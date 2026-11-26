So seht Ihr Fluminense gegen Cruzeiro mit einem VPN

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. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die Anwendung auf Euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Schaltet das VPN ein und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportanbieters, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Fluminense empfängt Cruzeiro zum Serie-A-Duell zweier Teams aus den Top Vier. Die Mannschaft von Marcao steht auf Platz vier, die Gäste von Artur Jorge sind Dritter. Das Ergebnis ist damit für das Rennen um die internationalen Startplätze von Bedeutung.

Fluminense geht in guter Form in die Partie. Vier der letzten fünf Ligaspiele hat das Team gewonnen, zuletzt gab es nach einem Auswärtssieg bei Sao Paulo ein 1:0 gegen Mirassol.

Grundlage dieser Serie war eine stabile Defensive. Vor dem Spiel gegen Mirassol blieb Fluminense dreimal in Folge ohne Gegentor, darunter beim 3:0-Auswärtssieg bei Vitoria.

Cruzeiro präsentiert sich ebenso zuverlässig. Die Mannschaft gewann ihre letzten fünf Ligaspiele allesamt, darunter mit 2:1 gegen Palmeiras und mit 2:1 bei Chapecoense.

Die Gäste haben in dieser Serie auch ihre Torgefahr unter Beweis gestellt, etwa beim 3:2 gegen Bahia. Seit Anfang Oktober hat Cruzeiro in der Liga keine Punkte mehr abgegeben.

Das jüngste Aufeinandertreffen im Mai endete 1:1. Viel trennt die beiden Teams also nicht. So könnt Ihr die Partie verfolgen.

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Angaben zum TV-Sender und Livestream werden ergänzt, sobald die Rechteinhaber bestätigt sind.

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