Der Champ ist back! Floyd Mayweather trifft im Showkampf auf den YouTuber Logan Paul. Goal erklärt alles rund um das Duell im Ring.

Spektakuläres Duell in Florida: Internet-Star Logan Paul trifft in Miami Gardens auf den ehemaligen Profiboxer Floyd Mayweather. Der Kampf steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Es ist ein Generationenkonlikt: Mit Logan Paul steht ein 26-Jähriger US-Amerikaner im Ring, welcher sich primär durch YouTube einen Namen machte und dabei bereits für den ein oder anderen Skandal gut war.

Auf der anderen Seite der legendäre Mayweather: 50 Kämpfe - 50 Siege, 27 davon durch K.-o.. Der 44-Jährige (18 Jahre älter als sein Kontrahent) aus Michigan hat also noch nie einen Kampf nicht gewonnen - Paul sollte sich also auf alles gefasst machen.

Es ist ein Showkampf und kein klassischer Boxkampf unter den Wettkampfbedingungen der IBF oder WBO/WBA/WBC, trotzdem dürfen wir uns auf jede Menge Spektakel einstellen. Goal erklärt alle Details rund um den Kampf.

Logan Paul - Floyd Mayweather: Wann, wie, wo findet der Kampf statt?

Termin Montag, 7. Juni 2021 Uhrzeit 2 Uhr (europäische Zeit) Ort Hard Rock Stadium | Miami Gardens | Florida Bilanz Paul: 0 Siege - 1 Niederlage | Mayweather: 50 Siege - 0 Niederlagen

Wer zeigt / überträgt Floyd Mayweather vs. Logan Paul LIVE im TV? Die Übertragung des Boxkampfs

Logan Paul war schon für so manche Fehltritte in seiner Karriere als Influencer und Internetpersönlichkeit gut: Sei es das Filmen von Leichen im Aokigahara-Wald, das Ersticken eines Karpfens oder verwirrende Aussagen und Unterstützungen rund um Homosexualität - langweilig wird der Klatschpresse bei dem jungen Mann nicht.

Allerdings ist "The Maverick" mittlerweile nicht nur durch seine Videos auf Vine und YouTube bekannt, wie es in den ersten Jahren der Fall war. Stattdessen versucht er sich auch anderweitig zu vermarkten, sei es durch das Ziehen von Pokemon-Karten oder eben durch das Boxen.

Logan Paul ohne Sieg in junger Boxkarriere: Mayweather haushoher Favorit

2018 wurde der US-Amerikaner durch den britischen YouTuber, Streamer und Rapper KSI zu einem Boxkampf auf, welcher im Jahr 2019 wiederholt wurde. Dieser wurde offiziell angemeldet und durch KSI (bürgerlich: Olajide Williams „JJ“ Olatunji) gewonnen, weshalb Pauls' Karriere nun bei 0-1 steht.

Floyd Mayweather dürfte das alles egal sein - der mehrfache Weltmeister hat als Profiboxer schließlich noch nie einen Kampf verloren, da dürfte ihm ein YouTuber aus Ohio keinen Strich durch die Rechnung machen.

Logan und Jake Paul sorgen für hitzige Vorgeschichte: Darum rastete Mayweather im Mai aus

Dass Mayweather den Kampf ernst nimmt, sah man schon Anfang Mai: Nach dem Face-Off der beiden Kontrahenten provozierten sich Mayweather und Logans Bruder Jake Paul (ebenfalls YouTuber und Boxer), woraufhin der 24-Jährige der Boxlegende die Kappe vom Kopf riss und davonlief.

Weit kam der Dieb aber nicht, die Bodyguard-Armee Mayweathers stoppte Paul unverzüglich. Das hinderte diesen allerdings nicht daran, sich einen provokanten Spruch in Richtung Mayweather auf das Bein zu tätowieren - die Stimmung ist also schon vor dem Kampf mehr als aufgeheizt!

Paul vs. Mayweather im TV? So wird Boxen am Wochenende übertragen

Bis hierhin dürften wir euch den Kampf ordentlich schmackhaft gemacht haben - allerdings kommt nun eine schlechte Nachricht: Kein TV-Sender überträgt in der Nacht von Sonntag auf Montag den Kampf zwischen Paul und Mayweather.

Sei es im Free-TV (Eurosport, Sport1 ...) oder im Pay-TV (Sky, MagentaTV ...), kein Fernsehsender hat sich die Rechte an der Übertragung sichern können. Das ist zwar bitter - es gibt allerdings eine Alternative! Lest euch den Artikel also aufmerksam bis zum Ende durch.

Logan Paul vs. Floyd Mayweather LIVE: Das ist die Undercard des Showkampfs

Kämpfer 1 Kämpfer 2 Jarrett Hurd Luis Arias Badou Jack Dervin Colina Chad Johnson Brian Maxwell Adrian Benton Pedro Angel Cruz Micky Scala Adam Ramirez Dorian Khan Jonathan Conde

Wer zeigt / überträgt Logan Paul gegen Floyd Mayweather im LIVE-STREAM?

Im TV wird der Boxkampf der zwei selbstbewussten Kämpfer also nicht gezeigt, aber wie sieht es im TV aus? Ist hier Kampf, der verspricht, spannend und hitzig zu werden, LIVE zu sehen?

Als Antwort auf diese Frage gibt es gute und schlechte Neuigkeiten - fangen wir mit den guten an: Ja, der Showdown von Paul und Mayweather wird auch in Deutschland im LIVE-STREAM zu sehen sein!

Mayweather gegen Paul im kostenlosen LIVE-STREAM? So wird der Boxkampf übertragen

Fanmio und Showtime Boxing werden den Kampf im Internet übertragen - das sind doch gute Nachrichten. Einschränkend muss hier angemerkt werden, dass Showtime Boxing nur in den USA oder mit einem passenden VPN funktioniert, wir konzentrieren uns also auf Fanmio.

Damit kommen wir auch direkt zu den schlechten Nachrichten: Der Boxkampf wird nämlich alles andere als kostenlos zu sehen sein. Fanmio berechnet für das Event stolze 49,99 US-Dollar, also rund 41 Euro.

T-Shirt, Boxhandschuh und Meet & Greet: So seht ihr Paul vs. Mayweather mit Fanmio

Das mag zwar viel wirken, dafür ist hier mehr als nur das Event im LIVE-STREAM zu sehen: Dazu gibt es ein passendes und themengerechtes T-Shirt sowie die Teilnahme am Gewinnspiel, ein Video Meet & Greet (20 werden verlost) oder einen unterschriebenen Boxhandschuh (fünf werden verlost) zu gewinnen.

Wem das alles trotz der Extras weiterhin zu teuer ist, der kann in Deutschland eigentlich auf keinen anderen Stream zurückgreifen. Mit entsprechenden VPNs kann man allerdings in anderen Ländern nach günstigen Alternativen suchen, so überträgt zum Beispiel Sky Sport Box Office in Großbritannien das Event für 17 Pfund (knapp 20 Euro).

Floyd Mayweather und Logan Paul im direkten Vergleich: Dieser Showdown steht an