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Muss der BVB um eines seiner größten Talente bangen?

Borussia Dortmund könnte sein Top-Talent Mathis Albert im kommenden Sommer womöglich verlieren. Nach Informationen von Sky ist der 17-Jährige mit seinen Einsatzzeiten beim BVB nicht zufrieden und könnte daher auf einen zeitnahen Wechsel drängen.

Sollte sich Albert nach der Evaluierung seiner sportlichen Situation tatsächlich dazu entscheiden, die Schwarzgelben zu verlassen, könnte sich Manchester United als eine attraktive Option darstellen. Dort hat mit Mauricio Pochettino nämlich vor wenigen Tagen genau der Trainer übernommen, unter dem Albert bei der US-Nationalmannschaft sein Debüt für die Profis feiere.

Ein Transfer im nahenden Winter-Transferfenster soll laut Sky zwar nicht zur Debatte stehen, nach der laufenden Saison könnte die Spur zu den Red Devils allerdings heißer werden - sofern Pochettino bis dahin noch an der Seitenlinie von ManUnited steht und es Interesse an einer Verpflichtung gibt. Brisant: Alberts Vertrag beim BVB läuft offiziell aus, allerdings soll es schon eine Anschlussvereinbarung mit den Dortmundern geben.

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Wie viele Spiele absolvierte Mathis Albert für den BVB?

Bei Borussia Dortmund wartet Albert noch auf den sportlichen Durchbruch. In der laufenden Spielzeit kommt er bisher auf vier Pflichtspieleinsätze für die erste Mannschaft - zuletzt jetzt am Samstag beim 1:0-Auswärtssieg über Borussia Mönchengladbach, wo er in der 72. Minute eingewechselt wurde. Seinen einzigen Startelfeinsatz absolvierte er Anfang September in der ersten Runde des DFB-Pokals beim 5:0-Sieg gegen HEBC Hamburg.

Deutlich besser läuft es für den 17-Jährigen bei der Nationalmannschaft, wo er bislang fünf Länderspiele bestritt. Ende September erzielte er beim 4:2-Erfolg gegen Chile ein Tor und war damit für kurze Zeit der jüngste Torschütze der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft.

Dieser Rekord hatte allerdings nicht lange Bestand. Mittlerweile hält Cavan Sullivan die Bestmarke, welcher nur vier Tage nach Albert für das US-Team netzte. Er war mit 17 Jahren und sechs Tagen 125 Tage jünger als der Dortmunder.