärt, die beiden verstanden sich einfach nicht.

Bendtner kam bei Arsenal in den folgenden Jahren zwar regelmäßig zum Einsatz, den Sprung zum absoluten Stammspieler und verlässlichen Torjäger schaffte er aber nie. Und dennoch: "Wenn man mich fragt, ob ich zu den besten Stürmern der Welt gehöre, antworte ich mit 'Ja', weil ich davon überzeugt bin", erklärte Bendtner. Nur eine Sache sei in seinem Spiel noch verbesserungswürdig: "Die Tore sind das einzige, was mir noch fehlt."

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Wie Nicklas Bendtner zum Lord wurde - und sein Geld verprasste

Verlässlicher als Tore lieferte Bendtner spektakuläre Geschichten abseits des Platzes. 2009 bandelte der damals 21-Jährige mit der 13 Jahre älteren Caroline Fleming an, ihres Zeichens Model, Moderatorin, in direkter Linie Nachkommin des dänischen Seehelden Niels Juel und Teil einer steinreichen Adelsfamilie. Kennengelernt hatten sich die beiden im Zuge einer Reality Show, bei der Fleming ihr Schloss renovierte. Bendtner blieben von dieser Romanze ein Sohn und der Spitzname "Lord".

Oder diese Geschichte: Nachdem er 2010 seinen Aston Martin zu Schrott gefahren hatte, verließ er das Auto unverletzt, zog sich nackt aus und kontrollierte im von ihm eigenhändig herausgerissenen Rückspiegel, ob sein Körper irgendwelche Blessuren davongetragen habe. Nacktheit war bei Bendtner überhaupt immer so ein Ding. Beim Verlassen eines Nachtclubs in Manchester wurde er mit heruntergelassener Hose fotografiert. Einmal postete er in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich, auf dem er keinen Stoff trug außer einem BH über seinem Genitalbereich.

Bendtner verdiente viel Geld und verprasste es sofort. 150.000 Pfund zahlte er mal für eine Kiste Wein und in Casinos verzockte er insgesamt rund sieben Millionen Euro, wie er nach seinem Karriereende gestand. "Wenn man sich erst einmal an den Adrenalinstoß des Fußballs gewöhnt hat, ist es sehr schwierig, ihn anderswo zu finden", sagte Bendtner. "Das ist auch der Grund, warum man spielt, um dieses Gefühl zu bekommen. Aber das bekommt man nur, wenn der Einsatz sehr hoch ist."

Viel Geld verlor Bendtner nicht nur beim Glücksspiel, sondern auch vor diversen Gerichten. Bei der EM 2012 zeigte er nach einem Tor für Dänemark gegen Portugal seine Unterhose. Darauf gedruckt war der Name seines persönlichen Sponsors, passenderweise ein Wettanbieter. Die UEFA sperrte ihn für ein Spiel, dazu musste er 100.000 Euro bezahlen. Eine ähnliche Summe war nach einer Alkoholfahrt in Kopenhagen fällig.

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Nicklas Bendtners missglücktes Gastspiel beim VfL Wolfsburg

In der Saison 2012/13 enttäuschte Bendtner bei einer einjährigen Leihe zu Juventus Turin, gewann aber immerhin die italienische Meisterschaft. Daraufhin verbrachte er ein Jahr auf Arsenals Bank, ehe er 2014 ablösefrei zum VfL Wolfsburg wechselte. "Jeder hat eine Chance auf einen Neuanfang verdient", sagte Trainer Dieter Hecking. Bendtner vergab sie in beeindruckender Manier.

In Wolfsburg trug er die für einen Stürmer ungewöhnliche Rückennummer 3 und schoss in eineinhalb Jahren drei Bundesligatore. Und abseits des Platzes? Bendtner posierte öffentlich mit seinem Mercedes, ein schweres Vergehen beim VW-Klub. Ordentlich krachen ließ er es derweil bei einem legendären Mannschaftsabend.

"Er hat Champagnerflaschen bestellt und überall herum gespritzt", erzählte sein damaliger Kollege Maximilian Arnold später der Bild. "Dann wollte er mit Karte zahlen. Aber in Wolfsburg im Club konnte man nicht mit Karte zahlen. Und so viel Bargeld hatte er nicht mit. Er musste um drei oder vier Uhr nachts den Schäfi (Mitspieler Marcel Schäfer, d. Red) anrufen und der musste das Geld bringen." Im April 2016 wurde Bendtners Vertrag vorzeitig aufgelöst. Manager Klaus Allofs nannte Bendtner "eine Gefahr für unsere Gemeinschaft".

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Nicklas Bendtner beendete seine Profikarriere mit 31 Jahren

Das Verhältnis zwischen sportlichen Leistungen und Eskapaden war zu diesem Zeitpunkt längst völlig aus dem Ruder gelaufen. Statt an der Karriere des Nicklas Bendtner zu arbeiten, befeuerte er die Kultfigur Lord Bendtner. 2015 teilte er bei Instagram eine Fotomontage, die ihn mit dem Ballon d'Or zeigte. Wenig später nutzte er die Montage, um scherzhaft als dänischer Premierminister zu kandidieren. Damit sich Bendtner trotz der mittlerweile erfolgten Trennung von Fleming weiterhin auch offiziell als "Lord" bezeichnen darf, kaufte ihm das dänische Boulevardblatt Se og Hor spaßeshalber einen Quadratfuß Land in Schottland.

Nach seinem Abschied aus Wolfsburg ließ Bendtner bei Nottingham Forest, Rosenborg Trondheim und seinem Jugendklub FC Kopenhagen seine Karriere ausklingen. Wegen einer tätlichen Attacke auf einen Taxifahrer musste er 2019 zwischenzeitlich eine Fußfessel tragen. Im Januar 2020 verabschiedete er sich im Alter von nur 31 Jahren aus dem Profifußball.

Vielleicht hat Bendtner wegen all der Eskapaden viel zu wenig aus seinem zweifellos vorhandenen Talent gemacht - seiner Berühmtheit dürfte das aber nicht geschadet haben, ganz im Gegenteil. Heute ist Bendtner in Dänemark TV-Experte, Werbefigur und regelmäßiger Gast in Talkrunden und Reality Shows. Wenn schon nicht sportlich, ist der Lord wenigstens mit seinem weltbekannten Spitznamen Teil des Fußballadels um Kaiser Franz Beckenbauer, King Eric Cantona, Prinz Poldi und O Rei Pele.