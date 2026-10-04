Florian Wirtz und Co. fehlt nur ein Tor: Die Noten und Einzelkritiken der DFB-Stars zum Spiel in Griechenland

Jürgen Klopps Mannschaft dominierte die erste Halbzeit nach Belieben, blieb vor dem Tor aber zu ungefährlich. Jonathan Burkardts vermeintlicher Führungstreffer wurde wegen eines Handspiels von Tom Bischof nach VAR-Intervention aberkannt (32.). In der zweiten Halbzeit wurde die Partie ausgeglichener, blieb aber torlos.

Das nächste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft steigt am 13. November auswärts gegen Serbien. Zum Abschluss der Nations-League-Gruppenphase geht es dann am 16. November in Berlin gegen die Niederlande. Nach vier Spielen rangiert das DFB-Team in Gruppe B mit fünf Punkten auf Platz drei. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für die Viertelfinals im März.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Jonas Urbig

Marc-Andre ter Stegen und Alexander Nübel gewährte Klopp bisher je eine Bewährungschance, Urbig bekam in Griechenland bereits seine zweite. Nach einem beschäftigungslosen Auftritt gegen Serbien war er diesmal schon nach zwei Minuten gefordert. Mit einem grandiosen Reflex parierte Urbig Georgios Masouras' Kopfball. Anschließend wenig gefordert, die Pflichtaufgaben erledigte er aber souverän. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Philipp Treu

Klopps Entdeckung vom SC Freiburg stand zum dritten Mal in dieser Länderspielphase in der Startelf - und präsentierte sich erneut grundsolide. In der zweiten Halbzeit holte sich Treu die Gelbe Karte ab. Kurz vor Schluss schoss er aus kurzer Distanz drüber. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Malick Thiaw

Wie schon gegen Serbien bereicherte Thiaw das deutsche Aufbauspiel mit vielen vertikalen Pässen. Dazu verzeichnete er die meisten Klärungen auf Seiten des DFB-Teams. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Waldemar Anton

Verteidigte souverän an Thiaws Seite und setzte mit seinem Distanzschuss in Minute 20 auch einen offensiven Akzent. Ende der ersten Halbzeit sah Anton für ein überhartes Foul Gelb. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: David Raum

Ersetzte links hinten Maximilian Mittelstädt und machte seine Sache ähnlich ordentlich. In Minute 25 scheiterte Raum nach einer kreativen Freistoßvariante mit einer wuchtigen Direktabnahme am griechischen Keeper Konstantinos Tzolakis. Note: 3.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Tom Bischof

Beim Sieg gegen Serbien glänzte vor allem das Mittelfeld, folgerichtig änderte Klopp nichts an der Besetzung. Das Trio gefiel erneut, blieb aber insgesamt wirkungsloser. Bischof leitete mit einer schönen Verlagerung Burkardts vermeintliches 1:0 ein - jedoch nach einem unabsichtlichen Handspiel seinerseits, weshalb der Treffer nach VAR-Intervention nicht zählte. Note: 3.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Aleksandar Pavlovic

Von Klopp vorab als "Maschinenraum" gehuldigt, zeigte Pavlovic den nächsten dominanten Auftritt mit klugen Pässen. Note: 3

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Florian Wirtz

Führte das DFB-Team in seinem 48. Länderspiel erstmals als Kapitän auf den Platz. Immer wieder ließ Wirtz seine technische Klasse aufblitzen, etwa bei einem tollen Solo vor einem letztlich abgefälschten Schuss (8.). Zudem sehr engagiert im Gegenpressing. Note: 2,5.

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DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Lennart Karl

Begann am rechten Flügel anstelle seines Münchner Kollegen Serge Gnabry. Oft am Ball, dabei aber letztlich zu inkonsequent und mit einigen unnötigen Ballverlusten. Bei einem gefährlichen griechischen Angriff in Minute 50 arbeitete Karl gut nach hinten mit. Note: 3,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Jonathan Burkardt

Nach zwei unauffälligen Jokereinsätzen bekam Burkardt erstmals unter Klopp seine Chance von Beginn an - und avancierte dabei zum großen Pechvogel. Erst blockte der Stürmer von Eintracht Frankfurt unabsichtlich einen gefährlichen Kopfball seines Teamkollegen Wirtz (20.). Dann wurde sein vermeintlich erstes Länderspieltor wegen eines Handspiels von Bischof nach VAR-Intervention aberkannt (32.). Abgesehen von diesen beiden Aktionen unauffällig. Note: 4.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Derry Scherhant

Wie schon gegen Serbien gab Scherhant auch gegen Griechenland einen steten Unruheherd auf dem linken Flügel. Immer wieder startete er mutig ins Dribbling und setzte sich dabei erstaunlich oft durch. Deutschlands bester Feldspieler zeigte aber ein großes Manko: Seinen zahlreichen Flanken und Schüssen fehlte meist die nötige Präzision, Ausnahme war seine Hereingabe vor Burkardts aberkanntem Treffer. Mit einem ruppigen Bodycheck löste Scherhant in der 54. Minute eine kleine Rudelbildung aus. Nach El Malas Hereinnahme wechselte er auf die rechte Seite. Note: 2,5.

DFB-Team, Noten gegen Griechenland: Einwechselspieler

Nick Woltemade: Kam in Minute 63 für Burkardt ins Spiel. Wenige Sekunden nach seiner Einwechslung gleich an einem guten Angriff beteiligt, doch letztlich verzog Scherhant. Note: 3,5.

Said El Mala: Ersetzte ebenfalls in der 63. Karl, blieb anschließend aber blass. Note: 4.

Mika Baur: Wurde in der 83. für Bischof eingewechselt. Keine Bewertung:

Bambase Conte: Kam für Scherhant. Keine Bewertung: