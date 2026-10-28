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FC Liverpool Jubelgetty

Florian Wirtz trifft bei Liverpools Elfmetersieg gegen Chelsea - Manchester City rettet sich in die nächste Pokalrunde

England EFL Cup
Match report
Liverpool - FC Chelsea
Liverpool
FC Chelsea
Manchester City - Brighton
Manchester City
Brighton
F. Wirtz

Florian Wirtz und der FC Liverpool haben beim verrückten Wiedersehen mit Xabi Alonso das Viertelfinale im League Cup erreicht.

Der Nationalspieler setzte sich mit dem Rekordsieger gegen seinen früheren Trainer und den FC Chelsea im Elfmeterschießen mit 6:5 durch. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden.

Wirtz wurde in der 59. Minute eingewechselt, vergab eine Großchance, verwandelte aber den vierten Elfmeter souverän. Nach dem Versuch des Deutschen wurde es dramatisch: Erst vergab Liverpools Konstantinos Tsimikas die Chance auf den Sieg, dann Chelseas Emmanuel Emegha, ehe Wesley Fofana über das Tor schoss und den Reds das Weiterkommen bescherte.

Zuvor brachte Morgan Rogers (40., Foulelfmeter) die Blues von Alonso, der zwischen 2004 und 2009 für Liverpool gespielt und als Trainer mit Wirtz und Bayer Leverkusen das Double gewonnen hatte, in Führung. Cody Gakpo (43., Handelfmeter) besorgte den schnellen Ausgleich, der bis zum Ende der regulären Spielzeit Bestand hatte.

In der anschließenden Auslosung wurde Liverpool der AFC Bournemouth zugelost. Die Cherries von Trainer Marco Rose vermiesten beim 3:0 (1:0)-Erfolg über Aston Villa die Startelfpremiere des früheren Münchners Leon Goretzka.

Titelverteidiger Manchester City verhinderte das frühe Aus. Gegen Fabian Hürzelers Überraschungsteam Brighton & Hove Albion rettete sich der Premier-League-Tabellenführer nach zweimaligem Rückstand ins Elfmeterschießen, das die Skyblues mit 4:3 für sich entschieden. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (1:1) gestanden. Malick Yalcouyé (30.) und Georginio Rutter (47.) brachten die Seagulls jeweils in Führung. Matteo Kovacic (40.) und Vitor Reis (72.) antworteten für City, das nun auf Drittligist Bradford City trifft.

Für Kevin Schade und Vitaly Janelt ist der Wettbewerb beendet. Mit dem FC Brentford verloren die Nationalspieler 2:3 (1:3) beim Premier-League-Konkurrenten AFC Sunderland.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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