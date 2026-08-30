Denn dass der BVB den nach wie vor unzufriedenen Portugiesen Fabio Silva nun noch in dieser Transferphase abgibt, dürfte aufgrund der Konstantelias-Verletzung kein Thema mehr sein. Das deutete auch Sportgeschäftsführer Lars Ricken nach dem 2:0-Auftaktsieg über den HSV an, bei dem Silva 90 Minuten lang die Bank drückte und sichtlich frustriert nach Abpfiff in die Kabine stapfte.

Während Sportdirektor Ole Book einen Abgang des 24-Jährigen quasi ausschloss, betonte Ricken mit Blick auf Silvas komplizierte Situation: "Dass ein Spieler dann nicht hundertprozentig glücklich ist, gehört zum Fußball dazu. Letztlich sind wir aber eine Mannschaft und jeder kann seinen Teil beitragen. Das kann man Fabio überhaupt nicht vorwerfen. Wir haben schon vor Wochen gesagt, dass hier kein Spieler das Gefühl haben soll, möglichst schnell den Verein verlassen zu müssen."

Silva hatte seine Enttäuschung über seine Reservistenrolle hinter dem neuen Griechen-Duo Konstantelias und Konstantinos Karetsas sowie Serhou Guirassy zuletzt durchaus deutlich zum Ausdruck gebracht und einen Abschied nach nur einer Saison in Dortmund nicht ausgeschlossen. "Ich weiß nicht, was passieren wird", sagte er im Nachgang des Franz-Beckenbauer-Supercup gegen den FC Bayern (1:2), bei dem er für den enttäuschenden Guirassy eingewechselt wurde und den Dortmunder Anschlusstreffer erzielte.

Fabio Silva vor Abschied? BVB-Stürmer angeblich heiß begehrt

"Ich möchte natürlich mehr Spiele von Beginn an machen und der Mannschaft helfen. Ich möchte noch wichtiger sein. Wenn ich was anderes sage, würde ich lügen. Ich sage immer die Wahrheit", sagte Silva selbst über sein Reservistendasein.

Zuvor hatte Sky berichtet, dass "Klubs aus Spanien, Klubs auch aus Holland sich intensiv mit Fabio Silva beschäftigen". Aus Spanien soll angeblich Real Betis um den Offensivspieler buhlen. Damals skizzierte Sky die Wahrscheinlichkeit auf einen Silva-Abgang auf 50 Prozent.

Das dürfte sich mit dem Samstagabend jedoch schlagartig geändert haben. Bei Konstantelias, der ein starkes Bundesligadebüt mitsamt Tor hinlegte, besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss.

"Da müssen wir schon von etwas mehr reden. Wir werden am Sonntag die Untersuchung haben. Aber es hört sich zumindest nicht gut an, was mir der Arzt gesagt hat", sagte beispielsweise BVB-Trainer Niko Kovac. Ricken ging sogar noch etwas weiter: "Wenn wir ehrlich sind, müssen wir im Moment vom schlimmsten Fall ausgehen."

Konstantelias hatte sich Anfang der zweiten Halbzeit bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf das Knie verdeht. Zwar konnte er nach einer längeren Behandlung das Spielfeld eigenständig verlassen, allerdings ließen schon da Gestik und Mimik des Spielers und des Staffs nichts Gutes vermuten.

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Neue Chance für Fabio Silva beim BVB nach Inacio-Albtraum?

Für Konstantelias kam der deutlich defensivere Marcel Sabitzer in die Partie anstelle von Silva. Und auch als Kovac in Karetsas den zweiten offensiven Halbraumspieler vom Platz nahm, durfte der Portugiese nicht aufs Feld, weil Top-Talent Samuele Inacio den Vorzug erhielt.

Allerdings erlebte der 18-Jährige einen waschechten Albtraum. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung sah er nach einem übermotivierten Einsteigen gegen Albert Grönbaek die Rote Karte. Bedeutet: Inacio wird dem BVB mindestens zwei Spiele lang fehlen - und Silva dürfte damit tatsächlich plötzlich in die Startelf gespült werden.

Dort hatte Silva aber in seiner Debütsaison quasi nie überzeugt. Seine besten Spiele für die Schwarzgelben machte der einmalige Nationalspieler als Edeljoker, der mit hohem Laufpensum, Engagement und einer guten Dynamik die Statik des BVB-Spiels nach Einwechslung noch einmal ändern konnte. Zehn seiner bislang elf Torbeteiligungen verbuchte Silva in Dortmund als Joker.

Nun dürfte er mindestens zwei neue Bewährungschancen bekommen, sollte Kovac weiterhin auf sein System mit Guirassy als Sturmspitze und zwei Halbraumspielern dahinter setzen. Nutzt er diese in Abwesenheit des gesperrten Inacio, könnte ihm aufgrund des wahrscheinlich langen Ausfalls von Konstantelias doch noch die erhoffte deutlich größere Rolle beim BVB in dieser Saison winken.

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Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB nach Konstantelias-Schock?

Allerdings schloss Ricken auch nicht aus, dass der BVB angesichts des mutmaßlich monatelangen Ausfalls von Konstantelias noch auf dem Transfermarkt tätig werden könnte. "Je nachdem, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, werden wir unsere weiteren Schritte danach ausrichten. Fest steht aber: In den nächsten drei Tagen nehmen wir uns nichts vor", sagte Ricken.

Eine abermalige Rückkehr von Jadon Sancho, der nach wie vor vereinslos ist, könnte in den Planungen der BVB-Bosse wieder zu einer ernsthaften Option werden.